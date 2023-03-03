https://sputniknews.com.tr/20230303/muharrem-ince-adam-20-senedir-kazaniyor-aptallik-yapilirsa-adama-yeniden-kazandirilir-1067780692.html

Muharrem İnce: Adam 20 senedir kazanıyor, aptallık yapılırsa adama yeniden kazandırılır

Muharrem İnce: Adam 20 senedir kazanıyor, aptallık yapılırsa adama yeniden kazandırılır

Memleket Partisi lideri Muharem İnce, "Adam 20 senedir kazanıyor, aptallık yapılırsa adama yeniden kazandırılır" açıklamasında bulundu. 03.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-03T20:09+0300

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politika

muharrem ince

meral akşener

altılı masa

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Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, Altılı Masa'da oluşan krizle ilgili olarak "Ben cumhurbaşkanı adayıyım. Akşener gelsin başbakan olsun" dedi. TV100 yayınında konuşan İnce, "Adam 20 senedir kazanıyor, aptallık yapılırsa adama yeniden kazandırılır" dedi.

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muharrem ince, meral akşener, altılı masa