https://sputniknews.com.tr/20230303/guterres-hol-kampinda-vatandasi-olan-ulkeler-geri-donusleri-kolaylastirmali-1067742518.html
Guterres: Hol Kampı'nda vatandaşı olan ülkeler geri dönüşleri kolaylaştırmalı
Guterres: Hol Kampı'nda vatandaşı olan ülkeler geri dönüşleri kolaylaştırmalı
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye'de IŞİD'liler ve aileleriyle çatışmalardan kaçan sivillerin tutulduğu Hol Kampı'nda vatandaşı... 03.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-03T02:11+0300
2023-03-03T02:11+0300
2023-03-03T02:11+0300
dünya
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bm genel sekreteri antonio guterres
antonio guterres
suriye
ninova
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BM Genel Sekreteri Guterres, Irak’taki temasları kapsamında Ninova vilayetindeki rehabilitasyon merkezi Cidde-1 Kampı'nı ziyaret etti.Guterres, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, burada Hol Kampı'ndan geri dönenlerle görüştüğünü belirtti.BM Genel Sekreteri, "Buradan, orada vatandaşları olan tüm ülkelere de bir mesaj göndermek istiyorum: Vatandaşlarının güvenli ve onurlu şekilde ülkelerine geri dönüşünü kolaylaştırmak için çabalarını artırmaları gerekiyor" ifadelerine yer verdi.BM Haber Merkezi Twitter hesabından yapılan paylaşımda da Guterres'in, "Irak dünyanın en zengin ülkelerinden biri değil ancak Irak'ta Hol'dan geri dönenler var. Hol'da vatandaşları olan tüm ülkeler de aynısını yapmalıdır" sözlerine yer verildi.Hol KampıDSG, Hol beldesinde Nisan 2017'de kurduğu kampta Deyrizor'daki IŞİD üyeleri ve aileleri ile çatışmalardan kaçan sivilleri tutuyor.BM ve sivil toplum örgütleri sık sık Hol Kampı'ndaki insani durumun giderek kötüleştiği uyarısında bulunuyor ve IŞİD militanlarının tutulduğu merkezlere erişim talep ediyor.BM'ye göre 10 bin kişi kapasiteli Hol Kampı'nda bunun birkaç katı kişi tutuluyor ve çoğunluğunu kadınlarla çocuklar oluşturuyor.Hol Kampı'nda yaklaşık 50 ülkeden birkaç bin yabancı IŞİD savaşçının yanı sıra çok sayıda Suriyeli ve Iraklı IŞİD'li bulunuyor.Ankara, YPG'yi, PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak görüyor ve bu yapıyla ilişkili DSG'nin de ‘terör örgütü’ olarak kabul edilmesini istiyor. Ancak, başta ABD olmak üzere Batılı güçler, Ankara’nın bu tezini kabul etmiyor. Ankara, YPG/DSG'ye silah verilmesine de sert şekilde karşı çıkıyor.
suriye
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guterres, bm genel sekreteri antonio guterres, antonio guterres, suriye, ninova
guterres, bm genel sekreteri antonio guterres, antonio guterres, suriye, ninova
Guterres: Hol Kampı'nda vatandaşı olan ülkeler geri dönüşleri kolaylaştırmalı
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye'de IŞİD'liler ve aileleriyle çatışmalardan kaçan sivillerin tutulduğu Hol Kampı'nda vatandaşı olan ülkelere seslenerek "kamptan geri dönüşlerin kolaylaştırılması" çağrısında bulundu.
BM Genel Sekreteri Guterres, Irak’taki temasları kapsamında Ninova vilayetindeki rehabilitasyon merkezi Cidde-1 Kampı'nı ziyaret etti.
Guterres, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, burada Hol Kampı'ndan geri dönenlerle görüştüğünü belirtti.
BM Genel Sekreteri, "Buradan, orada vatandaşları olan tüm ülkelere de bir mesaj göndermek istiyorum: Vatandaşlarının güvenli ve onurlu şekilde ülkelerine geri dönüşünü kolaylaştırmak için çabalarını artırmaları gerekiyor" ifadelerine yer verdi.
BM Haber Merkezi Twitter hesabından yapılan paylaşımda da Guterres'in, "Irak dünyanın en zengin ülkelerinden biri değil ancak Irak'ta Hol'dan geri dönenler var. Hol'da vatandaşları olan tüm ülkeler de aynısını yapmalıdır" sözlerine yer verildi.
Hol Kampı
DSG, Hol beldesinde Nisan 2017'de kurduğu kampta Deyrizor'daki IŞİD üyeleri ve aileleri ile çatışmalardan kaçan sivilleri tutuyor.
BM ve sivil toplum örgütleri sık sık Hol Kampı'ndaki insani durumun giderek kötüleştiği uyarısında bulunuyor ve IŞİD militanlarının tutulduğu merkezlere erişim talep ediyor.
BM'ye göre 10 bin kişi kapasiteli Hol Kampı'nda bunun birkaç katı kişi tutuluyor ve çoğunluğunu kadınlarla çocuklar oluşturuyor.
Hol Kampı'nda yaklaşık 50 ülkeden birkaç bin yabancı IŞİD savaşçının yanı sıra çok sayıda Suriyeli ve Iraklı IŞİD'li bulunuyor.
Ankara, YPG'yi, PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak görüyor ve bu yapıyla ilişkili DSG'nin de ‘terör örgütü’ olarak kabul edilmesini istiyor. Ancak, başta ABD olmak üzere Batılı güçler, Ankara’nın bu tezini kabul etmiyor. Ankara, YPG/DSG'ye silah verilmesine de sert şekilde karşı çıkıyor.