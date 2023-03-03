'Ortadoğu’da artık Erdoğansız Türkiye yerine Erdoğan’la ne yapabiliriz senaryoları gündemde'
20:41 03.03.2023 (güncellendi: 17:41 05.03.2023)
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Hüsnü Mahalli’ye göre Akşener’in ‘Altılı Masa’dan kalkması Ortadoğu ve dünyada ‘Erdoğansız Türkiye’ senaryolarını değiştirip ‘bundan sonra Erdoğan ile ne yapabiliriz’ senaryolarının gündeme taşıdı. Mısır’la hızlanan temaslara atıf yapan Mahalli Arapların Esad ile Erdoğan’ı barıştırıp Türkiye’yi Suriye’den uzaklaştırmak istediklerine dikkat çekti.
Türkiye’de erken seçim gündemi üzerine gelen yıkıcı deprem iç ve dış siyasi belirsizlikleri artırırken, Erdoğan yönetimine karşı muhalefeti blok halinde birleşdiren ‘Altılı Masa’ cumhuraşkanı adaylığı tartışmaları eşliğinde bozuldu. Bir süredir kulislerde dile getirilen oldu, İyi Parit (İYİP) lideri Merakl Akşener, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun adalığını eleştirerek masadan kalktı. Türkiye iç siyasetini karıştıran bu gelişme dünyanın da dikkatini Türkiye’ye çevirdi.
Son dönemde ‘deprem diplomasisi’ komşularla ilişkilerde yeni yakınlaşmaları gündeme taşımışken, başta Türkiye’nin Suriye sorunu olmak üzere olası iktidar değişimlerinin etkileri tartışılıyordu. Geçen hafta Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükri’nin deprem vesilesiyle önce 10 yıl sonra ilk kez Suriye’yi ziyaret etmesi, ardından da Türkiye’ye gelmesi dikkat çekmişti. Bu ziyaret bir yandan Türkiye-Kahire, diğer yandan da Ankara-Şam sürecinin hızlanması olasılığını ortaya çıkarmıştı.
Yeni süreçte seçimlerin yansımaların neler olacağı merakla bekleniyor. Gelişmeleri gazeteci ve yazar Hüsnü Mahalli’yle konuştuk.
‘Esad seçimi niye beklesin?’
Hüsnü Mahalli’ye göre, Akşener’in hamlesi sonrasında ‘Erdoğansız Türkiye’ senaryoları yerine ‘Bundan sonra Erdoğan’la ne yapabiliriz’ senaryolarının konuşulmaya başlayacak. Mahalli, bu durumun Suriye lideri Esad’ın tavrını da etkileyeceği görüşünde:
“Şu anda bütün dünya desem abartmamış olurum. Akşener’in masadan çekilmesi konusunu konuşuyor. Masadan çekildiği andan itibaren Erdoğan yüzde yüz kazanacak demektir. Dolayısıyla Türkiye ile ilgili yapılacak bütün söylem ve eylemler bundan sonra farklı şekillenecek. Bir 10 gün önce farklı şekillenme olasılığı vardı. Erdoğansız Türkiye senaryoları konuşuluyordu. Şimdi artık Erdoğansız senaryolar konuşulmayacak. ‘Erdoğan ile bundan sonra ne yapabiliriz?’ senaryoları yazılıp çizilecek ve eyleme geçilecek. Mısır, Suriye, Türkiye üçgeninde konuşacaksak bundan sonraki süreçte hep şu söyleniyordu; Erdoğan, Putin’e ‘Esad ile barıştır’ gibi açıklamaları vardı. Buna şöyle bir yorum yapılıyordu; Esad’ın acelesi yoktur, seçimi bekliyor. Dolayısıyla Esad seçimi niye beklesin? Erdoğan eğer kazanacaksa, şu an itibarıyla veriler onu gösteriyor, niye beklesin? Putin’in arabuluculuğuna olumlu bir yanıt verebilir. Kasımda Erdoğan-Sisi tokalaşmasından bu yana o da ağırdan alıyordu. Şimdi o da tavrını büyük ihtimalle gözden geçirecek.”
