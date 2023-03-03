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https://sputniknews.com.tr/20230303/kilicdaroglu-birlik-ve-beraberlik-olumden-baska-her-seyi-yener-1067741529.html
Kılıçdaroğlu: Birlik ve beraberlik ölümden başka her şeyi yener
Kılıçdaroğlu: Birlik ve beraberlik ölümden başka her şeyi yener
CHP lideri Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından "Birlik ve beraberlik; ölümden başka her şeyi yener" paylaşımında bulundu. 03.03.2023, Sputnik Türkiye
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayı konusuyla ile ilgili bir araya gelen Altılı Masa liderlerinin gerçekleştirdiği toplantı sonrası ilerleyen saatlerde bir Telegram paylaşımında bulunduKılıçdaroğlu paylaşımındaki açıklamada ''Birlik ve beraberlik; ölümden başka her şeyi yener." Toplantımıza ev sahipliği yapan Sayın Temel Karamollaoğlu başta olmak üzere tüm genel başkanlara teşekkür ederim'' dedi.
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kemal kılıçdaroğlu, twitter , aday
kemal kılıçdaroğlu, twitter , aday

Kılıçdaroğlu: Birlik ve beraberlik ölümden başka her şeyi yener

01:05 03.03.2023 (güncellendi: 01:12 03.03.2023)
© CHP/ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’nde düzenlenen Ulusal Afet Stratejisi Toplantısında, bilim insanları ile bir araya geldi.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’nde düzenlenen Ulusal Afet Stratejisi Toplantısında, bilim insanları ile bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2023
© CHP/ALP EREN KAYA
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CHP lideri Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından "Birlik ve beraberlik; ölümden başka her şeyi yener" paylaşımında bulundu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayı konusuyla ile ilgili bir araya gelen Altılı Masa liderlerinin gerçekleştirdiği toplantı sonrası ilerleyen saatlerde bir Telegram paylaşımında bulundu
Kılıçdaroğlu paylaşımındaki açıklamada ''Birlik ve beraberlik; ölümden başka her şeyi yener." Toplantımıza ev sahipliği yapan Sayın Temel Karamollaoğlu başta olmak üzere tüm genel başkanlara teşekkür ederim'' dedi.
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