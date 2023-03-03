https://sputniknews.com.tr/20230303/onarimi-planlanmayan-kuzey-akimlar-dondurulabilir-1067787475.html
Onarımı planlanmayan Kuzey Akım’lar dondurulabilir
Onarımı planlanmayan Kuzey Akım’lar dondurulabilir
Dört koldan üçü hasarlı olan Rus doğalgaz boru hatları Kuzey Akım ve Kuzey Akım-2’nin, halihazırda onarım planları olmadığı için dondurulacağı belirtildi. 03.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-03T23:19+0300
2023-03-03T23:19+0300
2023-03-03T23:19+0300
dünya
kuzey akım
kuzey akım-1
kuzey akım-2
onarım
dondurma
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Reuters’in, kaynaklarına dayandırdığı haberinde, “Rus Kuzey Akım su altı doğalgaz boru hatları kapatılacak ve dondurulacak, çünkü onarım ve yeniden faaliyete geçirme planları yok” ifadesine yer verildi.İki kaynak, onarım planlanmasa da boru hatlarının, gelecekte yeniden faaliyete geçirilmesi için en azından dondurulacağını söyledi. Bir kaynak daha ilgili tarafların dondurma olasılığını değerlendirdiğini teyit etti.Haberde, “Bu, büyük olasılıkla, deniz suyunda korozyonun gelişimini önleme amacıyla sızıntı yerlerinin kapatılması ve boruların yüzeyine kaplamanın işlenmesi anlamına gelecek” dendi.Kuzey Akım operatörü Nord Stream AG’nin hissedarı Alman E.ON şirketinden yapılan açıklamada, bu konuda henüz hiçbir kararın alınmadığı kaydedildi.Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarının iki kolunda 26 Eylül’de patlamalar meydana gelmişti. Dört yerde birden sızıntı tespit edilmişti.İsveç, Danimarka ve Almanya, olayla ilgili soruşturma başlatmış, ama henüz hiçbir sonuca varmadı. Kremlin, Kuzey Akım’daki olayı 'uluslararası terör eylemi' olarak nitelendirdi. Rusya, BM Genel Sekreterliği’nden olayla ilgili bağımsız uluslararası komisyonun oluşturulmasını talep ediyor. Moskova, bu taleple ilgili BM Güvenlik Konseyi için ilgili karar tasarısını da hazırladı.Pulitzer ödüllü ABD’li gazeteci Seymour Hersh, Rus gazını Baltık Denizi'nin altından Almanya'ya taşıyan Kuzey Akım boru hatlarına İsveç ve Danimarka'nın münhasır ekonomik bölgeleri içinde düzenlenen sabotajı ABD ve Norveç'in gerçekleştirdiğine dair 8 Şubat'ta bir yazı yayımlamıştı. Washington, bu suçlamayı reddetmişti.
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kuzey akım, kuzey akım-1, kuzey akım-2, onarım, dondurma
kuzey akım, kuzey akım-1, kuzey akım-2, onarım, dondurma
Onarımı planlanmayan Kuzey Akım’lar dondurulabilir
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Dört koldan üçü hasarlı olan Rus doğalgaz boru hatları Kuzey Akım ve Kuzey Akım-2’nin, halihazırda onarım planları olmadığı için dondurulacağı belirtildi.
Reuters’in, kaynaklarına dayandırdığı haberinde, “Rus Kuzey Akım su altı doğalgaz boru hatları kapatılacak ve dondurulacak, çünkü onarım ve yeniden faaliyete geçirme planları yok” ifadesine yer verildi.
İki kaynak, onarım planlanmasa da boru hatlarının, gelecekte yeniden faaliyete geçirilmesi için en azından dondurulacağını söyledi. Bir kaynak daha ilgili tarafların dondurma olasılığını değerlendirdiğini teyit etti.
Haberde, “Bu, büyük olasılıkla, deniz suyunda korozyonun gelişimini önleme amacıyla sızıntı yerlerinin kapatılması ve boruların yüzeyine kaplamanın işlenmesi anlamına gelecek” dendi.
Kuzey Akım operatörü Nord Stream AG’nin hissedarı Alman E.ON şirketinden yapılan açıklamada, bu konuda henüz hiçbir kararın alınmadığı kaydedildi.
Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarının iki kolunda 26 Eylül’de patlamalar meydana gelmişti. Dört yerde birden sızıntı tespit edilmişti.
İsveç, Danimarka ve Almanya, olayla ilgili soruşturma başlatmış, ama henüz hiçbir sonuca varmadı. Kremlin, Kuzey Akım’daki olayı 'uluslararası terör eylemi' olarak nitelendirdi. Rusya, BM Genel Sekreterliği’nden olayla ilgili bağımsız uluslararası komisyonun oluşturulmasını talep ediyor. Moskova, bu taleple ilgili BM Güvenlik Konseyi için ilgili karar tasarısını da hazırladı.
Pulitzer ödüllü ABD’li gazeteci Seymour Hersh, Rus gazını Baltık Denizi'nin altından Almanya'ya taşıyan Kuzey Akım boru hatlarına İsveç ve Danimarka'nın münhasır ekonomik bölgeleri içinde düzenlenen sabotajı ABD ve Norveç'in gerçekleştirdiğine dair 8 Şubat'ta bir yazı yayımlamıştı. Washington, bu suçlamayı reddetmişti.