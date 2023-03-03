https://sputniknews.com.tr/20230303/muharrem-ince-adam-20-senedir-kazaniyor-aptallik-yapilirsa-adama-yeniden-kazandirilir-1067780692.html
Muharrem İnce: Adam 20 senedir kazanıyor, aptallık yapılırsa adama yeniden kazandırılır
Muharrem İnce: Adam 20 senedir kazanıyor, aptallık yapılırsa adama yeniden kazandırılır
Memleket Partisi lideri Muharem İnce, "Adam 20 senedir kazanıyor, aptallık yapılırsa adama yeniden kazandırılır" açıklamasında bulundu. 03.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-03T20:09+0300
2023-03-03T20:09+0300
2023-03-03T20:09+0300
politika
muharrem ince
meral akşener
altılı masa
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Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, Altılı Masa'da oluşan krizle ilgili olarak "Ben cumhurbaşkanı adayıyım. Akşener gelsin başbakan olsun" dedi. TV100 yayınında konuşan İnce, "Adam 20 senedir kazanıyor, aptallık yapılırsa adama yeniden kazandırılır" dedi.
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muharrem ince, meral akşener, altılı masa
muharrem ince, meral akşener, altılı masa
Muharrem İnce: Adam 20 senedir kazanıyor, aptallık yapılırsa adama yeniden kazandırılır
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Memleket Partisi lideri Muharem İnce, "Adam 20 senedir kazanıyor, aptallık yapılırsa adama yeniden kazandırılır" açıklamasında bulundu.
Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, Altılı Masa'da oluşan krizle ilgili olarak "Ben cumhurbaşkanı adayıyım. Akşener gelsin başbakan olsun" dedi.
TV100 yayınında konuşan İnce, "Adam 20 senedir kazanıyor, aptallık yapılırsa adama yeniden kazandırılır" dedi.