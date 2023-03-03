https://sputniknews.com.tr/20230303/rus-denizaltisi-japon-denizindeki-hedefi-kalibr-fuzesiyle-vurdu-1067773256.html

Rus denizaltısı Japon Denizi'ndeki hedefi 'Kalibr' füzesiyle vurdu

Rus denizaltısı Japon Denizi'ndeki hedefi 'Kalibr' füzesiyle vurdu

Rusya’nın ‘Petropavlovsk-Kamçatskiy’ denizaltısının, Japon Denizi’nden fırlattığı ‘Kalibr’ seyir füzesiyle 1000 kilometre uzaklıktaki kıyı hedefini başarıyla... 03.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-03T16:31+0300

2023-03-03T16:31+0300

2023-03-03T16:31+0300

savunma

rusya pasifik filosu

kalibr

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Rusya Pasifik Filosu'ndan yapılan açıklamada, “Füze, belirlenen zamanda Habarovsk Bölgesi’ndeki Syurkum taktik sahasında bulunan kıyı hedefini başarıyla vurdu" ifadelerine yer verildi.Açıklamada, simüle edilmiş düşman hedefine yönelik atışın muharebe eğitim planının bir parçası olarak gerçekleştirildiği kaydedildi.Dizel elektrikli Petropavlovsk-Kamçatskiy denizaltısı Kasım 2019’da Rus Donanması’na teslim edildi. Aynı projeye ait diğer denizaltılar Volhov 2020'de, Magadan ise 2021’de donanmanın hizmetine verildi.

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2023

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rusya pasifik filosu, kalibr