https://sputniknews.com.tr/20230303/fatih-altayli-mansur-yavas-ile-konustum-aday-olma-ihtimalinin-sifirin-altinda-oldugunu-soyledi-1067779349.html

Fatih Altaylı: Mansur Yavaş ile konuştum, aday olma ihtimalinin sıfırın altında olduğunu söyledi

Fatih Altaylı: Mansur Yavaş ile konuştum, aday olma ihtimalinin sıfırın altında olduğunu söyledi

Gazeteci Fatih Altaylı, ABB Başkanı Mansur Yavaş ile konuştuğunu ve Yavaş'ın aday olma ihtimalinin sıfırın altında olduğunu söyledi. 03.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-03T19:26+0300

2023-03-03T19:26+0300

2023-03-03T19:30+0300

politika

fatih altaylı

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İYİ Parti lideri Meral Akşener, altılı masa toplantısının ardından Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na adaylık çağrısı yaparak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının karşısında olduğunu söyledi. Habertürk'te konuşan Altaylı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile konuştuğunu ve Yavaş'ın aday olma ihtimalinin sıfırın altında olduğunu aktardı. "Yavaş ile konuştum. Sayın Yavaş'ın aday olma ihtimali sıfırın altında. Hatta salı günü konuğum olacaktı. Bu siyasi ortama dahil olmak istemediğini belirterek katılmayacağını söyledi." ifadeleriyle canlı yayında aktardı.

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2023

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fatih altaylı