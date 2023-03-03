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https://sputniknews.com.tr/20230303/hdp-merkez-yurutme-kurulu-yarin-olaganustu-toplanacak-1067774787.html
HDP Merkez Yürütme Kurulu yarın olağanüstü toplanacak
HDP Merkez Yürütme Kurulu yarın olağanüstü toplanacak
HDP Merkez Yürütme Kurulu (MYK), yarın olağanüstü toplanacak. 03.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-03T16:58+0300
2023-03-03T16:58+0300
politika
hdp
halkların demokratik partisi (hdp)
toplantı
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HDP Merkez Yürütme Kurulu, yarın olağanüstü toplanacakPartiden yapılan açıklamada, MYK'nin son siyasi gelişmeleri değerlendirmek üzere yarın saat 14.00'te olağanüstü toplanacağı bildirildi.
https://sputniknews.com.tr/20230303/iyi-parti-lideri-aksener-aciklama-yapiyor-1067763697.html
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hdp, halkların demokratik partisi (hdp), toplantı
hdp, halkların demokratik partisi (hdp), toplantı

HDP Merkez Yürütme Kurulu yarın olağanüstü toplanacak

16:58 03.03.2023
© AAHDP
HDP - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2023
© AA
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HDP Merkez Yürütme Kurulu (MYK), yarın olağanüstü toplanacak.
HDP Merkez Yürütme Kurulu, yarın olağanüstü toplanacak
Partiden yapılan açıklamada, MYK'nin son siyasi gelişmeleri değerlendirmek üzere yarın saat 14.00'te olağanüstü toplanacağı bildirildi.
Akşener - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2023
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