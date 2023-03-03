https://sputniknews.com.tr/20230303/putin-imzaladi-devletin-savunma-siparisini-zamaninda-teslim-etmeyen-sirketler-disaridan-yonetilecek-1067788656.html

Putin imzaladı: Devletin savunma siparişini zamanında teslim etmeyen şirketler dışarıdan yönetilecek

Putin imzaladı: Devletin savunma siparişini zamanında teslim etmeyen şirketler dışarıdan yönetilecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, sıkıyönetimin ilan edilmesi durumunda, devletin verdiği savunma siparişlerini zamanında yerine getirmeyen şirketlere... 03.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-03T23:44+0300

2023-03-03T23:44+0300

2023-03-03T23:44+0300

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rusya savunma bakanlığı

savunma sanayi

vladimir putin

talimat

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Karar metninde, hükümete, savaş sırasında devletin savunma siparişlerini yerine getiren şirketlerin faaliyetiyle ilgili çalışma grubunu oluşturma talimatı verildiği ifade edildi. Çalışma grubu, Rusya Askeri Sanayi Komisyonu Kurulu’na bağlı olarak çalışacak.Çalışma Grubu üyeleri, devletin verdiği savunma siparişlerinin şirketler tarafından nasıl yerine getirildiğini değerlendirecek ve şirketlere atanacak kayyumları belirleyecek.

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rusya, savunma, rusya savunma bakanlığı, savunma sanayi, vladimir putin, talimat