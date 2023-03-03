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https://sputniknews.com.tr/20230303/japonya-7-bin-ada-kesfetti-1067750940.html
Japonya 7 bin ada keşfetti
Japonya 7 bin ada keşfetti
Japonya’da 1987'den bu yana 6 bin 852 olarak bilinen ada sayısı, yapılan son sayımla birlikte 14 bin 125'e yükseldi. 03.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-03T10:43+0300
2023-03-03T10:43+0300
dünya
japonya
ada
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Japonya’da 1987'den bu yana 6 bin 852 olarak bilinen ada sayısı, 14 bin 125'e yükseldi.Ülkenin ulusal arazi haritalama ve ölçümünden sorumlu kuruluşu Japonya Uzamsal Bilgi Kurumu (GSI) 36 yıl önce Japonya Sahil Güvenlik Kuvvetleri tarafından sayılan ülke sınırlarındaki adaları, son teknolojik imkanları da kullanarak yeniden mercek altına aldı.Yapılan incelemede ülkede toplam 14 bin 125 ada olduğu tespit edildi.Yalnızca 100 metrekare üzeri alana sahip doğal adaların hesaba katıldığı son sayımda Nagasaki eyaleti bin 479 ile en çok adaya sahip eyalet olurken, onu bin 473 ile ülkenin kuzeyindeki Hokkaido eyaleti izledi.Kagoşima eyaleti bin 256 ada ile listede üçüncü sırada yer alırken, Iwate eyaletinde 861, Okinawa eyaletinde ise 691 adanın olduğu belirlendi.Ülke sınırları içindeki ada sayısının iki kattan fazla artmasının, inceleme ve gözlem teknolojilerindeki gelişmelerin sonucu olduğu kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20230302/misirdaki-keops-piramidinin-icinde-yeni-bir-gizli-gecit-kesfedildi-1067733958.html
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japonya, ada, keşif
japonya, ada, keşif

Japonya 7 bin ada keşfetti

10:43 03.03.2023
© AFP 2023Japonya - ada
Japonya - ada - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2023
© AFP 2023
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Japonya’da 1987'den bu yana 6 bin 852 olarak bilinen ada sayısı, yapılan son sayımla birlikte 14 bin 125'e yükseldi.
Japonya’da 1987'den bu yana 6 bin 852 olarak bilinen ada sayısı, 14 bin 125'e yükseldi.
Ülkenin ulusal arazi haritalama ve ölçümünden sorumlu kuruluşu Japonya Uzamsal Bilgi Kurumu (GSI) 36 yıl önce Japonya Sahil Güvenlik Kuvvetleri tarafından sayılan ülke sınırlarındaki adaları, son teknolojik imkanları da kullanarak yeniden mercek altına aldı.
Yapılan incelemede ülkede toplam 14 bin 125 ada olduğu tespit edildi.
Yalnızca 100 metrekare üzeri alana sahip doğal adaların hesaba katıldığı son sayımda Nagasaki eyaleti bin 479 ile en çok adaya sahip eyalet olurken, onu bin 473 ile ülkenin kuzeyindeki Hokkaido eyaleti izledi.
Kagoşima eyaleti bin 256 ada ile listede üçüncü sırada yer alırken, Iwate eyaletinde 861, Okinawa eyaletinde ise 691 adanın olduğu belirlendi.
Ülke sınırları içindeki ada sayısının iki kattan fazla artmasının, inceleme ve gözlem teknolojilerindeki gelişmelerin sonucu olduğu kaydedildi.
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