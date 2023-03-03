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https://sputniknews.com.tr/20230303/rus-denizaltisi-japon-denizindeki-hedefi-kalibr-fuzesiyle-vurdu-1067773256.html
Rus denizaltısı Japon Denizi'ndeki hedefi 'Kalibr' füzesiyle vurdu
Rus denizaltısı Japon Denizi'ndeki hedefi 'Kalibr' füzesiyle vurdu
Rusya’nın ‘Petropavlovsk-Kamçatskiy’ denizaltısının, Japon Denizi’nden fırlattığı ‘Kalibr’ seyir füzesiyle 1000 kilometre uzaklıktaki kıyı hedefini başarıyla... 03.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-03T16:31+0300
2023-03-03T16:31+0300
savunma
rusya pasifik filosu
kalibr
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Rusya Pasifik Filosu'ndan yapılan açıklamada, “Füze, belirlenen zamanda Habarovsk Bölgesi’ndeki Syurkum taktik sahasında bulunan kıyı hedefini başarıyla vurdu" ifadelerine yer verildi.Açıklamada, simüle edilmiş düşman hedefine yönelik atışın muharebe eğitim planının bir parçası olarak gerçekleştirildiği kaydedildi.Dizel elektrikli Petropavlovsk-Kamçatskiy denizaltısı Kasım 2019’da Rus Donanması’na teslim edildi. Aynı projeye ait diğer denizaltılar Volhov 2020'de, Magadan ise 2021’de donanmanın hizmetine verildi.
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rusya pasifik filosu, kalibr
rusya pasifik filosu, kalibr

Rus denizaltısı Japon Denizi'ndeki hedefi 'Kalibr' füzesiyle vurdu

16:31 03.03.2023
© SputnikBorey projesi kapsamında geliştirilen yeni nükleer denizaltı 'İmparator 3. Aleksandr' Rusya’nın kuzey kenti Severodvinsk'te suya indirildi. Nükleer denizaltının deniz testlerine Haziran 2023'te başlayacağı duyuruldu.
Borey projesi kapsamında geliştirilen yeni nükleer denizaltı 'İmparator 3. Aleksandr' Rusya’nın kuzey kenti Severodvinsk'te suya indirildi. Nükleer denizaltının deniz testlerine Haziran 2023'te başlayacağı duyuruldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2023
© Sputnik
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Rusya’nın ‘Petropavlovsk-Kamçatskiy’ denizaltısının, Japon Denizi’nden fırlattığı ‘Kalibr’ seyir füzesiyle 1000 kilometre uzaklıktaki kıyı hedefini başarıyla vurduğu açıklandı.
Rusya Pasifik Filosu'ndan yapılan açıklamada, “Füze, belirlenen zamanda Habarovsk Bölgesi’ndeki Syurkum taktik sahasında bulunan kıyı hedefini başarıyla vurdu" ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, simüle edilmiş düşman hedefine yönelik atışın muharebe eğitim planının bir parçası olarak gerçekleştirildiği kaydedildi.
Dizel elektrikli Petropavlovsk-Kamçatskiy denizaltısı Kasım 2019’da Rus Donanması’na teslim edildi. Aynı projeye ait diğer denizaltılar Volhov 2020'de, Magadan ise 2021’de donanmanın hizmetine verildi.
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