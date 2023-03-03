https://sputniknews.com.tr/20230303/karadagda-adliye-binasina-bombali-saldiri-5-yarali-1067769581.html

Karadağ'da adliye binasına bombalı saldırı: 5 yaralı

Karadağ'da adliye binasına bombalı saldırı: 5 yaralı

Balkan ülkesi Karadağ'ın başkenti Podgorica'daki adliye binasına intihar saldırısı düzenlendiği açıklandı. Saldırıda 5 kişinin yaralandığı belirtildi. 03.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-03T15:11+0300

2023-03-03T15:11+0300

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dünya

karadağ

intihar saldırısı

yaralı

mahkeme

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Üst düzey polis yetkilisi Srdan Korac, Karadağ'ın başkenti Podgorica'daki bir mahkeme binasında bir kişinin üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirdiğini söyledi.Korac'a göre saldırgan patlamada hayatını kaybederken yaralanan 5 kişi de hastaneye kaldırıldı.Yetkili, saldırganın kimliğini tam olarak açıklamayarak isminin baş harflerinin 'M.B' olduğunu kaydetti.Saldırı, kent merkezinin yakınında bulunan Podgorica Mahkemesi'nde meydana geldi. Polis yakındaki yolları trafiğe kapattı ve bölgeyi kordona aldı.Dan gazetesi, acil servislerin yaralananların durumunun kritik olmadığını söylediğini aktardı.

karadağ

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karadağ, intihar saldırısı, yaralı, mahkeme