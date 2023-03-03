https://sputniknews.com.tr/20230303/man-turkiye-ik-direktoru-tum-afet-durumlari-icin-isverenin-ve-calisanlarin-haklari-tanimlanmali-1067876377.html

MAN Türkiye İK Direktörü: ‘Tüm afet durumları için işverenin ve çalışanların hakları tanımlanmalı’

MAN Türkiye İK Direktörü: ‘Tüm afet durumları için işverenin ve çalışanların hakları tanımlanmalı’

Türkiye’yi derinden sarsan Kahramanmaraş depremlerinin ardından işçinin ve işverenin haklarına ilişkin Radyo Sputnik’e konuşan Mustafa İskifoğlu, ‘İşyerimizi... 03.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-03T13:40+0300

2023-03-03T13:40+0300

2023-03-06T15:02+0300

yeni şeyler rehberi

radyo

deprem

işveren

çalışan

afet

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Radyo Sputnik’te Serhat Ayan’la Yeni Şeyler Rehberi programına MAN Türkiye A.Ş. İnsan Kaynakları Direktörü Mustafa İskifoğlu, LifeClub Genel Müdürü Elif Elkin ve İstinye Üniversitesi (İSÜ) Öğr. Gör. Beyza Çabuk konuk oldular.‘Normal yaşama dönüş için şimdiden planlamaların başlatılmasını öneriyoruz’Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından tüm afet durumları için işverenin ve çalışanların haklarının belirlenmesi gerektiğini belirten MAN Türkiye A.Ş. İnsan Kaynakları Direktörü Mustafa İskifoğlu şu açıklamaları yaptı:‘İnsan Kaynakları Meslek Derneği (İKMD) olarak hazırladığımız 20 maddelik bildirgeyle, normal yaşama dönüş için şimdiden planlamaların başlatılmasını ve gerekli düzenlemelerin vakit kaybedilmeden yapılmasını öneriyoruz. Tüm afet durumları için işverenin ve çalışanların haklarını belirleyen maddelerin çalışanların sözleşmelerine tanımlanması gerektiğinin altının çizildiği bildirge, depremzedelerin yeniden iş hayatına uyum sağlamalarına yardımcı olmak, işverenlerin ve kamu kurumlarının bu zorlu süreçte depremzedelere destek olmalarını teşvik etmek adına iş dünyasına yönelik bir yol haritası sunuyor.’Elif Ekin: ‘Türkiye’nin ilk sağlık mobil uygulaması LifeClub’LifeClub Genel Müdürü Elif Elkin pandemi ile birlikte dijital dönüşümün her alanda hızlanandığını belirterek bu durumun sağlık sektörünü de etkilediğini belirterek cümlelerini şöyle sürdürdü:‘Türkiye’de bir ilki gerçekleştiriyoruz. Bütünsel sağlık yönetimi yaparak sürdürülebilir sağlık için çalışıyoruz. Bu doğrultuda Türkiye’nin ilk sağlık mobil uygulaması LifeClub, kişiye özel atanan bir hekim rehberliğinde bütünsel sağlık yönetimi hizmeti için, spordan diyete, zihin sağlığından uyku düzenine yol gösterecek programlar ile sağlıklı bir yaşam için ihtiyaç duyulan ürün ve hizmetleri sunuyor.’‘Fiziksel ve duygusal açıdan bir tatil çocuk için verimli olacaktır’İstinye Üniversitesi (İSÜ) Öğr. Gör. Beyza Çabuk ebeveynlerin ara tatilde çocuklarıyla nasıl vakit geçirmeleri gerektiği konusunda önerilerde bulunurken, tatil sonrası okula dönüşle ilgili de tavsiyeler verdi. Beyza Çabuk şu ifadeleri kullandı:‘Tatil çocukların okul süreci içerisindeki rutinlerinin değişmesi demektir. Bu tatil sürecini sağlıklı geçirmek için esnek bir programa tabi olmak, çocuk ve ebeveynler için daha güvenli ve sınırları belli bir alan sağlar. Çocukların en önemli ihtiyaçlarından biri oyun oynamak ve ebeveyn ile keyifli vakit geçirmektir. Fiziksel ve duygusal açıdan ihtiyaçların karşılandığı bir tatil çocuk için verimli olacaktır. Tatil süreci içinde çocuğun esnek bir rutin ve programa tabi olması, bu programa ebeveynle iş birliği içinde karar verilmesi, okula dönüş sürecini de kolaylaştıracaktır.’

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2023

Serhat Ayan https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103204/86/1032048631_138:0:801:663_100x100_80_0_0_58eb37d6ef7689030fff4d60e6d411fe.jpg

Serhat Ayan https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103204/86/1032048631_138:0:801:663_100x100_80_0_0_58eb37d6ef7689030fff4d60e6d411fe.jpg

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Serhat Ayan https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103204/86/1032048631_138:0:801:663_100x100_80_0_0_58eb37d6ef7689030fff4d60e6d411fe.jpg

radyo, deprem, işveren, çalışan, afet