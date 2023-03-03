https://sputniknews.com.tr/20230303/ohal-ilan-edilen-illerde-ogrencilerin-katki-payi-ve-ogrenim-ucretini-devlet-karsilayaca-1067760233.html

OHAL ilan edilen illerde öğrencilerin katkı payı ve öğrenim ücretini devlet karşılayacak

OHAL ilan edilen illerde öğrencilerin katkı payı ve öğrenim ücretini devlet karşılayacak

Olağanüstü hal (OHAL) ilan edilen illerde öğrenim gören veya bu illerden gelen öğrencilerin 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı bahar dönemi için ödemeleri gereken... 03.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-03T13:10+0300

2023-03-03T13:10+0300

2023-03-03T13:10+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

deprem

eğitim

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OHAL Kapsamında Yükseköğretim Alanında Alınan Tedbirlere İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Buna göre, ailesi veya kendisi olağanüstü hal ilan edilen illerde ikamet eden ve herhangi bir devlet yükseköğretim kurumunda eğitimine devam eden veya olağanüstü hal ilan edilen illerdeki devlet yükseköğretim kurumlarında eğitimine devam eden öğrenciler ile olağanüstü hal ilan edilen illerde ikamet eden ve bu illerdeki devlet yükseköğretim kurumlarında eğitimine devam eden yurt dışından kabul edilmiş öğrencilerin 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı bahar dönemi için ödemeleri gereken katkı payı ve öğrenim ücreti devlet tarafından karşılanacak.Söz konusu öğrencilerden, 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı bahar dönemi için katkı payı ve öğrenim ücreti ödeyenlerin paraları, yükseköğretim kurumları tarafından iade edilecek

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