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https://sputniknews.com.tr/20230303/hataydaki-rus-mmk-metalurji-sirketi-1-nisanda-sicak-haddeleme-calismalarina-baslayacak-1067788566.html
Hatay'daki Rus MMK Metalurji şirketi, 1 Nisan'da sıcak haddeleme çalışmalarına başlayacak
Hatay'daki Rus MMK Metalurji şirketi, 1 Nisan'da sıcak haddeleme çalışmalarına başlayacak
Rus Magnitogorsk Metalurji Kompleksi (MMK), depremden etkilenen Hatay Dörtyol'daki MMK Metalurji fabrikasında sıcak haddelenmiş ürünlerin imalatına nisan... 03.03.2023, Sputnik Türkiye
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MMK Metalurji Yönetim Kurulu Başkanı Viktor Raşnikov, Rus basınına yaptığı açıklamada, "Tüm üretim durdu, şirketimizde çalışan yaklaşık 500 kişi yaralandı. Bu nedenle onları fabrikaya alıp yardım sağlamak durumunda kaldık. Şimdi bu yavaş yavaş sona eriyor" dedi.Soğuk haddeleme çalışmalarına bir hafta önce başladıklarını ve dün polimer kaplama ünitelerinin yeniden devreye alındığını anlatan Raşnikov, sıcak haddeleme işlerine ise 1 Nisan'da başlamayı planladıklarını belirtti.Daha önce şirket, uzmanların fabrika tesislerinde incelemelerde bulunduğunu ve ciddi hasara rastlanmadığını açıklamıştı.MMK Metalurji'nin Türkiye'deki fabrikası 2010 yılında hizmete girdi. Şirket, Dörtyol'daki tesislerinde yılda 2.2 milyon ton sıcak haddelenmiş çelik üretme kapasitesine sahip.
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rusya, türkiye, iskenderun, fabrika

Hatay'daki Rus MMK Metalurji şirketi, 1 Nisan'da sıcak haddeleme çalışmalarına başlayacak

23:43 03.03.2023
© Fotoğraf : Twitterİskenderun MMK Metalurji-Rusya-fabrika
İskenderun MMK Metalurji-Rusya-fabrika - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2023
© Fotoğraf : Twitter
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Rus Magnitogorsk Metalurji Kompleksi (MMK), depremden etkilenen Hatay Dörtyol'daki MMK Metalurji fabrikasında sıcak haddelenmiş ürünlerin imalatına nisan başında yeniden başlanacağını duyurdu.
MMK Metalurji Yönetim Kurulu Başkanı Viktor Raşnikov, Rus basınına yaptığı açıklamada, "Tüm üretim durdu, şirketimizde çalışan yaklaşık 500 kişi yaralandı. Bu nedenle onları fabrikaya alıp yardım sağlamak durumunda kaldık. Şimdi bu yavaş yavaş sona eriyor" dedi.

Soğuk haddeleme çalışmalarına bir hafta önce başladıklarını ve dün polimer kaplama ünitelerinin yeniden devreye alındığını anlatan Raşnikov, sıcak haddeleme işlerine ise 1 Nisan'da başlamayı planladıklarını belirtti.
Daha önce şirket, uzmanların fabrika tesislerinde incelemelerde bulunduğunu ve ciddi hasara rastlanmadığını açıklamıştı.

MMK Metalurji'nin Türkiye'deki fabrikası 2010 yılında hizmete girdi. Şirket, Dörtyol'daki tesislerinde yılda 2.2 milyon ton sıcak haddelenmiş çelik üretme kapasitesine sahip.
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