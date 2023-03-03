https://sputniknews.com.tr/20230303/kilicdaroglundan-aksenerin-aciklamalarina-ilk-yorum-hic-merak-etmeyin-taslar-yerine-oturacak-1067771274.html
Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'in açıklamalarına ilk yorum: 'Hiç merak etmeyin taşlar yerine oturacak'
Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'in açıklamalarına ilk yorum: 'Hiç merak etmeyin taşlar yerine oturacak'
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in açıklamalarına ilişkin olarak, "Hiç merak etmeyin taşlar yerine oturacak" dedi. 03.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-03T15:58+0300
2023-03-03T15:58+0300
2023-03-03T16:03+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Merkez Yönetim Kurulu olağanüstü toplantıya çağırdı.İYİ Parti lideri Meral Akşener'in 6'lı masadan kalktığını duyurmasının ardından Kılıçdaoğlu'dan konuya ilişkin ilk açıklama geldi.Kılıçdaroğlu, ''Hiç merak etmeyin, bütün taşlar yerine oturacak." yorumunu yaptı.
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kemal kılıçdaroğlu
Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'in açıklamalarına ilk yorum: 'Hiç merak etmeyin taşlar yerine oturacak'
15:58 03.03.2023 (güncellendi: 16:03 03.03.2023) Abone ol
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in açıklamalarına ilişkin olarak, "Hiç merak etmeyin taşlar yerine oturacak" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Merkez Yönetim Kurulu olağanüstü toplantıya çağırdı.
İYİ Parti lideri Meral Akşener'in 6'lı masadan kalktığını duyurmasının ardından Kılıçdaoğlu'dan konuya ilişkin ilk açıklama geldi.
Kılıçdaroğlu, ''Hiç merak etmeyin, bütün taşlar yerine oturacak." yorumunu yaptı.