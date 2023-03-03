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https://sputniknews.com.tr/20230303/fed-daha-fazla-faiz-artirimi-gerekli-1067784164.html
Fed: Daha fazla faiz artırımı gerekli
Fed: Daha fazla faiz artırımı gerekli
Fed tarafından ABD Kongresi için yılda iki kez hazırlanan yarı yıllık Para Politikası Raporu'nun mart sayısı yayımlandı. Raporda Fed, enflasyonu düşürme... 03.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-03T22:22+0300
2023-03-03T22:22+0300
ekonomi
fed
abd merkez bankası (fed)
abd merkez bankası (fed)
abd
enflasyon
abd kongresi
abd kongresi
jerome powell
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ABD Merkez Bankası (Fed), enflasyonu düşürme konusundaki kararlılığını yineleyerek faiz oranında devam eden artışların uygun olacağının öngörüldüğünü bildirdi.Fed tarafından ABD Kongresi için yılda iki kez hazırlanan yarı yıllık Para Politikası Raporu'nun mart sayısı yayımlandı.Fed Başkanı Jerome Powell'ın haftaya Kongre'de sunacağı raporda, finansal koşulların geçen yıl haziran ayından bu yana daha da sıkılaştığı ve bir yıl öncesine göre önemli ölçüde daha sıkı olduğu aktarıldı.Arz darboğazlarının azalması ve enerji fiyatlarının düşmesiyle enflasyonun geçen yılın ortasından bu yana yavaşladığına işaret edilen raporda, ancak enflasyon oranının Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) yüzde 2'lik hedefinin oldukça üzerinde kalmaya devam ettiği kaydedildi.'Fed yüksek enflasyonun ciddi zorluklar oluşturduğunun farkında'Raporda, yüksek enflasyona yanıt olarak faiz oranlarının hızla artırılmaya ve eldeki menkul kıymetlerin azaltılmaya devam ettiği belirtilerek, "Komite, federal fon oranı için hedef aralığını haziran ayından bu yana 3 puan artırarak aralığı yüzde 4,50-4,75'e çıkardı ve hedef aralığında devam eden artışların uygun olacağını öngördüğünü belirtti" ifadesi kullanıldı.Para politikasındaki kümülatif sıkılaşma ve para politikasının ekonomik faaliyet ile enflasyonu gecikmeli olarak etkilemesi ışığında bankanın geçen yıl aralık ve ocak toplantılarında sıkılaşma hızını yavaşlattığı anımsatılan raporda, ancak enflasyonu zaman içinde yüzde 2'ye düşürmek için yeterince kısıtlayıcı bir para politikası duruşu elde etmek amacıyla faiz oranında devam eden artışların uygun olacağının öngörüldüğü aktarıldı.Raporda, Fed'in yüksek enflasyonun ciddi zorluklar oluşturduğunun farkında olduğu vurgulanarak, "Komite, enflasyonu yüzde 2 hedefine düşürme konusunda kararlı" değerlendirmesinde bulunuldu.İş gücü piyasasının son derece sıkı olmaya devam ettiğine işaret edilen raporda, iş gücü talebi güçlü olmasına rağmen iş gücünün salgından toparlanmasının yavaş olduğu ve salgından önce beklenen seviyelere göre önemli bir iş gücü arzı açığı bıraktığı aktarıldı. Fed'in raporunda, iş gücüne katılım oranının salgın öncesindeki seviyesinin oldukça altında kalmasının muhtemel olduğu kaydedildi.'Yurt dışında çekirdek enflasyon yüksek kalmaya devam ediyor'Raporda, geçen yıl haziran ayından bu yana daha zayıf bir ekonomik görünüm, daha yüksek faiz oranları ve artan belirsizlik ortamına karşı finansal kırılganlıkların genel olarak ılımlı seyrini sürdürdüğü kaydedildi.Bankaların işletme kredilerinin 2022'nin ikinci yarısında artmaya devam ettiği ancak dördüncü çeyrekte yavaşladığı belirtilen raporda, ​işletme kredilerinin kalitesinin güçlü kalmaya devam ederken, gelecekteki işletme temerrütlerine ilişkin bazı göstergelerin biraz yükseldiği aktarıldı.Raporda, otomobil ve kredi kartları gibi tüketici kredilerinin daha da artmasına rağmen, konut kredilerinin önemli ölçüde azalmaya devam ettiği kaydedildi. Bankanın raporunda, kredi kartları ve otomobil kredilerinde temerrüt oranlarının ise geçen yıl arttığına dikkat çekildi.Yurt dışında manşet enflasyondaki bazı hafifleme belirtilerine rağmen çekirdek enflasyonun yüksek kalmaya devam ettiği ve enflasyonist baskıların yaygın olduğu belirtilen raporda, bunun kısmen sıkı iş gücü piyasalarını ve enerji fiyatlarında geçmişte yaşanan artışların diğer fiyatlara yansımasından kaynaklandığı ifade edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230223/fed-tutanaklari-yayimlandi-neredeyse-tum-yetkililer-25-baz-puanlik-faiz-artisini-destekledi-1067397011.html
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fed, abd merkez bankası (fed), abd merkez bankası (fed), abd, enflasyon, abd kongresi, abd kongresi, jerome powell
fed, abd merkez bankası (fed), abd merkez bankası (fed), abd, enflasyon, abd kongresi, abd kongresi, jerome powell

