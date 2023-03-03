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https://sputniknews.com.tr/20230303/ingiliz-istihbarati-2017deki-manchester-saldirisini-engellemedigi-icin-ozur-diledi-1067748567.html
İngiliz istihbaratı, 2017'deki Manchester saldırısını engellemediği için özür diledi
İngiliz istihbaratı, 2017'deki Manchester saldırısını engellemediği için özür diledi
İngiliz iç istihbarat teşkilatı MI5'in genel direktörü Ken McCallum, 2017'de Manchester Arena'da yaşanan intihar saldırısı için özür dileyerek teşkilatın... 03.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-03T09:37+0300
2023-03-03T09:37+0300
dünya
salman abedi
ingiltere
mi5
özür
intihar saldırısı
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2017'de Manchester Arena'da gerçekleştirilen intihar saldırısına dair soruşturma, iç istihbarat teşkilatı MI5'in saldırgan Salman Abedi'den saldırıdan önce haberdar olduğunu ortaya koydu.MI5 Genel Direktörü Ken McCallum, durumun ortaya çıkmasının ardından saldırının kurbanlarından özür diledi.McCallum, "Tüm delilleri inceleyen soruşturma şefi, 'saldırıyı önleyebilecek eylemlere geçirilebilir istihbarat elde edilebileceğine dair gerçekçi bir olasılık olduğunu' tespit etti" diyerek, teşkilatın eylemsizliğinden 'derin üzüntü' duyduğunu belirtti.Bombalı saldırıdan bu yana MI5'in '100'den fazla iyileştirme' yaptığına dikkat çeken yetkili, teşkilatın 'sürekli' olarak iyileştirme için çalıştığını iddia ederek 'daha fazlasını yapma' sözü verdi.Soruşturma neticesinde ilgili iki istihbarat konusunda o dönemde Abedi'nin terörle ilgisi olmadığına karar verildiği, ancak gelen bilgilerin 'saldırı planıyla ilgili olduğunun ortaya çıktığı' tespit edilmişti.Soruşturma şefi Sir John Saunders, "Saldırıyı önleyebilecek önlemleri almak için kaçırılmış önemli bir fırsat vardı" ifadelerini kullandı.Saunders, MI5'in verdiği yanıtın 'sıradan insanları derinden kaygılandıracağını' dile getirdi.
https://sputniknews.com.tr/20171206/ingiltere-basbakan-may-suikast-plan-1031279421.html
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salman abedi, ingiltere, mi5, özür, intihar saldırısı
salman abedi, ingiltere, mi5, özür, intihar saldırısı

İngiliz istihbaratı, 2017'deki Manchester saldırısını engellemediği için özür diledi

09:37 03.03.2023
© AP PhotoKen McCallum
Ken McCallum - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2023
© AP Photo
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İngiliz iç istihbarat teşkilatı MI5'in genel direktörü Ken McCallum, 2017'de Manchester Arena'da yaşanan intihar saldırısı için özür dileyerek teşkilatın elindeki önemli bilgilere göre hareket etmemesi nedeniyle 'son derece üzgün' olduğunu açıkladı.
2017'de Manchester Arena'da gerçekleştirilen intihar saldırısına dair soruşturma, iç istihbarat teşkilatı MI5'in saldırgan Salman Abedi'den saldırıdan önce haberdar olduğunu ortaya koydu.
MI5 Genel Direktörü Ken McCallum, durumun ortaya çıkmasının ardından saldırının kurbanlarından özür diledi.
McCallum, "Tüm delilleri inceleyen soruşturma şefi, 'saldırıyı önleyebilecek eylemlere geçirilebilir istihbarat elde edilebileceğine dair gerçekçi bir olasılık olduğunu' tespit etti" diyerek, teşkilatın eylemsizliğinden 'derin üzüntü' duyduğunu belirtti.
Bombalı saldırıdan bu yana MI5'in '100'den fazla iyileştirme' yaptığına dikkat çeken yetkili, teşkilatın 'sürekli' olarak iyileştirme için çalıştığını iddia ederek 'daha fazlasını yapma' sözü verdi.
Soruşturma neticesinde ilgili iki istihbarat konusunda o dönemde Abedi'nin terörle ilgisi olmadığına karar verildiği, ancak gelen bilgilerin 'saldırı planıyla ilgili olduğunun ortaya çıktığı' tespit edilmişti.
Soruşturma şefi Sir John Saunders, "Saldırıyı önleyebilecek önlemleri almak için kaçırılmış önemli bir fırsat vardı" ifadelerini kullandı.
Saunders, MI5'in verdiği yanıtın 'sıradan insanları derinden kaygılandıracağını' dile getirdi.
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