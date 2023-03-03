Prof. Dr. Naci Görür’den Milli Eğitim Bakanı'na öneri: Jeoloji ve coğrafya temel dersler olsun

Sayın Milli Eğitim Bakanımıza bir öneride bulunmak istiyorum: Lütfen ortaokul ve liselere jeoloji ve coğrafya derslerini temel dersler olarak yeniden koyunuz. Bunun halkımızın deprem konusunda bilgilenmesine, bilinçlenmesine ve deprem kültürü edinmesine katkısı büyük olacaktır.