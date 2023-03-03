https://sputniknews.com.tr/20230303/mak-danismanlik-yonetim-kurulu-baskani-kulat-erdoganin-tam-da-istedigi-gibi-oldu-1067876118.html

MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Kulat: Erdoğan’ın tam da istediği gibi oldu

MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Kulat: Erdoğan’ın tam da istediği gibi oldu

Radyo Sputnik’te Enver Aysever ile Yolcu Yolunda Gerek programının gündemi, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in 6’lı Masa’yı terk etmesi oldu. Program... 03.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-03T21:40+0300

2023-03-03T21:40+0300

2023-03-06T14:59+0300

yolcu yolunda gerek

radyo

altılı masa

hdp

halkların demokratik partisi (hdp)

seçim

erken seçim

genel seçim

recep tayyip erdoğan

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MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Kulat: Erdoğan’ın tam da istediği gibi oldu MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Kulat: Erdoğan’ın tam da istediği gibi oldu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına karşı çıkarak masayı terk etti. CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’ı adaylığa davet eden Meral Akşener’in tutumunu, Enver Aysever ile Yolcu Yolunda Gerek programına katılan MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat yorumladı.Mehmet Ali Kulat: Erdoğan’ın tam da istediği gibi bir durumKonuyla ilgili Mehmet Ali Kulat, ‘Ortaya çıkan durum, Cumhur İttifakı’nın özellikle Sayın Erdoğan’ın tam da istediği gibi bir durum oldu’ değerlendirmesinde bulundu. Kulat’a göre kararsız seçmen, özellikle deprem faciasından sonra yaşanan bu süreçte ‘istikrar’ talebiyle mevcut yönetime bir kere daha evet diyebilir:‘Bütün denklem değişmiştir. Meral Akşener masadan kalkmıştır. Başka bir şey daha oldu. Sayın Akşener, kendi belediye başkanı olmayan, CHP’li iki belediye başkanına kendi partilerinin genel başkanına rağmen aday olma çağrısı yaptı. Buna da şu saate kadar Sayın Mansur Yavaş ve Sayın Ekrem İmamoğlu bir cevap vermediler. O cevaba bağlı olarak denklem yeniden kurulabilir ama şu an itibarıyla ortaya çıkan durum, Cumhur İttifakı’nın özellikle Sayın Erdoğan’ın tam da istediği gibi bir durum oldu. Seçimi erken yapmakta da artık bir engel görmezler. Eğer burada belediye başkanlarından birisi ortaya çıkmazsa, yeni bir denklem kurulmazsa ve bu kargaşa topluma anlatılamazsa tabii ki Erdoğan’ın rahat kazanabileceği bir tablo ortaya çıkabilir. İnsanlar, karşı tarafta onlara umut verecek birisi yoksa, en azından bu deprem sürecinde ‘evini 1 yılda yapacağım’ diyen bir yapı var, hoşuna gitmese de ‘bir kere daha’ diyebilirler. Çok yeni bir olay. Sayın Kılıçdaroğlu şu ana kadar soğukkanlılıkla bir dizi görüşme yapıyor. Onun da sonuçlarını bekleyip göreceğiz.’‘İki gün önce konuştum, Mansur Yavaş’ın Kılıçdaroğlu’na rağmen aday olacağını düşünmüyorum’Akşener’in adaylık çağrısı yaptığı CHP’li ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın daveti kabul edip etmeyeceği sorusunu değerlendiren Kulat, Yavaş’ın iki gün önce kendisine ‘Tek partinin teklifiyle aday olmam. Hem İYİ Parti hem CHP’nin teklif getirmesi gerekir’ dediğini aktardı. Kulat, Yavaş’ın Kılıçdaroğlu’na rağmen aday olacağını da düşünmediğini ifade etti:‘İki gün önce Sayın Mansur Yavaş’la kendisinin daveti üzerine bir görüşme yaptım. Mansur Bey’in bana söylediği şey şu; ‘ben tek bir partinin teklifiyle çıkıp da aday olmam’ dedi. ‘Aday olmamı istiyorlarsa, kazanabileceğimi düşünüyorlarsa, doğal olarak bana hem İYİ Parti hem CHP’nin bir teklif getirmesi gerekir’ dedi. Doğru, toplumsal bir destek var. Ama başka bir şey de var, orada ‘HDP’li seçmenden oy alabilecek mi’ bölümünü CHP’liler söylüyordu. Ama asıl mesele şu; bu saatten sonra Kılıçdaroğlu oyundan düşmeyecektir. Öyleyse Kılıçdaroğlu’na rağmen aday olurlar mı? Asıl soru bu. Sonuçta CHP’nin adayı olamayacaklar. Ya İYİ Parti’nin adayı olacaklar ya da partisiz aday olacaklar. Ben Mansur Yavaş’ın Kılıçdaroğlu’na rağmen aday olacağını düşünmüyorum. Seçimi kazanmanın çok da garanti olmadığı bir durumla karşı karşıya kalabilir. CHP’nin yüzde 25’lik bir tabanı var, HDP’nin oyları var, daha yolun başında yüzde 40-45’i karşısına almış olacak.’‘Bu gibi durumlarda kararsız seçmen mevcut iktidara yönelebilir’Seçimin ikinci tura kalmayacağını düşünen Kulat, muhalefet tarafında ortaya çıkan karmaşık tablonun seçmen üzerinde olumsuz etki bırakacağını söyledi. Kararsız seçmenin kime oy vermeyeceğine karar verdiğini ancak kime oy vereceğine karar vermediğini söyleyen Kulat, ‘Bu gibi durumlarda kararsız seçmen mevcut iktidara yönelebilir. Muhalefet eğer kazanmak istiyorsa çok hızlı bir toparlanma adımı atmalı’ uyarısında bulundu:‘Seçim ikinci tura kalmaz diye düşünüyorum. Böylesine karmaşık yapının olduğu bir fotoğrafta; bir taraftan CHP’li bir belediye başkanı başka partinin adayı olarak çıkmış, öte tarafta CHP’nin genel başkanı aday olmuş, başka adaylar da olabilir… Deprem sürecinde insanlar istikrar istediği için diğer tarafa yönelebilir. İlk 20-25 gün psikoloji, sonra sosyoloji devreye girer. Psikoloji düne bugüne bakarken, sosyoloji yarına bakar. Umut veren ve güven veren bir fotoğrafa ihtiyaç var. Muhalefet şu anda umut verici bir fotoğraf ortaya koyamıyor. Birbirlerine bile güvenmeyenlere biz niye güvenelim diye bakabilir seçmen. Kime oy vermeyeceklerine karar vermiş ama kime vereceklerine karar vermemişler. Bu gibi durumlar oluştuğunda kararsız seçmen mevcut duruma yönelebilir. Muhalefet eğer kazanmak istiyorsa çok hızlı bir toparlanma adımı atmalı.’

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2023

Enver Aysever https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102547/47/1025474725_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_c7dd406d618ff2bbc5709e8a27ab2ff5.jpg

Enver Aysever https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102547/47/1025474725_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_c7dd406d618ff2bbc5709e8a27ab2ff5.jpg

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radyo, altılı masa, hdp, halkların demokratik partisi (hdp), seçim, erken seçim, genel seçim, аудио, recep tayyip erdoğan