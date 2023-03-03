https://sputniknews.com.tr/20230303/kilicdaroglu-birlik-ve-beraberlik-olumden-baska-her-seyi-yener-1067741529.html
Kılıçdaroğlu: Birlik ve beraberlik ölümden başka her şeyi yener
Kılıçdaroğlu: Birlik ve beraberlik ölümden başka her şeyi yener
CHP lideri Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından "Birlik ve beraberlik; ölümden başka her şeyi yener" paylaşımında bulundu. 03.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-03T01:05+0300
2023-03-03T01:05+0300
2023-03-03T01:12+0300
kemal kılıçdaroğlu
türkiye
twitter
aday
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/18/1067475469_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_07eaac0f6c1368e19679354082ce19d5.jpg
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayı konusuyla ile ilgili bir araya gelen Altılı Masa liderlerinin gerçekleştirdiği toplantı sonrası ilerleyen saatlerde bir Telegram paylaşımında bulunduKılıçdaroğlu paylaşımındaki açıklamada ''Birlik ve beraberlik; ölümden başka her şeyi yener." Toplantımıza ev sahipliği yapan Sayın Temel Karamollaoğlu başta olmak üzere tüm genel başkanlara teşekkür ederim'' dedi.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/18/1067475469_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_886c8e5b1dec00c50660e5b8b119c246.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kemal kılıçdaroğlu, twitter , aday
kemal kılıçdaroğlu, twitter , aday
Kılıçdaroğlu: Birlik ve beraberlik ölümden başka her şeyi yener
01:05 03.03.2023 (güncellendi: 01:12 03.03.2023) Abone ol
CHP lideri Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından "Birlik ve beraberlik; ölümden başka her şeyi yener" paylaşımında bulundu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayı konusuyla ile ilgili bir araya gelen Altılı Masa liderlerinin gerçekleştirdiği toplantı sonrası ilerleyen saatlerde bir Telegram paylaşımında bulundu
Kılıçdaroğlu paylaşımındaki açıklamada ''Birlik ve beraberlik; ölümden başka her şeyi yener." Toplantımıza ev sahipliği yapan Sayın Temel Karamollaoğlu başta olmak üzere tüm genel başkanlara teşekkür ederim'' dedi.