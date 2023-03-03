https://sputniknews.com.tr/20230303/iyi-partili-koray-aydin-masadan-kalkma-gibi-bir-durum-yok-demedim-1067779811.html

İYİ Partili Koray Aydın: 'Masadan kalkma gibi bir durum yok' demedim

İYİ Partili Koray Aydın: 'Masadan kalkma gibi bir durum yok' demedim

İYİ Partili Koray Aydın'ın, "İYİ Parti masadan çekildi mi" sorusuna "Masadan kalkma gibi bir durum yok. Genel başkanımız Akşener de zaten bu yönde açıklama... 03.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-03T19:50+0300

2023-03-03T19:50+0300

2023-03-03T19:50+0300

politika

iyi parti

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İYİ Parti lideri Meral Akşener, bugünkü Genel İdare Kurulu'nu toplantısının ardından, altılı masanın cumhurbaşkanı adayı önerisi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu kabul etmediklerini açıkladı. Akşener, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğluveya Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ı önerdi.Akşener'in açıklamaları 'masadan çekildiğine yönelik' anlaşıldı.Kısa Dalga'dan Esra Tokat'a konuşan kurmaylar ise ''Masadan kalkmadık, önerilerimizi sunduk'' değerlendirmesinde bulundu. İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Koray Aydın, "İYİ Parti masadan çekildi mi" sorusuna "Masadan kalkma gibi bir durum yok. Genel başkanımız Akşener de zaten bu yönde açıklama yaptı. Daha fazla bir şey söylememiz uygun olmaz"karşılığını verdi.İYİ Parti Seçim İşleri Başkanı Şenol Sunat ise "Masadan 'biz' kalkmadık. Siz de dinlediniz Meral Hanım'ı... Yorum sizin" şeklinde bir cevap vererek masadan 'İYİ Parti'nin kalkmadığını' ifade etti.Sunat, ''Masadan diğer adayların tartışılması sonucu kaldırılmaya mı itildi'' sorusuna ise yanıt vermedi. Öte yandan Akşener'in açıklaması sonrası basına demeç veren İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Aliağıroğlu ise "Masadan kalkmadık, biz aday önerimizi Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş olarak sunduk. Bunu kamuoyuna açıkladık ve bunun değerlendirilmesini bekliyoruz" dedi.Koray Aydın'dan düzeltme geldiÇıkan haberlerin ardından Koray Aydın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20230303/iyi-partili-yetkililerden-aciklama-masadan-kalkma-gibi-bir-durum-yok-1067776971.html

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