Fed: Daha fazla faiz artırımı gerekli

22:22 03.03.2023
© AA / ArşivABD Merkez Bankası (Fed)
ABD Merkez Bankası (Fed) - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2023
© AA / Arşiv
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Fed tarafından ABD Kongresi için yılda iki kez hazırlanan yarı yıllık Para Politikası Raporu'nun mart sayısı yayımlandı. Raporda Fed, enflasyonu düşürme konusundaki kararlılığını yineledi, faiz oranında devam eden artışların uygun olacağının öngörüldüğü vurgulandı.
ABD Merkez Bankası (Fed), enflasyonu düşürme konusundaki kararlılığını yineleyerek faiz oranında devam eden artışların uygun olacağının öngörüldüğünü bildirdi.
Fed tarafından ABD Kongresi için yılda iki kez hazırlanan yarı yıllık Para Politikası Raporu'nun mart sayısı yayımlandı.
Fed Başkanı Jerome Powell'ın haftaya Kongre'de sunacağı raporda, finansal koşulların geçen yıl haziran ayından bu yana daha da sıkılaştığı ve bir yıl öncesine göre önemli ölçüde daha sıkı olduğu aktarıldı.
Arz darboğazlarının azalması ve enerji fiyatlarının düşmesiyle enflasyonun geçen yılın ortasından bu yana yavaşladığına işaret edilen raporda, ancak enflasyon oranının Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) yüzde 2'lik hedefinin oldukça üzerinde kalmaya devam ettiği kaydedildi.

'Fed yüksek enflasyonun ciddi zorluklar oluşturduğunun farkında'

Raporda, yüksek enflasyona yanıt olarak faiz oranlarının hızla artırılmaya ve eldeki menkul kıymetlerin azaltılmaya devam ettiği belirtilerek, "Komite, federal fon oranı için hedef aralığını haziran ayından bu yana 3 puan artırarak aralığı yüzde 4,50-4,75'e çıkardı ve hedef aralığında devam eden artışların uygun olacağını öngördüğünü belirtti" ifadesi kullanıldı.
Para politikasındaki kümülatif sıkılaşma ve para politikasının ekonomik faaliyet ile enflasyonu gecikmeli olarak etkilemesi ışığında bankanın geçen yıl aralık ve ocak toplantılarında sıkılaşma hızını yavaşlattığı anımsatılan raporda, ancak enflasyonu zaman içinde yüzde 2'ye düşürmek için yeterince kısıtlayıcı bir para politikası duruşu elde etmek amacıyla faiz oranında devam eden artışların uygun olacağının öngörüldüğü aktarıldı.
Raporda, Fed'in yüksek enflasyonun ciddi zorluklar oluşturduğunun farkında olduğu vurgulanarak, "Komite, enflasyonu yüzde 2 hedefine düşürme konusunda kararlı" değerlendirmesinde bulunuldu.
İş gücü piyasasının son derece sıkı olmaya devam ettiğine işaret edilen raporda, iş gücü talebi güçlü olmasına rağmen iş gücünün salgından toparlanmasının yavaş olduğu ve salgından önce beklenen seviyelere göre önemli bir iş gücü arzı açığı bıraktığı aktarıldı. Fed'in raporunda, iş gücüne katılım oranının salgın öncesindeki seviyesinin oldukça altında kalmasının muhtemel olduğu kaydedildi.

'Yurt dışında çekirdek enflasyon yüksek kalmaya devam ediyor'

Raporda, geçen yıl haziran ayından bu yana daha zayıf bir ekonomik görünüm, daha yüksek faiz oranları ve artan belirsizlik ortamına karşı finansal kırılganlıkların genel olarak ılımlı seyrini sürdürdüğü kaydedildi.
Bankaların işletme kredilerinin 2022'nin ikinci yarısında artmaya devam ettiği ancak dördüncü çeyrekte yavaşladığı belirtilen raporda, ​işletme kredilerinin kalitesinin güçlü kalmaya devam ederken, gelecekteki işletme temerrütlerine ilişkin bazı göstergelerin biraz yükseldiği aktarıldı.
Raporda, otomobil ve kredi kartları gibi tüketici kredilerinin daha da artmasına rağmen, konut kredilerinin önemli ölçüde azalmaya devam ettiği kaydedildi. Bankanın raporunda, kredi kartları ve otomobil kredilerinde temerrüt oranlarının ise geçen yıl arttığına dikkat çekildi.
Yurt dışında manşet enflasyondaki bazı hafifleme belirtilerine rağmen çekirdek enflasyonun yüksek kalmaya devam ettiği ve enflasyonist baskıların yaygın olduğu belirtilen raporda, bunun kısmen sıkı iş gücü piyasalarını ve enerji fiyatlarında geçmişte yaşanan artışların diğer fiyatlara yansımasından kaynaklandığı ifade edildi.
ABD Merkez Bankası (Fed) - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2023
EKONOMİ
Fed tutanakları yayımlandı: Neredeyse tüm yetkililer 25 baz puanlık faiz artışını destekledi
23 Şubat, 00:00
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