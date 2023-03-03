https://sputniknews.com.tr/20230303/hatay-valiliginden-soba-zehirlenmesi-iddialarina-yanit-gercegi-yansitmiyor-1067788177.html
Hatay Valiliği'nden 'soba zehirlenmesi' iddialarına yanıt: Gerçeği yansıtmıyor
Hatay Valiliği'nden 'soba zehirlenmesi' iddialarına yanıt: Gerçeği yansıtmıyor
Hatay Valiliği, Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası Hatay’da çadır olmaması sebebiyle seralarda kalan bazı vatandaşların sobadan çıkan zehirli gazlar... 03.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-03T23:26+0300
2023-03-03T23:26+0300
2023-03-03T23:26+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
hatay valiliği
soba
çadır
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Hatay Valiliği, basında çıkan ''soba zehirlenmesi' iddialarına ilişkin yazılı açıklama yayımladı."Bazı basın yayın organlarında Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası Hatay’da çadır olmaması sebebiyle seralarda kalan bazı vatandaşların sobadan çıkan zehirli gazlar nedeniyle vefat ettiği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır" denilen açıklamada, söz konusu iddiaya ilişkin yapılan incelemelerde; emniyet, jandarma ve Sağlık Bakanlığı sistemlerinde bu yönde bir kayıt bulunmadığı belirtildi.Arama kurtarma çalışmalarının da titizlikle yürütüldüğünün anımsatıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:
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hatay valiliği, soba, çadır
hatay valiliği, soba, çadır
Hatay Valiliği'nden 'soba zehirlenmesi' iddialarına yanıt: Gerçeği yansıtmıyor
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Hatay Valiliği, Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası Hatay’da çadır olmaması sebebiyle seralarda kalan bazı vatandaşların sobadan çıkan zehirli gazlar nedeniyle vefat ettiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Hatay Valiliği, basında çıkan ''soba zehirlenmesi' iddialarına ilişkin yazılı açıklama yayımladı.
"Bazı basın yayın organlarında Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası Hatay’da çadır olmaması sebebiyle seralarda kalan bazı vatandaşların sobadan çıkan zehirli gazlar nedeniyle vefat ettiği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır" denilen açıklamada, söz konusu iddiaya ilişkin yapılan incelemelerde; emniyet, jandarma ve Sağlık Bakanlığı sistemlerinde bu yönde bir kayıt bulunmadığı belirtildi.
Arama kurtarma çalışmalarının da titizlikle yürütüldüğünün anımsatıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Hatay'da bulunan Rönesans Rezidanstaki arama kurtarma çalışmaları sırasında da titiz ve dikkatli bir çalışma yürütülmüştür. AFAD Arama Kurtarma Dairesi Başkanı'nın gözetiminde hassas aramaların yanı sıra destek amaçlı kullanılan iş makinaları ile yürütülen çalışmaların her aşamasında uluslararası standartlar uygulanmış, bu çalışmalar esnasında bina sakinleri veya yakınları da sürekli bilgilendirilmiştir. Birtakım kaynağı belli olmayan bu tür mesnetsiz iddiaları vatandaşlarımızın ciddiye almaması önemle rica olunur."