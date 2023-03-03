https://sputniknews.com.tr/20230303/messinin-esi-roccuzzonun-ailesine-silahli-saldiri-unlu-futbolcu-icin-tehdit-mesaji-biraktilar-1067744927.html

Messi'nin eşi Roccuzzo'nun ailesine silahlı saldırı: Ünlü futbolcu için tehdit mesajı bıraktılar

Messi'nin eşi Roccuzzo'nun ailesine silahlı saldırı: Ünlü futbolcu için tehdit mesajı bıraktılar

Arjantinli süper yıldız Lionel Messi'nin eşi Antonella Rocuzzo'nun ailesine bir süper markette silahlı saldırı düzenlendi. Saldırganlar dünyaca ünlü yıldız... 03.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-03T06:58+0300

2023-03-03T06:58+0300

2023-03-03T06:58+0300

dünya

arjantin

lionel messi

tehdit

silahlı saldırı

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Ulusal basında çıkan habere göre, ülkenin Rosario kentinde, Messi ve eşinin ailesinin de yaşadığı bölgede uyuşturucu kaçakçısı bir grup aileye ait "Unico süpermarket" zincirine silahlı saldırıda bulundu.Yerel saatle 03.20'de süpermarketin kapısına ateş açan silahlı kişilerin Messi'ye hitaben bir tehdit mesajı bıraktıkları bildirildi.Polisin olay yerinde "Messi, seni bekliyoruz. (Rosario Belediye Başkanı) Javkin de uyuşturucu kaçakçısı, sana göz kulak olamaz." mesajını bulduğu kaydedildi.Olaya ilişkin detaylı açıklama yapmayan yetkililerin saldırının aydınlatılması için soruşturma başlattığı bilgisi paylaşıldı.Rosario Belediye Başkanı Pablo Javkin, Radio 2'ye verdiği röportajda, Rocuzzo ailesinden birkaç kişiyle görüştüğünü belirterek "Aileyi korumak zorundayız. Onların bu olayla hiçbir ilgisi yok." ifadesini kullandı.Javkin, uyuşturucu çetesinin, vermek istediği mesajın daha geniş alana yayılması için Messi'nin ailesinin ismini kullandığını söyledi.

https://sputniknews.com.tr/20230201/messi-yapacak-hicbir-sey-kalmadi-1066430967.html

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arjantin, lionel messi, tehdit, silahlı saldırı