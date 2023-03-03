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Milletvekili adayı olmak isteyen kamu personeli için son 15 gün
Milletvekili adayı olmak isteyen kamu personeli için son 15 gün
Seçim takvimi başlamasıyla birlikte ilk olarak kamu görevlileri görevini bırakacak. Seçim erkene alınırsa 60 günlük süreç alınmaz ise 90 günlük takvim... 03.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-03T17:43+0300
2023-03-03T17:43+0300
politika
milletvekili
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Türkiye sandık başına giderek TBMM’nin 28’nci dönem milletvekillerini ve 13’ncü cumhurbaşkanı belirleyecek. Seçimlerde aday olmak isteyen kamu görevlilerin istifası için son 15 gün. Seçim erkene alınırsa 60 günlük süreç alınmaz ise 90 günlük takvim işleyecek. İki durumda aday olmak isteyen kamu personeli 17 Mart mesai bitimine kadar istifa etmesi bekleniyor.Kimler istifa edecek?Hâkimler ve savcılar, Yüksek yargı organları mensupları, Yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanları, Yükseköğretim Kurulu üyeleri, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeleri, Kamu kurumu ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri, Kamu idarelerinde görev yapan sözleşmeli personeller, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/C maddesi kapsamındaki geçici personeller, Belediye başkanları, Subaylar ile astsubaylar, Siyasi partilerin il ve ilçe yönetim kurulu başkan ve üyeleri, Belediye meclisi üyeleri, İl genel meclisi üyeleri, Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sendikalar, kamu bankaları ile üst birliklerin ve bunların üst kuruluşlarının ve katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında görev alanlar aday olmak için görevlerinden ayrılacak.Seçilemeyenler göreve dönecek mi?Yüksek mahkeme üyeleri, hâkimler, savcılar ve bu meslekten sayılanlar ile subay ve astsubaylar istifa sonrası tekrar görevlerine dönemezler. Bunların dışındaki unvanlarda görev yapan kamu personelleri görevlerine dönebilecek. Aday olamayan veya seçimi kaybetmeleri halinde, Yüksek Seçim Kurulunca seçim sonuçlarının ilanını takip eden bir ay içinde müracaat etmeleri kaydıyla eski görevlerine veya kazanılmış hak aylık derecelerindeki başka bir göreve atanabilecek.Görevden ayrı kaldıkları sürede maaş alamayacakİstifa ettikten sonra aday olamayan ya da aday olup seçimi kaybeden memura tekrar göreve geri dönmesi halinde, görevden ayrı kaldığı süre için mali ve sosyal haklar kapsamında hiçbir ödeme yapılmayacak.
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Osman Nuri Cerit
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
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milletvekili
milletvekili

Milletvekili adayı olmak isteyen kamu personeli için son 15 gün

17:43 03.03.2023
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TBMM Genel Kurulu, TBMM - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2023
© AA
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Osman Nuri Cerit - Sputnik Türkiye
Osman Nuri Cerit
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Seçim takvimi başlamasıyla birlikte ilk olarak kamu görevlileri görevini bırakacak. Seçim erkene alınırsa 60 günlük süreç alınmaz ise 90 günlük takvim işleyecek. İki durumda aday olmak isteyen kamu personeli 17 Mart mesai bitimine kadar istifa etmesi gerekiyor.
Türkiye sandık başına giderek TBMM’nin 28’nci dönem milletvekillerini ve 13’ncü cumhurbaşkanı belirleyecek. Seçimlerde aday olmak isteyen kamu görevlilerin istifası için son 15 gün. Seçim erkene alınırsa 60 günlük süreç alınmaz ise 90 günlük takvim işleyecek. İki durumda aday olmak isteyen kamu personeli 17 Mart mesai bitimine kadar istifa etmesi bekleniyor.

Kimler istifa edecek?

Hâkimler ve savcılar, Yüksek yargı organları mensupları, Yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanları, Yükseköğretim Kurulu üyeleri, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeleri, Kamu kurumu ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri, Kamu idarelerinde görev yapan sözleşmeli personeller, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/C maddesi kapsamındaki geçici personeller, Belediye başkanları, Subaylar ile astsubaylar, Siyasi partilerin il ve ilçe yönetim kurulu başkan ve üyeleri, Belediye meclisi üyeleri, İl genel meclisi üyeleri, Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sendikalar, kamu bankaları ile üst birliklerin ve bunların üst kuruluşlarının ve katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında görev alanlar aday olmak için görevlerinden ayrılacak.

Seçilemeyenler göreve dönecek mi?

Yüksek mahkeme üyeleri, hâkimler, savcılar ve bu meslekten sayılanlar ile subay ve astsubaylar istifa sonrası tekrar görevlerine dönemezler. Bunların dışındaki unvanlarda görev yapan kamu personelleri görevlerine dönebilecek. Aday olamayan veya seçimi kaybetmeleri halinde, Yüksek Seçim Kurulunca seçim sonuçlarının ilanını takip eden bir ay içinde müracaat etmeleri kaydıyla eski görevlerine veya kazanılmış hak aylık derecelerindeki başka bir göreve atanabilecek.

Görevden ayrı kaldıkları sürede maaş alamayacak

İstifa ettikten sonra aday olamayan ya da aday olup seçimi kaybeden memura tekrar göreve geri dönmesi halinde, görevden ayrı kaldığı süre için mali ve sosyal haklar kapsamında hiçbir ödeme yapılmayacak.
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