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https://sputniknews.com.tr/20230303/motorine-zam-geliyor-1067747795.html
Motorine zam geliyor
Motorine zam geliyor
Motorinin litre fiyatına, 91 kuruşluk zam geliyor. 03.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-03T09:24+0300
2023-03-03T09:24+0300
ekonomi
benzin
motorin
zam
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Cumartesi gününden geçerli olmak üzere motorin grubunda 91 kuruşluk fiyat artışı bekleniyor.Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;İstanbul'da motorin litre fiyatı 20.63 liradan satılıyor.Benzinin litresi ise ortalama 20.48 liradan satılıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230223/benzine-beklenen-indirim-geldi-1067406005.html
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benzin, motorin, zam
benzin, motorin, zam

Motorine zam geliyor

09:24 03.03.2023
© AABenzin, motorin, akaryakıt
Benzin, motorin, akaryakıt - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2023
© AA
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Motorinin litre fiyatına, 91 kuruşluk zam geliyor.
Cumartesi gününden geçerli olmak üzere motorin grubunda 91 kuruşluk fiyat artışı bekleniyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 20.63 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 20.48 liradan satılıyor.
Akaryakıt - Pompa - Benzin - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2023
EKONOMİ
Benzine beklenen indirim geldi
23 Şubat, 08:48
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