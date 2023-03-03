https://sputniknews.com.tr/20230303/ria-tahil-anlasmasinin-uzatilip-uzatilmayacaginin-belirlenecegi-gorusmeler-tikandi-1067755835.html

RİA: Tahıl anlaşmasının uzatılıp uzatılmayacağının belirleneceği görüşmeler tıkandı

RİA: Tahıl anlaşmasının uzatılıp uzatılmayacağının belirleneceği görüşmeler tıkandı

Ukrayna’daki tahılın ülkeden çıkarılmasını içeren anlaşmanın uzatılıp uzatılmayacağıyla ilgili görüşmelerin tıkandığı belirtildi. 03.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-03T12:05+0300

2023-03-03T12:05+0300

2023-03-03T12:05+0300

ukrayna krizi

rusya

birleşmiş milletler (bm)

ukrayna

tahıl

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/1f/1060603103_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c2795f4785d0597865177db8e85550e2.jpg

Tahıl anlaşmasının uzatılmasıyla ilgili yapılan görüşmelere yakın olduğu belirtilen bir kaynak RİA Novosti haber ajansına yaptığı açıklamada, “Görüşme süreci Türkiye ve Birleşmiş Milletler tarafından sonlandırılmış değil, çeşitli seçenekler önermeyi sürdürüyorlar. Fakat anlaşmaya devam edilip edilmeyeceği açık değil ve Rus tahılı ile amonyumunun dünya pazarlarına ulaşması için garanti verilip verilmeyeceğiz belirsiz, bu nedenle bir çıkmaza girilmiş oldu” dedi.Kaynak, “Bu konuların kısa süre içerisinde çözüme ulaştırılması gerekiyor” diye ekledi.Ukrayna ve Rusya tahılının dünya pazarlarına ulaştırılması için geçen temmuz ayında İstanbul’da imzalanan anlaşmanın süresi 18 Mart’ta doluyor, dolayısıyla bu zamana kadar anlaşmanın uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin bir karara varılması gerekiyor.Söz konusu anlaşma daha önce kasım ayında uzatılmıştı.Rusya, anlaşmanın uzatılması için kendi tarım ürünlerine uygulanan dolaylı kısıtlamaların da kaldırılmasını şart koşuyor. Zira İstanbul’da Rusya ile Birleşmiş Milletler (BM) arasında varılan anlaşma gereği bu kısıtlamaların kaldırılması gerekiyordu, ancak kısıtlamalar hâlâ tamamıyla uygulamadan kaldırılmış değil.

https://sputniknews.com.tr/20230227/turkiye-ve-bm-rus-tahilinin-dunya-pazarlarina-ulastirilmasi-konusunda-batidan-garanti-bekliyor-1067550737.html

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, birleşmiş milletler (bm), ukrayna, tahıl