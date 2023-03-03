Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://sputniknews.com.tr/20230303/kaftancioglu-asla-umutsuz-olmayin-1067773481.html
Kaftancıoğlu: Asla umutsuz olmayın
Kaftancıoğlu: Asla umutsuz olmayın
CHP'li Canan Kaftancıoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamalarının ardından, "Asla umutsuz olmayın. Halkımız ve yitirdiklerimizin yüzü suyu... 03.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-03T16:38+0300
2023-03-03T16:38+0300
politika
canan kaftancıoğlu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/01/08/1043539477_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_63f13a3b402049b67a1be25e1aa594dd.jpg
Kişisel Twitter hesabından paylaşımda bulunan Canan Kaftancıoğlu, şunları kaydetti:"Asla umutsuz olmayın :) Depremzede vatandaş: “Depremin kendisini belki unutabilirim ancak sonrasında yaşadığım ve ölenler şanslı dediğim o üç günü unutmam asla mümkün değil” Halkımız ve yitirdiklerimizin yüzü suyu hürmetine hep birlikte öyle bir tarih yazacağız ki. Gİ-DE-CEK-LER!"
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/01/08/1043539477_126:0:875:562_1920x0_80_0_0_9bcbbaa78c99533da407438dbceefc96.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
canan kaftancıoğlu
canan kaftancıoğlu

Kaftancıoğlu: Asla umutsuz olmayın

16:38 03.03.2023
© AACanan Kaftancıoğlu
Canan Kaftancıoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2023
© AA
Abone olTelegram
CHP'li Canan Kaftancıoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamalarının ardından, "Asla umutsuz olmayın. Halkımız ve yitirdiklerimizin yüzü suyu hürmetine hep birlikte öyle bir tarih yazacağız ki. Gidecekler" değerlendirmesinde bulundu.
Kişisel Twitter hesabından paylaşımda bulunan Canan Kaftancıoğlu, şunları kaydetti:
"Asla umutsuz olmayın :) Depremzede vatandaş: “Depremin kendisini belki unutabilirim ancak sonrasında yaşadığım ve ölenler şanslı dediğim o üç günü unutmam asla mümkün değil” Halkımız ve yitirdiklerimizin yüzü suyu hürmetine hep birlikte öyle bir tarih yazacağız ki. Gİ-DE-CEK-LER!"
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала