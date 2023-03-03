https://sputniknews.com.tr/20230303/mitten-kuzey-irak-operasyonu-pkknin-sincar-askeri-sorumlusu-etkisiz-hale-getirildi-1067746788.html
MİT'ten Kuzey Irak operasyonu: PKK'nın 'Sincar askeri sorumlusu' etkisiz hale getirildi
MİT'ten Kuzey Irak operasyonu: PKK'nın 'Sincar askeri sorumlusu' etkisiz hale getirildi
MİT'in, Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da düzenlediği operasyonla, PKK/KCK’nın sözde Sincar askeri sorumlusu Saad Ali Bedel etkisiz hale getirildi. 03.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-03T09:03+0300
2023-03-03T09:03+0300
2023-03-03T09:21+0300
türkiye
mit
milli istihbarat teşkilatı
kuzey irak
sincar
pkk
operasyon
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MİT, PKK/KCK'nın Sincar 'askeri kanat sorumlusu' Çeko Pir Saad Ali Bedel'i Irak/Sincar'da düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.
türkiye
kuzey irak
sincar
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MIA „Rosiya Segodnya“
mit, milli istihbarat teşkilatı, kuzey irak, sincar, pkk, operasyon
mit, milli istihbarat teşkilatı, kuzey irak, sincar, pkk, operasyon
MİT'ten Kuzey Irak operasyonu: PKK'nın 'Sincar askeri sorumlusu' etkisiz hale getirildi
09:03 03.03.2023 (güncellendi: 09:21 03.03.2023) Abone ol
MİT'in, Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da düzenlediği operasyonla, PKK/KCK’nın sözde Sincar askeri sorumlusu Saad Ali Bedel etkisiz hale getirildi.
MİT, PKK/KCK'nın Sincar 'askeri kanat sorumlusu' Çeko Pir Saad Ali Bedel'i Irak/Sincar'da düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.