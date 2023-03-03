https://sputniknews.com.tr/20230303/karadagda-adliye-binasina-bombali-saldiri-5-yarali-1067769581.html
Karadağ'da adliye binasına bombalı saldırı: 5 yaralı
Karadağ'da adliye binasına bombalı saldırı: 5 yaralı
Balkan ülkesi Karadağ'ın başkenti Podgorica'daki adliye binasına intihar saldırısı düzenlendiği açıklandı. Saldırıda 5 kişinin yaralandığı belirtildi. 03.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-03T15:11+0300
2023-03-03T15:11+0300
2023-03-03T15:11+0300
dünya
karadağ
intihar saldırısı
yaralı
mahkeme
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Üst düzey polis yetkilisi Srdan Korac, Karadağ'ın başkenti Podgorica'daki bir mahkeme binasında bir kişinin üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirdiğini söyledi.Korac'a göre saldırgan patlamada hayatını kaybederken yaralanan 5 kişi de hastaneye kaldırıldı.Yetkili, saldırganın kimliğini tam olarak açıklamayarak isminin baş harflerinin 'M.B' olduğunu kaydetti.Saldırı, kent merkezinin yakınında bulunan Podgorica Mahkemesi'nde meydana geldi. Polis yakındaki yolları trafiğe kapattı ve bölgeyi kordona aldı.Dan gazetesi, acil servislerin yaralananların durumunun kritik olmadığını söylediğini aktardı.
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karadağ, intihar saldırısı, yaralı, mahkeme
karadağ, intihar saldırısı, yaralı, mahkeme
Karadağ'da adliye binasına bombalı saldırı: 5 yaralı
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Balkan ülkesi Karadağ'ın başkenti Podgorica'daki adliye binasına intihar saldırısı düzenlendiği açıklandı. Saldırıda 5 kişinin yaralandığı belirtildi.
Üst düzey polis yetkilisi Srdan Korac, Karadağ'ın başkenti Podgorica'daki bir mahkeme binasında bir kişinin üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirdiğini söyledi.
Korac'a göre saldırgan patlamada hayatını kaybederken yaralanan 5 kişi de hastaneye kaldırıldı.
Yetkili, saldırganın kimliğini tam olarak açıklamayarak isminin baş harflerinin 'M.B' olduğunu kaydetti.
Saldırı, kent merkezinin yakınında bulunan Podgorica Mahkemesi'nde meydana geldi. Polis yakındaki yolları trafiğe kapattı ve bölgeyi kordona aldı.
Dan gazetesi, acil servislerin yaralananların durumunun kritik olmadığını söylediğini aktardı.