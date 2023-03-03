https://sputniknews.com.tr/20230303/istanbulda-olasi-deprem-riskine-karsi-gozler-kentte-yer-alan-binalarin-insa-yilina-cevrildi-1067764629.html

İstanbul’da olası deprem riskine karşı gözler kentte yer alan binaların inşa yılına çevrildi

İstanbul’da olası deprem riskine karşı gözler kentte yer alan binaların inşa yılına çevrildi

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli büyük depremlerin ardından Türkiye’nin en kalabalık şehri olan İstanbul’daki binaları yaşı merak konusu oldu. Sputnik, TÜİK ve... 03.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-03T14:07+0300

2023-03-03T14:07+0300

2023-03-03T14:07+0300

multimedya

infografik

istanbul

bina

inşaat

ibb

kandilli rasathanesi

tüik

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/09/0a/1048791504_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2243949e314e14af0a131841ceda4364.jpg

11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından uzmanların İstanbul için olası deprem uyarıları sonrası şehirdeki binaların yaşı yeniden tartışma yarattı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) İstanbul’daki bina ve konut inşa yıllarına ait paylaştığı veriler dikkati çekti.TÜİK’in son açıkladığı 2021 senesine ait verilerde, İstanbul’da 1 milyon 166 binden fazla bina bulunuyor. Bu binaların yüzde 7.1’inin inşa edildiği tarih bilinmesede yüzde 10.4’ü 1980 ve öncesinde, yüzde 36.8'i 1981-2000 yılları arasında ve yüzde 45.7'si 2000 ve sonrasında yapıldı.İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nün yayınladığı İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminlerinin Güncellenmesi Projesi’nin 2019 verilerine göre ise İstanbul’da yer alan binaların yüzde 22’si 1980 öncesinde, yüzde 47.6’sı 1980-2000 yılları arasında ve yüzde 29.8’i 2000 yılı sonrası yapıldı. Bu oranlara göre 2000 yılı öncesinde inşa edilen binaların oranı yaklaşık olarak yüzde 70’e denk geliyor.İBB’nin 2019 yılı verilerine göre İstanbul’da 2000 yılı sonrası yapılan en fazla bina 52 bin 612 ile Ümraniye ilçesinde, en az yapılan bina ise 6 bin 393 ile Adalar ilçesinde inşa edilmiş görünüyor.Diğer yandan kentte bina yaşı tartışması sürerken İBB öncülüğünde 2019 yılından beri deprem riskine karşı uygulanan hızlı tarama yöntemine İstanbullulardan oldukça yoğun talep var. Ücretsiz yapılan bina hasar tespit uygulamasına şu ana kadar İBB’ye başvuru sayısı 114 bini geçmiş durumda.

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

infografik, istanbul, bina, inşaat, ibb, kandilli rasathanesi, tüik, инфографика