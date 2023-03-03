https://sputniknews.com.tr/20230303/kilicdaroglu-birlik-ve-beraberlik-olumden-baska-her-seyi-yener-1067741529.html

Kılıçdaroğlu: Birlik ve beraberlik ölümden başka her şeyi yener

Kılıçdaroğlu: Birlik ve beraberlik ölümden başka her şeyi yener

CHP lideri Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından "Birlik ve beraberlik; ölümden başka her şeyi yener" paylaşımında bulundu. 03.03.2023, Sputnik Türkiye

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kemal kılıçdaroğlu

türkiye

twitter

aday

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayı konusuyla ile ilgili bir araya gelen Altılı Masa liderlerinin gerçekleştirdiği toplantı sonrası ilerleyen saatlerde bir Telegram paylaşımında bulunduKılıçdaroğlu paylaşımındaki açıklamada ''Birlik ve beraberlik; ölümden başka her şeyi yener." Toplantımıza ev sahipliği yapan Sayın Temel Karamollaoğlu başta olmak üzere tüm genel başkanlara teşekkür ederim'' dedi.

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