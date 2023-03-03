https://sputniknews.com.tr/20230303/ingiliz-istihbarati-2017deki-manchester-saldirisini-engellemedigi-icin-ozur-diledi-1067748567.html

İngiliz istihbaratı, 2017'deki Manchester saldırısını engellemediği için özür diledi

İngiliz istihbaratı, 2017'deki Manchester saldırısını engellemediği için özür diledi

İngiliz iç istihbarat teşkilatı MI5'in genel direktörü Ken McCallum, 2017'de Manchester Arena'da yaşanan intihar saldırısı için özür dileyerek teşkilatın... 03.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-03T09:37+0300

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2023-03-03T09:37+0300

dünya

salman abedi

ingiltere

mi5

özür

intihar saldırısı

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2017'de Manchester Arena'da gerçekleştirilen intihar saldırısına dair soruşturma, iç istihbarat teşkilatı MI5'in saldırgan Salman Abedi'den saldırıdan önce haberdar olduğunu ortaya koydu.MI5 Genel Direktörü Ken McCallum, durumun ortaya çıkmasının ardından saldırının kurbanlarından özür diledi.McCallum, "Tüm delilleri inceleyen soruşturma şefi, 'saldırıyı önleyebilecek eylemlere geçirilebilir istihbarat elde edilebileceğine dair gerçekçi bir olasılık olduğunu' tespit etti" diyerek, teşkilatın eylemsizliğinden 'derin üzüntü' duyduğunu belirtti.Bombalı saldırıdan bu yana MI5'in '100'den fazla iyileştirme' yaptığına dikkat çeken yetkili, teşkilatın 'sürekli' olarak iyileştirme için çalıştığını iddia ederek 'daha fazlasını yapma' sözü verdi.Soruşturma neticesinde ilgili iki istihbarat konusunda o dönemde Abedi'nin terörle ilgisi olmadığına karar verildiği, ancak gelen bilgilerin 'saldırı planıyla ilgili olduğunun ortaya çıktığı' tespit edilmişti.Soruşturma şefi Sir John Saunders, "Saldırıyı önleyebilecek önlemleri almak için kaçırılmış önemli bir fırsat vardı" ifadelerini kullandı.Saunders, MI5'in verdiği yanıtın 'sıradan insanları derinden kaygılandıracağını' dile getirdi.

https://sputniknews.com.tr/20171206/ingiltere-basbakan-may-suikast-plan-1031279421.html

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salman abedi, ingiltere, mi5, özür, intihar saldırısı