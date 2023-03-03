https://sputniknews.com.tr/20230303/kahramanmarasta-5-buyuklugunde-deprem-1067744772.html
Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta saat 05.53'te 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 03.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-03T06:26+0300
2023-03-03T06:26+0300
2023-03-03T06:54+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
türkiye
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
kahramanmaraş
deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.Deprem 6,95 kilometre derinlikte gerçekleşti.
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türkiye, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), kahramanmaraş, deprem
türkiye, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), kahramanmaraş, deprem
Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem
06:26 03.03.2023 (güncellendi: 06:54 03.03.2023) Abone ol
Kahramanmaraş'ta saat 05.53'te 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem 6,95 kilometre derinlikte gerçekleşti.