https://sputniknews.com.tr/20230303/iyi-partiden-kilicdarogluna-sofra-yaniti-1067779671.html
İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'na 'sofra' yanıtı
İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'na 'sofra' yanıtı
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "Bu sofrada siyasi oyunların, nezaketsizliğin, Erdoğan dilinin, yerinin olmaması gerekirdi”... 03.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-03T19:38+0300
2023-03-03T19:38+0300
2023-03-03T19:39+0300
politika
kürşad zorlu
kemal kılıçdaroğlu
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
iyi parti
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İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Uzlaşma, istişare ve halkın tercihi diyerek milletimize sunduğumuz taahhütler bizim için bir emanettir! Temel itirazımız, dayatmaya ve bu ilkelerin hiçe sayılmasınadır. Onun için hep Milletimize inandık” ifadelerini kullandı. Zorlu ayrıca, Kılıçdaroğlu’nun 'sofra' çıkışına karşı “İYİ Parti milletin kazanacağı nihai sofranın mimarı olma kararlılığındadır” ifadesini kullandı.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener’in açıklamalarının ardından paylaştığı videoda, “Bu sofrada siyasi oyunların, nezaketsizliğin, Erdoğan dilinin, yerinin olmaması gerekirdi” demişti.
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kürşad zorlu, kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), iyi parti
kürşad zorlu, kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), iyi parti
İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'na 'sofra' yanıtı
19:38 03.03.2023 (güncellendi: 19:39 03.03.2023) Abone ol
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "Bu sofrada siyasi oyunların, nezaketsizliğin, Erdoğan dilinin, yerinin olmaması gerekirdi” ifadelerine verdiği yanıtta "Temel itirazımız, dayatmaya ve bu ilkelerin hiçe sayılmasınadır" dedi.
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Uzlaşma, istişare ve halkın tercihi diyerek milletimize sunduğumuz taahhütler bizim için bir emanettir! Temel itirazımız, dayatmaya ve bu ilkelerin hiçe sayılmasınadır. Onun için hep Milletimize inandık” ifadelerini kullandı.
Zorlu ayrıca, Kılıçdaroğlu’nun 'sofra' çıkışına karşı “İYİ Parti milletin kazanacağı nihai sofranın mimarı olma kararlılığındadır” ifadesini kullandı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener’in açıklamalarının ardından paylaştığı videoda, “Bu sofrada siyasi oyunların, nezaketsizliğin, Erdoğan dilinin, yerinin olmaması gerekirdi” demişti.