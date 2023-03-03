https://sputniknews.com.tr/20230303/iyi-partili-ridvan-uz-bize-kibarca-kapi-gosterildi-1067780209.html
İYİ Partili Rıdvan Uz: Bize kibarca kapı gösterildi
İYİ Partili Rıdvan Uz: Bize kibarca kapı gösterildi
İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Rıdvan Uz, "İYİ Parti'ye kibarca kapı gösterildi. Altılı Masa toplantısında nobran bir tavırla karşı karşıya kaldık" dedi. 03.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-03T20:00+0300
2023-03-03T20:00+0300
2023-03-03T20:01+0300
politika
iyi parti
chp
meral akşener
kemal kılıçdaroğlu
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İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Altılı Masa'dan ayrıldıklarını açıklayarak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı aday olmaya davet etmesinin ardından İyi Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Rıdvan Uz, Sözcü Televizyonu yayınında, “İyi Parti Altılı Masa’yı dağıttı”, süreci nasıl değerlendiriyorsunuz" sorusuna “İyi Parti’ye kibarca kapı gösterildi” yanıtını verdi.Rıdvan Uz, şu açıklamaları yaptı:"Altılı Masa ilk defa adayları konuştu. bu aday konuşulurken Kemal Bey’in kendi adaylığı gündeme getirildi. İyi Parti olarak kazanacak aday vurgusu yapıyorduk. Masada da bu bağlamda, elimizdeki anketlerle herhangi bir aksiliğe uğramadan kazanacak aday Sayın Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu önde çıktı. Dolayısıyla biz masaya CHP’li bu arkadaşlarımızın isimlerini ilettik.'Nobran bir tavırla karşı karşıya kaldık'Bu bağlamda çok ciddi olarak Kemal Bey, “Hayır bu arkadaşlar aday olmayacak, böyle bir anket çalışmasını da biz doğru bulmuyoruz. Ben adayım diyerek. 5 parti imzalasın, Meral Hanım imzalamıyorsa kendi bunu daha sonra değerlendirsin. Gitsin arkadaşlarıyla görüşsün gibi nobran bir tavırla karşı karşıya kalınca… Bu tavrın çok doğru olduğunu düşünmüyoruz.Nasıl her çarşamba günü TBMM meclisinde millet kürsüsü oluşturarak milletimizin sesini iktidara duyuruyorsak, yine bu sesi aynı masada olduğumuz arkadaşlarımıza da iletmekle yükümlüydük. Bunu gerçekleştirmek adına oradaydık.Bunu söylediğimizde, bunun kabul görmemesi kapıların bu bağlamda kapatılmış olması bizi de böyle bir karar almaya, genel idare kurulunun oy birliğiyle sevk etmiştir.”
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iyi parti, chp, meral akşener, kemal kılıçdaroğlu
iyi parti, chp, meral akşener, kemal kılıçdaroğlu
İYİ Partili Rıdvan Uz: Bize kibarca kapı gösterildi
20:00 03.03.2023 (güncellendi: 20:01 03.03.2023) Abone ol
İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Rıdvan Uz, "İYİ Parti'ye kibarca kapı gösterildi. Altılı Masa toplantısında nobran bir tavırla karşı karşıya kaldık" dedi.
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener
'in, Altılı Masa'dan ayrıldıklarını açıklayarak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu
ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş
'ı aday olmaya davet etmesinin ardından İyi Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Rıdvan Uz, Sözcü Televizyonu yayınında, “İyi Parti Altılı Masa’yı dağıttı”, süreci nasıl değerlendiriyorsunuz" sorusuna “İyi Parti’ye kibarca kapı gösterildi”
yanıtını verdi.
Rıdvan Uz, şu açıklamaları yaptı:
"Altılı Masa ilk defa adayları konuştu. bu aday konuşulurken Kemal Bey’in kendi adaylığı gündeme getirildi. İyi Parti olarak kazanacak aday vurgusu yapıyorduk. Masada da bu bağlamda, elimizdeki anketlerle herhangi bir aksiliğe uğramadan kazanacak aday Sayın Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu önde çıktı. Dolayısıyla biz masaya CHP’li bu arkadaşlarımızın isimlerini ilettik.
'Nobran bir tavırla karşı karşıya kaldık'
Bu bağlamda çok ciddi olarak Kemal Bey, “Hayır bu arkadaşlar aday olmayacak, böyle bir anket çalışmasını da biz doğru bulmuyoruz. Ben adayım diyerek. 5 parti imzalasın, Meral Hanım imzalamıyorsa kendi bunu daha sonra değerlendirsin. Gitsin arkadaşlarıyla görüşsün gibi nobran bir tavırla karşı karşıya kalınca… Bu tavrın çok doğru olduğunu düşünmüyoruz.
Nasıl her çarşamba günü TBMM meclisinde millet kürsüsü oluşturarak milletimizin sesini iktidara duyuruyorsak, yine bu sesi aynı masada olduğumuz arkadaşlarımıza da iletmekle yükümlüydük. Bunu gerçekleştirmek adına oradaydık.
Bunu söylediğimizde, bunun kabul görmemesi kapıların bu bağlamda kapatılmış olması bizi de böyle bir karar almaya, genel idare kurulunun oy birliğiyle sevk etmiştir.”