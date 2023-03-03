'Ortadoğu’da artık Erdoğansız Türkiye yerine Erdoğan’la ne yapabiliriz senaryoları gündemde'

“Suriye, Rusya demek. Askeri varlık anlamında Rusya demek, siyasi sürecin tümünde Rusya var, güvenlik konseyinden tutun, Rusya’nın bütün bölgesel çabalamalarında Suriye önde tutuluyor. Rusya’nın bölgesel etkinliğinin artmasında da Suriye bir neden ya da vesile. Rusların hava ve deniz üsleri Suriye’de olmasaydı belki Ortadoğu veya Akdeniz’de pazarlıklar anlamında böyle güçlü olmayacaktı. Suriye hem kilit hem anahtar. Ruslar ile Fransızların Afrika’daki kavgası. Rusların Mısır ile flört ilişkisi içinde ilişkilerinin hızla geliştiği bir dönem yaşıyoruz. Ona rağmen Suudi Arabistan, BAE’nin bile Biden’a ‘Git başımızdan, seninle uğraşacak zamanımız yok’ diyecek kadar diklenmelerinin arkasında yine Ruslar var. Doğal gaz kavgaları var. Doğal olarak Mısır’ın Suriye’ye yönelik çabaları ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı’nın Münih’te ‘Suriye ile artık çözmemiz lazım’ lafı paralellik değil tam tersi zıtlık var orada. Son bir aydır Mısır medyasıyla Suudi medyası birbirine girmiş durumdalar, kavga var. Bunlar Araplar arası çekişmeden kaynaklanıyor. Mısır Başbakanı, Katar’daydı. Milyarlarca dolarlık yatırım anlaşmaları, özelleştirme gibi bir sürü pakete imza attı. Katar, Mısır’ı mahveden ülkeler başında geliyordu. Bunu Sisi, Suudilere gıcıklık olsun diye yapıyor. Orada enteresan bir şekilde bir soğukluk var. Aynı Katar’ın, son üç haftadır silahlı grupların kontrol ettiği bölgelerde TSK’nın kontrolü altında bulunan Suriye’nin kuzeyinde askeri istihbarat değil diplomatik, parasal, silah müthiş bir şeyi var. Eğer biz Suriye’nin Türkiye ile barışma olasılığı, Suriye-Mısır gibi bir üçgende konuşacaksak, Mısır ile barışmaya çalışan Katar bir bakıyoruz ki Suriye’deki İslamcı gruplara destek veriyor. Böyle çelişkiler, gariplikler, saçmalıklar.”