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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230303/ria-tahil-anlasmasinin-uzatilip-uzatilmayacaginin-belirlenecegi-gorusmeler-tikandi-1067755835.html
RİA: Tahıl anlaşmasının uzatılıp uzatılmayacağının belirleneceği görüşmeler tıkandı
RİA: Tahıl anlaşmasının uzatılıp uzatılmayacağının belirleneceği görüşmeler tıkandı
Ukrayna’daki tahılın ülkeden çıkarılmasını içeren anlaşmanın uzatılıp uzatılmayacağıyla ilgili görüşmelerin tıkandığı belirtildi. 03.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-03T12:05+0300
2023-03-03T12:05+0300
ukrayna krizi
rusya
birleşmiş milletler (bm)
ukrayna
tahıl
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Tahıl anlaşmasının uzatılmasıyla ilgili yapılan görüşmelere yakın olduğu belirtilen bir kaynak RİA Novosti haber ajansına yaptığı açıklamada, “Görüşme süreci Türkiye ve Birleşmiş Milletler tarafından sonlandırılmış değil, çeşitli seçenekler önermeyi sürdürüyorlar. Fakat anlaşmaya devam edilip edilmeyeceği açık değil ve Rus tahılı ile amonyumunun dünya pazarlarına ulaşması için garanti verilip verilmeyeceğiz belirsiz, bu nedenle bir çıkmaza girilmiş oldu” dedi.Kaynak, “Bu konuların kısa süre içerisinde çözüme ulaştırılması gerekiyor” diye ekledi.Ukrayna ve Rusya tahılının dünya pazarlarına ulaştırılması için geçen temmuz ayında İstanbul’da imzalanan anlaşmanın süresi 18 Mart’ta doluyor, dolayısıyla bu zamana kadar anlaşmanın uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin bir karara varılması gerekiyor.Söz konusu anlaşma daha önce kasım ayında uzatılmıştı.Rusya, anlaşmanın uzatılması için kendi tarım ürünlerine uygulanan dolaylı kısıtlamaların da kaldırılmasını şart koşuyor. Zira İstanbul’da Rusya ile Birleşmiş Milletler (BM) arasında varılan anlaşma gereği bu kısıtlamaların kaldırılması gerekiyordu, ancak kısıtlamalar hâlâ tamamıyla uygulamadan kaldırılmış değil.
https://sputniknews.com.tr/20230227/turkiye-ve-bm-rus-tahilinin-dunya-pazarlarina-ulastirilmasi-konusunda-batidan-garanti-bekliyor-1067550737.html
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rusya, birleşmiş milletler (bm), ukrayna, tahıl
rusya, birleşmiş milletler (bm), ukrayna, tahıl

RİA: Tahıl anlaşmasının uzatılıp uzatılmayacağının belirleneceği görüşmeler tıkandı

12:05 03.03.2023
© İHAtahıl gemisi - tahıl - gemi
tahıl gemisi - tahıl - gemi - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2023
© İHA
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Ukrayna’daki tahılın ülkeden çıkarılmasını içeren anlaşmanın uzatılıp uzatılmayacağıyla ilgili görüşmelerin tıkandığı belirtildi.
Tahıl anlaşmasının uzatılmasıyla ilgili yapılan görüşmelere yakın olduğu belirtilen bir kaynak RİA Novosti haber ajansına yaptığı açıklamada, “Görüşme süreci Türkiye ve Birleşmiş Milletler tarafından sonlandırılmış değil, çeşitli seçenekler önermeyi sürdürüyorlar. Fakat anlaşmaya devam edilip edilmeyeceği açık değil ve Rus tahılı ile amonyumunun dünya pazarlarına ulaşması için garanti verilip verilmeyeceğiz belirsiz, bu nedenle bir çıkmaza girilmiş oldu” dedi.
Kaynak, “Bu konuların kısa süre içerisinde çözüme ulaştırılması gerekiyor” diye ekledi.
Ukrayna ve Rusya tahılının dünya pazarlarına ulaştırılması için geçen temmuz ayında İstanbul’da imzalanan anlaşmanın süresi 18 Mart’ta doluyor, dolayısıyla bu zamana kadar anlaşmanın uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin bir karara varılması gerekiyor.
Söz konusu anlaşma daha önce kasım ayında uzatılmıştı.
Rusya, anlaşmanın uzatılması için kendi tarım ürünlerine uygulanan dolaylı kısıtlamaların da kaldırılmasını şart koşuyor. Zira İstanbul’da Rusya ile Birleşmiş Milletler (BM) arasında varılan anlaşma gereği bu kısıtlamaların kaldırılması gerekiyordu, ancak kısıtlamalar hâlâ tamamıyla uygulamadan kaldırılmış değil.
Tahıl - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2023
Ukrayna krizi
‘Türkiye ve BM, Rus tahılının dünya pazarlarına ulaştırılması konusunda Batı’dan garanti bekliyor’
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