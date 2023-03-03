İYİ Partili Çelik: Liderimizin açıklamaları İYİ Parti’nin topyekün görüş ve değerlendirmeleridir

Sayın Genel Başkanımız tarafından kuruluş aşamasındaki istişare bir gelenek olarak sürmeye devam etmektedir. Kararlar ; yönetim ve seçmenimizin görüşleri çerçevesinde Sayın Genel Başkanımız tarafından açıklanmaktadır. Sayın Genel Başkanımız tarafından kuruluş aşamasındaki istişare bir gelenek olarak sürmeye devam etmektedir. Kararlar ; yönetim ve seçmenimizin görüşleri çerçevesinde Sayın Genel Başkanımız tarafından açıklanmaktadır.

Liderimizin bugünkü açıklamaları ve değerlendirmeleri partimizin yönetim kademeleri ve seçmenimiz ile yapılan istişareler sonucu ortaya çıkmıştır. Liderimizin bugünkü açıklamaları ve değerlendirmeleri partimizin yönetim kademeleri ve seçmenimiz ile yapılan istişareler sonucu ortaya çıkmıştır.

Alınan karar İYİ Parti’de demokrasinin olduğu ve kararların istişare sonucu alındığına bir örnektir. Alınan karar İYİ Parti’de demokrasinin olduğu ve kararların istişare sonucu alındığına bir örnektir.