https://sputniknews.com.tr/20230303/kaftancioglu-asla-umutsuz-olmayin-1067773481.html

Kaftancıoğlu: Asla umutsuz olmayın

Kaftancıoğlu: Asla umutsuz olmayın

CHP'li Canan Kaftancıoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamalarının ardından, "Asla umutsuz olmayın. Halkımız ve yitirdiklerimizin yüzü suyu... 03.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-03T16:38+0300

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2023-03-03T16:38+0300

politika

canan kaftancıoğlu

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Kişisel Twitter hesabından paylaşımda bulunan Canan Kaftancıoğlu, şunları kaydetti:"Asla umutsuz olmayın :) Depremzede vatandaş: “Depremin kendisini belki unutabilirim ancak sonrasında yaşadığım ve ölenler şanslı dediğim o üç günü unutmam asla mümkün değil” Halkımız ve yitirdiklerimizin yüzü suyu hürmetine hep birlikte öyle bir tarih yazacağız ki. Gİ-DE-CEK-LER!"

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canan kaftancıoğlu