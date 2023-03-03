https://sputniknews.com.tr/20230303/putin-imzaladi-devletin-savunma-siparisini-zamaninda-teslim-etmeyen-sirketler-disaridan-yonetilecek-1067788656.html
Putin imzaladı: Devletin savunma siparişini zamanında teslim etmeyen şirketler dışarıdan yönetilecek
Putin imzaladı: Devletin savunma siparişini zamanında teslim etmeyen şirketler dışarıdan yönetilecek
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, sıkıyönetimin ilan edilmesi durumunda, devletin verdiği savunma siparişlerini zamanında yerine getirmeyen şirketlere... 03.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-03T23:44+0300
2023-03-03T23:44+0300
2023-03-03T23:44+0300
dünya
rusya
savunma
rusya savunma bakanlığı
savunma sanayi
vladimir putin
talimat
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Karar metninde, hükümete, savaş sırasında devletin savunma siparişlerini yerine getiren şirketlerin faaliyetiyle ilgili çalışma grubunu oluşturma talimatı verildiği ifade edildi. Çalışma grubu, Rusya Askeri Sanayi Komisyonu Kurulu’na bağlı olarak çalışacak.Çalışma Grubu üyeleri, devletin verdiği savunma siparişlerinin şirketler tarafından nasıl yerine getirildiğini değerlendirecek ve şirketlere atanacak kayyumları belirleyecek.
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rusya, savunma, rusya savunma bakanlığı, savunma sanayi, vladimir putin, talimat
rusya, savunma, rusya savunma bakanlığı, savunma sanayi, vladimir putin, talimat
Putin imzaladı: Devletin savunma siparişini zamanında teslim etmeyen şirketler dışarıdan yönetilecek
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, sıkıyönetimin ilan edilmesi durumunda, devletin verdiği savunma siparişlerini zamanında yerine getirmeyen şirketlere kayyum atanmasını ve hissedarlarının haklarının askıya alınmasını öngören kararı imzaladı.
Karar metninde, hükümete, savaş sırasında devletin savunma siparişlerini yerine getiren şirketlerin faaliyetiyle ilgili çalışma grubunu oluşturma talimatı verildiği ifade edildi. Çalışma grubu, Rusya Askeri Sanayi Komisyonu Kurulu’na bağlı olarak çalışacak.
Çalışma Grubu üyeleri, devletin verdiği savunma siparişlerinin şirketler tarafından nasıl yerine getirildiğini değerlendirecek ve şirketlere atanacak kayyumları belirleyecek.