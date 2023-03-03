https://sputniknews.com.tr/20230303/hdp-merkez-yurutme-kurulu-yarin-olaganustu-toplanacak-1067774787.html
HDP Merkez Yürütme Kurulu yarın olağanüstü toplanacak
HDP Merkez Yürütme Kurulu yarın olağanüstü toplanacak
HDP Merkez Yürütme Kurulu (MYK), yarın olağanüstü toplanacak. 03.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-03T16:58+0300
2023-03-03T16:58+0300
2023-03-03T16:58+0300
politika
hdp
halkların demokratik partisi (hdp)
toplantı
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HDP Merkez Yürütme Kurulu, yarın olağanüstü toplanacakPartiden yapılan açıklamada, MYK'nin son siyasi gelişmeleri değerlendirmek üzere yarın saat 14.00'te olağanüstü toplanacağı bildirildi.
https://sputniknews.com.tr/20230303/iyi-parti-lideri-aksener-aciklama-yapiyor-1067763697.html
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hdp, halkların demokratik partisi (hdp), toplantı
hdp, halkların demokratik partisi (hdp), toplantı
HDP Merkez Yürütme Kurulu yarın olağanüstü toplanacak
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HDP Merkez Yürütme Kurulu (MYK), yarın olağanüstü toplanacak.
HDP Merkez Yürütme Kurulu, yarın olağanüstü toplanacak
Partiden yapılan açıklamada, MYK'nin son siyasi gelişmeleri değerlendirmek üzere yarın saat 14.00'te olağanüstü toplanacağı bildirildi.