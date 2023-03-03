Prof. Dr. Naci Görür’den Milli Eğitim Bakanı'na öneri: Jeoloji ve coğrafya temel dersler olsun
00:38 03.03.2023 (güncellendi: 01:07 03.03.2023)
© AABilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlenen "İzmir Afet Planı-Deprem Hazırlık ve Dirençlilik Çalışmaları" kapsamında düzenlenen toplantıya katılarak, konuşma yaptı.
© AA
Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e seslenerek, ortaokul ve liselerde jeoloji ile coğrafya derslerinin temel dersler olarak okutulmasını istedi.
Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabı üzerinden Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e öneride bulundu.
Prof. Dr. Görür, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
Sayın Milli Eğitim Bakanımıza bir öneride bulunmak istiyorum: Lütfen ortaokul ve liselere jeoloji ve coğrafya derslerini temel dersler olarak yeniden koyunuz. Bunun halkımızın deprem konusunda bilgilenmesine, bilinçlenmesine ve deprem kültürü edinmesine katkısı büyük olacaktır.
Sayın Milli Eğitim Bakanımıza bir öneride bulunmak istiyorum: Lütfen ortaokul ve liselere jeoloji ve coğrafya derslerini temel dersler olarak yeniden koyunuz. Bunun halkımızın deprem konusunda bilgilenmesine, bilinçlenmesine ve deprem kültürü edinmesine katkısı büyük olacaktır.— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) March 2, 2023