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https://sputniknews.com.tr/20230303/fatih-altayli-mansur-yavas-ile-konustum-aday-olma-ihtimalinin-sifirin-altinda-oldugunu-soyledi-1067779349.html
Fatih Altaylı: Mansur Yavaş ile konuştum, aday olma ihtimalinin sıfırın altında olduğunu söyledi
Fatih Altaylı: Mansur Yavaş ile konuştum, aday olma ihtimalinin sıfırın altında olduğunu söyledi
Gazeteci Fatih Altaylı, ABB Başkanı Mansur Yavaş ile konuştuğunu ve Yavaş'ın aday olma ihtimalinin sıfırın altında olduğunu söyledi. 03.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-03T19:26+0300
2023-03-03T19:30+0300
politika
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İYİ Parti lideri Meral Akşener, altılı masa toplantısının ardından Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na adaylık çağrısı yaparak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının karşısında olduğunu söyledi. Habertürk'te konuşan Altaylı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile konuştuğunu ve Yavaş'ın aday olma ihtimalinin sıfırın altında olduğunu aktardı. "Yavaş ile konuştum. Sayın Yavaş'ın aday olma ihtimali sıfırın altında. Hatta salı günü konuğum olacaktı. Bu siyasi ortama dahil olmak istemediğini belirterek katılmayacağını söyledi." ifadeleriyle canlı yayında aktardı.
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fatih altaylı
fatih altaylı

Fatih Altaylı: Mansur Yavaş ile konuştum, aday olma ihtimalinin sıfırın altında olduğunu söyledi

19:26 03.03.2023 (güncellendi: 19:30 03.03.2023)
© AAAnkara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2023
© AA
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Gazeteci Fatih Altaylı, ABB Başkanı Mansur Yavaş ile konuştuğunu ve Yavaş'ın aday olma ihtimalinin sıfırın altında olduğunu söyledi.
İYİ Parti lideri Meral Akşener, altılı masa toplantısının ardından Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na adaylık çağrısı yaparak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının karşısında olduğunu söyledi.

Habertürk'te konuşan Altaylı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile konuştuğunu ve Yavaş'ın aday olma ihtimalinin sıfırın altında olduğunu aktardı. "Yavaş ile konuştum. Sayın Yavaş'ın aday olma ihtimali sıfırın altında. Hatta salı günü konuğum olacaktı. Bu siyasi ortama dahil olmak istemediğini belirterek katılmayacağını söyledi." ifadeleriyle canlı yayında aktardı.
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