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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230303/lavrov-batinin-dogalgaz-boru-hatlarini-patlatmasina-bir-daha-izin-vermeyecegiz-1067759294.html
Lavrov: Batı'nın doğalgaz boru hatlarını patlatmasına bir daha izin vermeyeceğiz
Lavrov: Batı'nın doğalgaz boru hatlarını patlatmasına bir daha izin vermeyeceğiz
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın Batı'nın doğalgaz boru hatlarını patlatmasına bir daha izin vermeyeceğini söyledi. 03.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-03T12:50+0300
2023-03-03T12:50+0300
ukrayna krizi
rusya
batı
sergey lavrov
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Lavrov, G20 Dışişleri Bakanlar Toplantısı için bulunduğu Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de Raisina Dialogue Konferansı'na katıldı.Konferansta bir konuşma yapan Lavrov, Rusya'nın özel askeri harekata başladıktan sonra enerji politikasında Batılı partnerlerine artık güvenmeyeceğini ve doğalgaz boru hatlarının patlatılmasına atık müsaade etmeyeceğini belirtti.Lavrov, "Durdurmaya çalıştığımız ve Ukrayna halkı kullanılarak bize karşı başlatılan savaş, elbette enerji de dahil Rus siyasetini etkiledi. Özetle, artık Batı'daki hiçbir ortağa güvenmeyeceğiz, onların bir daha doğalgaz boru hatlarını havaya uçurmalarına izin vermeyeceğiz" dedi.Rusya'nın Kuzey Akım hatlarındaki patlamaların soruşturulmasını talep ettiğini ancak bunun hemen reddedildiğini anımsatan Lavrov, "ABD'liler bunu saçmalık olarak niteledi. Gazeteci Seymour Hersh bununla ilgili bulguları yayınlayınca, Avrupalı ve ABD'lilerin nasıl tepki gösterdiklerini gördünüz. Almanya, fiziksel ve ahlaki olarak her anlamda küçük düşürüldü" ifadelerini kullandı.ABD'nin tüm eylemlerinin Avrupa'yı Washington'a itaat eden bir oyuncuya dönüştürme amacı taşıdığını kaydeden Lavrov, Çin ve Hindistan gibi güvenilir partnerlere odaklanacağının altını çizdi.
https://sputniknews.com.tr/20230227/macaristan-disisleri-bakani-szijjarto-kuzey-akima-saldiri-teror-eylemi-olarak-degerlendirilmeli---1067565760.html
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rusya, batı, sergey lavrov
rusya, batı, sergey lavrov

Lavrov: Batı'nın doğalgaz boru hatlarını patlatmasına bir daha izin vermeyeceğiz

12:50 03.03.2023
© Sputnik / Григорий Сысоев / Multimedya arşivine gidinRusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2023
© Sputnik / Григорий Сысоев
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın Batı'nın doğalgaz boru hatlarını patlatmasına bir daha izin vermeyeceğini söyledi.
Lavrov, G20 Dışişleri Bakanlar Toplantısı için bulunduğu Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de Raisina Dialogue Konferansı'na katıldı.
Konferansta bir konuşma yapan Lavrov, Rusya'nın özel askeri harekata başladıktan sonra enerji politikasında Batılı partnerlerine artık güvenmeyeceğini ve doğalgaz boru hatlarının patlatılmasına atık müsaade etmeyeceğini belirtti.
Lavrov, "Durdurmaya çalıştığımız ve Ukrayna halkı kullanılarak bize karşı başlatılan savaş, elbette enerji de dahil Rus siyasetini etkiledi. Özetle, artık Batı'daki hiçbir ortağa güvenmeyeceğiz, onların bir daha doğalgaz boru hatlarını havaya uçurmalarına izin vermeyeceğiz" dedi.
Rusya'nın Kuzey Akım hatlarındaki patlamaların soruşturulmasını talep ettiğini ancak bunun hemen reddedildiğini anımsatan Lavrov, "ABD'liler bunu saçmalık olarak niteledi. Gazeteci Seymour Hersh bununla ilgili bulguları yayınlayınca, Avrupalı ve ABD'lilerin nasıl tepki gösterdiklerini gördünüz. Almanya, fiziksel ve ahlaki olarak her anlamda küçük düşürüldü" ifadelerini kullandı.
ABD'nin tüm eylemlerinin Avrupa'yı Washington'a itaat eden bir oyuncuya dönüştürme amacı taşıdığını kaydeden Lavrov, Çin ve Hindistan gibi güvenilir partnerlere odaklanacağının altını çizdi.
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