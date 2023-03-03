https://sputniknews.com.tr/20230303/kaftancioglu-asla-umutsuz-olmayin-1067773481.html
Kaftancıoğlu: Asla umutsuz olmayın
Kaftancıoğlu: Asla umutsuz olmayın
CHP'li Canan Kaftancıoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamalarının ardından, "Asla umutsuz olmayın. Halkımız ve yitirdiklerimizin yüzü suyu... 03.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-03T16:38+0300
2023-03-03T16:38+0300
2023-03-03T16:38+0300
politika
canan kaftancıoğlu
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Kişisel Twitter hesabından paylaşımda bulunan Canan Kaftancıoğlu, şunları kaydetti:"Asla umutsuz olmayın :) Depremzede vatandaş: “Depremin kendisini belki unutabilirim ancak sonrasında yaşadığım ve ölenler şanslı dediğim o üç günü unutmam asla mümkün değil” Halkımız ve yitirdiklerimizin yüzü suyu hürmetine hep birlikte öyle bir tarih yazacağız ki. Gİ-DE-CEK-LER!"
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canan kaftancıoğlu
Kaftancıoğlu: Asla umutsuz olmayın
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CHP'li Canan Kaftancıoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamalarının ardından, "Asla umutsuz olmayın. Halkımız ve yitirdiklerimizin yüzü suyu hürmetine hep birlikte öyle bir tarih yazacağız ki. Gidecekler" değerlendirmesinde bulundu.
Kişisel Twitter hesabından paylaşımda bulunan Canan Kaftancıoğlu, şunları kaydetti:
"Asla umutsuz olmayın :) Depremzede vatandaş: “Depremin kendisini belki unutabilirim ancak sonrasında yaşadığım ve ölenler şanslı dediğim o üç günü unutmam asla mümkün değil” Halkımız ve yitirdiklerimizin yüzü suyu hürmetine hep birlikte öyle bir tarih yazacağız ki. Gİ-DE-CEK-LER!"