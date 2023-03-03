https://sputniknews.com.tr/20230303/motorine-zam-geliyor-1067747795.html
Motorine zam geliyor
Motorine zam geliyor
Motorinin litre fiyatına, 91 kuruşluk zam geliyor. 03.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-03T09:24+0300
2023-03-03T09:24+0300
2023-03-03T09:24+0300
ekonomi
benzin
motorin
zam
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104232/46/1042324600_0:0:999:562_1920x0_80_0_0_816396834ebb2fed92951cd41169783a.jpg
Cumartesi gününden geçerli olmak üzere motorin grubunda 91 kuruşluk fiyat artışı bekleniyor.Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;İstanbul'da motorin litre fiyatı 20.63 liradan satılıyor.Benzinin litresi ise ortalama 20.48 liradan satılıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230223/benzine-beklenen-indirim-geldi-1067406005.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104232/46/1042324600_76:0:825:562_1920x0_80_0_0_25979d0d9993d2a3a607d3ee56fed1ac.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
benzin, motorin, zam
Motorine zam geliyor
Abone ol
Motorinin litre fiyatına, 91 kuruşluk zam geliyor.
Cumartesi gününden geçerli olmak üzere motorin grubunda 91 kuruşluk fiyat artışı bekleniyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 20.63 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 20.48 liradan satılıyor.