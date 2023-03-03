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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230303/muratpasa-belediyesinden-ornek-deprem-kararlari-bina-guclendirmelerinden-ucret-alinmayacak-1067771812.html
Muratpaşa Belediyesi'nden örnek deprem kararları: Bina güçlendirmelerinden ücret alınmayacak
Muratpaşa Belediyesi'nden örnek deprem kararları: Bina güçlendirmelerinden ücret alınmayacak
Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal, “Perde beton kullanımını zorunlu hale getirdik. Bina güçlendirmelerinden belediyemiz ücret almayacak. 55 mahallede... 03.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-03T16:11+0300
2023-03-03T16:11+0300
muratpaşa belediyesi
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
bina
arama kurtarma
beton
antalya
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Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, yaşanan deprem acısının ardından alınan kararları Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na anlattı. İşte Uysal’ın açıklamaları:"Sürekli büyük depremler yaşıyoruz ama zihniyet depremine yol açmıyor. Yüz yıl önce deprem yaşamış ve evlerin yüzde 70’i yıkılmış bir yerde yüz yıl sonra tekrar deprem yaşanıyor ve yüzde 80’i tekrar yıkılıyor. Bu kabul edilebilir bir durum değil.Perde beton diye bir teknik var ve ek bir maliyet de getirmiyor ama binaların yıkılmasını önlüyor. Keşke onlarca yıl önce devlet politikası olarak hep birlikte geçebilseydik. Biz bu konuda bir zorunluluk getirdik. Türkiye çapında perde betonun zorunlu hale getirilmesi gerekiyor. Ak Parti red oyu verdi ama diğer bütün partilerin oyuyla Muratpaşa’da perde beton zorunlu hale geldi. Ak Parti, ‘yeterince inceleyemedik’ dedi ve reddetti. Binaları güçlendirme projelerinden de belediyemiz ücret almayacak. Bin m²’de güçlendirme projesi 4 bin lira tutuyorsa sembolik olarak 150 liraya düşüyor. Sembolik hale getirdik.55 mahallede 30 kişilik gruplar halinde arama kurtarma ekipleri oluşturuyoruz. Muhtarlıklarda acil eşya kiti oluşturulacak. Bu kitlerin içerisinde jeneratör, metal keski, lamba ve daha birçok şey olacak. Deprem bölgesinde gördük ki hayat kurtaran ve bulunamayan ilk aletler bunlardı. Kurulan arama kurtarma ekiplerinin alternatif telsiz haberleşme sistemi olacak. Ayrıca arama kurtarma ekibi köpeği yetiştiriciliğine başlayacağız."
https://sputniknews.com.tr/20230228/antalyada-insaatlara-iki-zorunluluk-1067619010.html
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Atilla Güner
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muratpaşa belediyesi, bina, arama kurtarma, beton, antalya
muratpaşa belediyesi, bina, arama kurtarma, beton, antalya

Muratpaşa Belediyesi'nden örnek deprem kararları: Bina güçlendirmelerinden ücret alınmayacak

16:11 03.03.2023
© İHAAntalya Muratpaşa Belediyesi Başkanı Ümit Uysal
Antalya Muratpaşa Belediyesi Başkanı Ümit Uysal - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2023
© İHA
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Gazeteci Atilla Güner - Sputnik Türkiye
Atilla Güner
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Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal, “Perde beton kullanımını zorunlu hale getirdik. Bina güçlendirmelerinden belediyemiz ücret almayacak. 55 mahallede 30’ar kişilik arama kurtarma görevlileri oluşturuyoruz” dedi.
Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, yaşanan deprem acısının ardından alınan kararları Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na anlattı.
İşte Uysal’ın açıklamaları:
"Sürekli büyük depremler yaşıyoruz ama zihniyet depremine yol açmıyor. Yüz yıl önce deprem yaşamış ve evlerin yüzde 70’i yıkılmış bir yerde yüz yıl sonra tekrar deprem yaşanıyor ve yüzde 80’i tekrar yıkılıyor. Bu kabul edilebilir bir durum değil.
Perde beton diye bir teknik var ve ek bir maliyet de getirmiyor ama binaların yıkılmasını önlüyor. Keşke onlarca yıl önce devlet politikası olarak hep birlikte geçebilseydik. Biz bu konuda bir zorunluluk getirdik. Türkiye çapında perde betonun zorunlu hale getirilmesi gerekiyor. Ak Parti red oyu verdi ama diğer bütün partilerin oyuyla Muratpaşa’da perde beton zorunlu hale geldi. Ak Parti, ‘yeterince inceleyemedik’ dedi ve reddetti. Binaları güçlendirme projelerinden de belediyemiz ücret almayacak. Bin m²’de güçlendirme projesi 4 bin lira tutuyorsa sembolik olarak 150 liraya düşüyor. Sembolik hale getirdik.
55 mahallede 30 kişilik gruplar halinde arama kurtarma ekipleri oluşturuyoruz. Muhtarlıklarda acil eşya kiti oluşturulacak. Bu kitlerin içerisinde jeneratör, metal keski, lamba ve daha birçok şey olacak. Deprem bölgesinde gördük ki hayat kurtaran ve bulunamayan ilk aletler bunlardı. Kurulan arama kurtarma ekiplerinin alternatif telsiz haberleşme sistemi olacak. Ayrıca arama kurtarma ekibi köpeği yetiştiriciliğine başlayacağız."
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