‘Şükri’nin önce Suriye sonra Türkiye’ye gelmesi bile mesaj içeriyor
Arap dünyasının artık Suriye’yi yeniden toparlama çabasına giriştiğini söyleyen Mahalli, bunun en önemli ayaklarından birisinin Suriye-Türkiye ilişkileri olduğunu anımsattı. Son olarak Mısır’la hızlanan diplomasi ve Dışişleri Bakanı Semih Şükri’nin deprem gerekçesiyle Suriye’nin ardından Türkiye’yi ziyaretine dikkat çeken Mahalli, Arap liderlerin Esad ile Erdoğan’ı barıştırmak ya da Türkiye’yi Suriye’den uzaklaştırmak istediklerini belirtti:
“Mısır Dışişleri Bakanı’nın önce Suriye’ye sonra Türkiye’ye gelmeyi tercih etmesi bile bir mesaj içeriyor. Depremin akşamı Sisi, Esad ile telefon görüşmesi yaptı. Sadece deprem için geçmiş olsun değil. Mart sonunda normalde Arap Liderler Zirvesi toplanıyor. Tekrar ‘Esad’ı çağıralım mı’ bağlamında bir çaba var. BAE de Cezayir de Ürdün de bu çabanın içinde. Esad, Umman sultanlığına gitti. Deprem vesile olmuş olabilir. Ama onun öncesi ve sonrasında Arap liderler arasında Suriye’yi tekrar toparlama çabası var. Bu toparlamanın en önemli ayaklarından birisi Esad ile Erdoğan’ı barıştırmak ya da Türkiye’yi Suriye’den uzaklaştırmak. Olay böyle olduğunda Suriye ile barışla alakalı konuşacağımız her şey Türkiye’yi etkileyeceği için bundan sonraki süreç yine Türkiye’nin işbirliklerine, dış ilişkilerine döndüğümüzde bundan sonraki süreç Erdoğan’ın elini biraz daha fazla güçlü kılacaktır diye düşünüyorum.”
‘Mısır medyasıyla Suudi medyası birbirine girmiş durumda’
Rusya Federasyonu’nun Ortadoğu’daki etkinliği ve Suriye’nin bu durumda oynadığı role atıfta bulunan Mahalli, Şam’ın gelişmelerde ‘hem kilit hem anahtar’ olduğunu vurguladı. Diğer yandan bölgede Suudi ve BAE’nin ABD yönetimine ‘rest çekebildiği’ zemine atıf yapan Mahalli, başta Katar gibi ülkelerin rollerinin altını çizerken, Suudi ve Mısır medyasının kapışması üzerinden bölgedeki çelişkili resmi de çizdi:
“Suriye, Rusya demek. Askeri varlık anlamında Rusya demek, siyasi sürecin tümünde Rusya var, güvenlik konseyinden tutun, Rusya’nın bütün bölgesel çabalamalarında Suriye önde tutuluyor. Rusya’nın bölgesel etkinliğinin artmasında da Suriye bir neden ya da vesile. Rusların hava ve deniz üsleri Suriye’de olmasaydı belki Ortadoğu veya Akdeniz’de pazarlıklar anlamında böyle güçlü olmayacaktı. Suriye hem kilit hem anahtar. Ruslar ile Fransızların Afrika’daki kavgası. Rusların Mısır ile flört ilişkisi içinde ilişkilerinin hızla geliştiği bir dönem yaşıyoruz. Ona rağmen Suudi Arabistan, BAE’nin bile Biden’a ‘Git başımızdan, seninle uğraşacak zamanımız yok’ diyecek kadar diklenmelerinin arkasında yine Ruslar var. Doğal gaz kavgaları var. Doğal olarak Mısır’ın Suriye’ye yönelik çabaları ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı’nın Münih’te ‘Suriye ile artık çözmemiz lazım’ lafı paralellik değil tam tersi zıtlık var orada. Son bir aydır Mısır medyasıyla Suudi medyası birbirine girmiş durumdalar, kavga var. Bunlar Araplar arası çekişmeden kaynaklanıyor. Mısır Başbakanı, Katar’daydı. Milyarlarca dolarlık yatırım anlaşmaları, özelleştirme gibi bir sürü pakete imza attı. Katar, Mısır’ı mahveden ülkeler başında geliyordu. Bunu Sisi, Suudilere gıcıklık olsun diye yapıyor. Orada enteresan bir şekilde bir soğukluk var. Aynı Katar’ın, son üç haftadır silahlı grupların kontrol ettiği bölgelerde TSK’nın kontrolü altında bulunan Suriye’nin kuzeyinde askeri istihbarat değil diplomatik, parasal, silah müthiş bir şeyi var. Eğer biz Suriye’nin Türkiye ile barışma olasılığı, Suriye-Mısır gibi bir üçgende konuşacaksak, Mısır ile barışmaya çalışan Katar bir bakıyoruz ki Suriye’deki İslamcı gruplara destek veriyor. Böyle çelişkiler, gariplikler, saçmalıklar.”
