https://sputniknews.com.tr/20230303/muratpasa-belediyesinden-ornek-deprem-kararlari-bina-guclendirmelerinden-ucret-alinmayacak-1067771812.html

Muratpaşa Belediyesi'nden örnek deprem kararları: Bina güçlendirmelerinden ücret alınmayacak

Muratpaşa Belediyesi'nden örnek deprem kararları: Bina güçlendirmelerinden ücret alınmayacak

Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal, “Perde beton kullanımını zorunlu hale getirdik. Bina güçlendirmelerinden belediyemiz ücret almayacak. 55 mahallede... 03.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-03T16:11+0300

2023-03-03T16:11+0300

2023-03-03T16:11+0300

muratpaşa belediyesi

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

bina

arama kurtarma

beton

antalya

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Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, yaşanan deprem acısının ardından alınan kararları Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na anlattı. İşte Uysal’ın açıklamaları:"Sürekli büyük depremler yaşıyoruz ama zihniyet depremine yol açmıyor. Yüz yıl önce deprem yaşamış ve evlerin yüzde 70’i yıkılmış bir yerde yüz yıl sonra tekrar deprem yaşanıyor ve yüzde 80’i tekrar yıkılıyor. Bu kabul edilebilir bir durum değil.Perde beton diye bir teknik var ve ek bir maliyet de getirmiyor ama binaların yıkılmasını önlüyor. Keşke onlarca yıl önce devlet politikası olarak hep birlikte geçebilseydik. Biz bu konuda bir zorunluluk getirdik. Türkiye çapında perde betonun zorunlu hale getirilmesi gerekiyor. Ak Parti red oyu verdi ama diğer bütün partilerin oyuyla Muratpaşa’da perde beton zorunlu hale geldi. Ak Parti, ‘yeterince inceleyemedik’ dedi ve reddetti. Binaları güçlendirme projelerinden de belediyemiz ücret almayacak. Bin m²’de güçlendirme projesi 4 bin lira tutuyorsa sembolik olarak 150 liraya düşüyor. Sembolik hale getirdik.55 mahallede 30 kişilik gruplar halinde arama kurtarma ekipleri oluşturuyoruz. Muhtarlıklarda acil eşya kiti oluşturulacak. Bu kitlerin içerisinde jeneratör, metal keski, lamba ve daha birçok şey olacak. Deprem bölgesinde gördük ki hayat kurtaran ve bulunamayan ilk aletler bunlardı. Kurulan arama kurtarma ekiplerinin alternatif telsiz haberleşme sistemi olacak. Ayrıca arama kurtarma ekibi köpeği yetiştiriciliğine başlayacağız."

https://sputniknews.com.tr/20230228/antalyada-insaatlara-iki-zorunluluk-1067619010.html

antalya

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2023

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Atilla Güner https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg

muratpaşa belediyesi, bina, arama kurtarma, beton, antalya