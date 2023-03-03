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Prof. Dr. Naci Görür’den Milli Eğitim Bakanı'na öneri: Jeoloji ve coğrafya temel dersler olsun
Prof. Dr. Naci Görür’den Milli Eğitim Bakanı'na öneri: Jeoloji ve coğrafya temel dersler olsun
Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e seslenerek, ortaokul ve liselerde jeoloji ile coğrafya derslerinin temel dersler olarak... 03.03.2023, Sputnik Türkiye
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naci görür
deprem
milli eğitim bakanlığı
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coğrafya
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Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabı üzerinden Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e öneride bulundu.Prof. Dr. Görür, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
https://sputniknews.com.tr/20230302/afad-deprem-bolgesinde-1-milyon-593-bin-808-kisiye-barinma-hizmeti-veriliyor-1067740227.html
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naci görür, deprem, milli eğitim bakanlığı, milli eğitim bakanlığı (meb), coğrafya
naci görür, deprem, milli eğitim bakanlığı, milli eğitim bakanlığı (meb), coğrafya

Prof. Dr. Naci Görür’den Milli Eğitim Bakanı'na öneri: Jeoloji ve coğrafya temel dersler olsun

00:38 03.03.2023 (güncellendi: 01:07 03.03.2023)
© AABilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlenen "İzmir Afet Planı-Deprem Hazırlık ve Dirençlilik Çalışmaları" kapsamında düzenlenen toplantıya katılarak, konuşma yaptı.
Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlenen İzmir Afet Planı-Deprem Hazırlık ve Dirençlilik Çalışmaları kapsamında düzenlenen toplantıya katılarak, konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2023
© AA
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Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e seslenerek, ortaokul ve liselerde jeoloji ile coğrafya derslerinin temel dersler olarak okutulmasını istedi.
Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabı üzerinden Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e öneride bulundu.
Prof. Dr. Görür, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
Sayın Milli Eğitim Bakanımıza bir öneride bulunmak istiyorum: Lütfen ortaokul ve liselere jeoloji ve coğrafya derslerini temel dersler olarak yeniden koyunuz. Bunun halkımızın deprem konusunda bilgilenmesine, bilinçlenmesine ve deprem kültürü edinmesine katkısı büyük olacaktır.
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