‘Amerikalılar İhvan kampandan vazgeçmiş görünmüyor’
Suriye’nin kuzeyinde, Türkiye’nin kontrolündeki bölgedeki neredeyse tüm yapıların siyasal islamcı olduğunu anımsatan Mahalli, Türkiye’nin Mısır’a ‘Türkiye’deki İhvan’ı desteklemeyeceğim, yani radyolarını televizyonlarını kapatacağım’ sözü verdiğini söyledi ve şu soruyu yöneltti; ‘Türkiye, Mısır’a karşı tavır alan, ‘savaşan’ Libya’daki İslamcıları ne yapacak’:
“İhvan, ortak başlık olarak kullanıyorsun, olabilir. Fırat’ın doğusunda PYD’nin kontrolündeki kamplarda bazılarına göre 70, bazılarına 30, bazılarına 80 bin IŞİD’li, aileleriyle birlikte varlar. İhvan, siyasal İslam kavramında değil ama en azından silahlı gruplar anlamında, Amerikalılar bu kamptan henüz vazgeçmiş görünmüyor. Siyasal İslam olarak konuşacaksak, Suriye’nin kuzeyindeki Türkiye’nin kontrol ettiği bölgelerdeki bütün bütün yapılar İhvan, yani siyasal İslamcı. Bundan da vazgeçtik diyelim Libya’dakiler de öyle. Türkiye, Mısır’a şu sözü verdi; ‘Tamam ben sana karşı değilim. Türkiye’deki İhvan’ı desteklemeyeceğim, yani radyolarını televizyonlarını kapatacağım’ dedi. Ama aynı Türkiye, Mısır’a karşı tavır alan, ‘savaşan’ Libya’daki İslamcıları ne yapacak?”
‘Bize biraz tiyatro seyrettiriyorlar’
Ortadoğu’da olup bitenlerin Batı’nın stratejik planlamalarından fazla etkilenmediğini belirten Mahalli, laik Türkiye Cumhuriyeti’nin karşısına 1928’de İhvan’ı çıkaranların insanlara ‘biraz tiyatro seyrettirdikleri’ görüşünde:
“Ortadoğu’da beş günlük politikalar var olan Batı’nın İslam coğrafyasına yönelik stratejik planlamalarını çok fazla etkilemiyor. Mustafa Kemal’in Türkiye’deki laik sistemin, Cumhuriyet’in laik söylemlerine karşı, 1928 yılında gittiler Müslüman Kardeşler örgütünü Mısır’da kurdular. Formatlar, zamanlamalar değişiyor. Kendi ülkelerinde Hüsnü Mübarek, Amerika ve Batı’ya hizmet ediyordu. Mısır’dan, Tunus’tan ve Suriye’den kaçan İslamcılar, İngiltere’de, Almanya’da, İsveç ve Amerika’daydı. Bunları devirdiler, getirip Mısır, Tunus ve Libya’da iktidar yapmaya çalıştılar. Kendileri Sisi’ye destek verip ‘devir& dediler. Biraz bize tiyatro seyrettiriyorlar."