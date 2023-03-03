https://sputniknews.com.tr/20230303/justin-bieber-saglik-sorunlari-nedeniyle-dunya-turnesini-iptal-etti-1067751974.html
Justin Bieber sağlık sorunları nedeniyle dünya turnesini iptal etti
Justin Bieber sağlık sorunları nedeniyle dünya turnesini iptal etti
28 yaşındaki Grammy ödüllü şarkıcı Justin Bieber, dünya turnesini yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle iptal etti. Bieber açıklamasında “İyi olacağım ama bunun... 03.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-03T11:07+0300
2023-03-03T11:07+0300
2023-03-03T11:07+0300
yaşam
justin bieber
turne
sağlık sorunu
iptal
konser
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Grammy ödüllü Kanadalı şarkıcı Justin Bieber, geçtiğimiz yıl sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla Ramsay Hunt Sendromu ile mücadele ettiğini belirtmişti. Bieber, hastalığının kulak ve yüzde bulunan sinirleri etkilediğini ve bu yüzden yüz felci geçirdiğini söylemişti.Kulağındaki ve yüzündeki sinirlere saldıran virüsün yüzünü felç ettiğini belirten Bieber, “Yüzümden de gördüğünüz gibi bende Ramsay Hunt sendromu var. Bunu söylediğime inanamıyorum. İyileşmek için her şeyi yaptım ama hastalığım giderek kötüleşiyor. Sizi çok seviyorum ve dinlenip, iyileşeceğim” demişti.Bieber’in çektiği videoda sağ gözünü kırpamadığı, yüzünün sağ tarafını hareket ettiremediği görülmüştü.Ünlü şarkıcıdan sevenlerini endişelendiren bir karar geldi. Justice Tour Update isimli Twitter hesabı üzerinden, Justin Bieber hayranlarına turun geri kalan konserlerinin iptal edildiği duyuruldu.Bilet şirketinin web sitesinde ise ABD, İrlanda, Fransa, Polonya, Avustralya, Danimarka, Çek Cumhuriyeti, Bangkok ve Tayland'taki konserlerin biletlerinin iptal olduğu görüldü.Önceliğinin sağlığı olduğunu belirten Bieber, “İyi olacağım ama bunun için zamana ve dinlenmeye ihtiyacım var” dedi.Ramsay Hunt Sendromu nedir?Ramsay Hunt sendromu, zona hastalığının kulaklardan birinin yakınındaki yüz sinirini etkilemesiyle ortaya çıkar. Bu sendrom, etkilenen kulağın olduğu tarafta yüz felci ve işitme kaybına neden olabilir.
https://sputniknews.com.tr/20220611/justin-bieber-yuz-felci-gecirdi-1057269182.html
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justin bieber, turne, sağlık sorunu, iptal, konser
justin bieber, turne, sağlık sorunu, iptal, konser
Justin Bieber sağlık sorunları nedeniyle dünya turnesini iptal etti
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28 yaşındaki Grammy ödüllü şarkıcı Justin Bieber, dünya turnesini yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle iptal etti. Bieber açıklamasında “İyi olacağım ama bunun için zamana ve dinlenmeye ihtiyacım var” ifadelerine yer verdi.
Grammy ödüllü Kanadalı şarkıcı Justin Bieber, geçtiğimiz yıl sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla Ramsay Hunt Sendromu ile mücadele ettiğini belirtmişti. Bieber, hastalığının kulak ve yüzde bulunan sinirleri etkilediğini ve bu yüzden yüz felci geçirdiğini söylemişti.
Kulağındaki ve yüzündeki sinirlere saldıran virüsün yüzünü felç ettiğini belirten Bieber, “Yüzümden de gördüğünüz gibi bende Ramsay Hunt sendromu var. Bunu söylediğime inanamıyorum. İyileşmek için her şeyi yaptım ama hastalığım giderek kötüleşiyor. Sizi çok seviyorum ve dinlenip, iyileşeceğim” demişti.
Bieber’in çektiği videoda sağ gözünü kırpamadığı, yüzünün sağ tarafını hareket ettiremediği görülmüştü.
Ünlü şarkıcıdan sevenlerini endişelendiren bir karar geldi. Justice Tour Update isimli Twitter hesabı üzerinden, Justin Bieber hayranlarına turun geri kalan konserlerinin iptal edildiği duyuruldu.
Bilet şirketinin web sitesinde ise ABD, İrlanda, Fransa, Polonya, Avustralya, Danimarka, Çek Cumhuriyeti, Bangkok ve Tayland'taki konserlerin biletlerinin iptal olduğu görüldü.
Önceliğinin sağlığı olduğunu belirten Bieber, “İyi olacağım ama bunun için zamana ve dinlenmeye ihtiyacım var” dedi.
Ramsay Hunt Sendromu nedir?
Ramsay Hunt sendromu, zona hastalığının kulaklardan birinin yakınındaki yüz sinirini etkilemesiyle ortaya çıkar. Bu sendrom, etkilenen kulağın olduğu tarafta yüz felci ve işitme kaybına neden olabilir.