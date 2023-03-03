İYİ Partili Çelik: Liderimizin açıklamaları İYİ Parti’nin topyekün görüş ve değerlendirmeleridir
22:05 03.03.2023 (güncellendi: 22:07 03.03.2023)
© DHAİYİ Partili Çelik'ten CHP'li belediye başkanlarına tepki: Bizi görmezden geliyorlar
© DHA
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in bugün partisinin Genel İdare Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamalara ilgili İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik’ten destek geldi. Çelik açıklamasında; “Liderimizin açıklamaları İYİ Parti’nin topyekün görüş ve değerlendirmeleridir” dedi.
İYİ Parti Milletvekili Ahmet Çelik, Meral Akşener'in açıklamaları sonrası Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.
"İYİ Parti’nin kuruluş süreci 81 ilde binlerce kanaat önderi ve milliyetçi, muhafazakar çevrelerle yapılan görüşmelerde parti kurulması kararı alınmış ve İYİ Parti 25 Ekim 2017 tarihinde kurulmuştur" diyen Çelik, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:
Sayın Genel Başkanımız tarafından kuruluş aşamasındaki istişare bir gelenek olarak sürmeye devam etmektedir. Kararlar ; yönetim ve seçmenimizin görüşleri çerçevesinde Sayın Genel Başkanımız tarafından açıklanmaktadır.
Liderimizin bugünkü açıklamaları ve değerlendirmeleri partimizin yönetim kademeleri ve seçmenimiz ile yapılan istişareler sonucu ortaya çıkmıştır.
Alınan karar İYİ Parti’de demokrasinin olduğu ve kararların istişare sonucu alındığına bir örnektir.
Kısacası; Liderimizin açıklamaları İYİ Parti’nin topyekün görüş ve değerlendirmeleridir.
Kısacası; Liderimizin açıklamaları İYİ Parti’nin topyekün görüş ve değerlendirmeleridir.@meral_aksener @iyiparti— Ahmet Çelik (@AhmetCelikYcag) March 3, 2023