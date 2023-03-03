https://sputniknews.com.tr/20230303/eytliler-gozunu-sgk-mudurlukleri-onunde-acti-kuyruk-olustu-yogunlugun-artmasi-bekleniyor-1067746858.html

EYT'liler gözünü SGK müdürlükleri önünde açtı: Kuyruk oluştu, yoğunluğun artması bekleniyor

EYT'liler gözünü SGK müdürlükleri önünde açtı: Kuyruk oluştu, yoğunluğun artması bekleniyor

EYT düzenlemesinin Resmi Gazete’de yayınlanmasının ardından binlerce EYT’li sabahın ilk ışıkları ile SGK önünde kuyruk oluşturdu. 03.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-03T09:10+0300

2023-03-03T09:10+0300

2023-03-03T09:13+0300

türkiye

eyt

sgk

sosyal güvenlik kurumu (sgk)

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Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Türkiye genelinde 5 milyon çalışanı etkileyen düzenlemeden 2023 yılında 2 milyon 250 bin kişi yararlanabilecek. Emekliliğe hak kazanan vatandaşlar başvurularını e-Devlet ya da SGK üzerinden yapabilecek. EYT düzenlemesinin Resmi Gazete’de yayınlanmasının ardından binlerce EYT’li bulundukları bölgedeki SGK Müdürlüklerine koştu. EYT'liler sabahın ilk ışıkları ile SGK önünde kuyruk oluşturdu. Yoğunluğun gün içerisinde daha da artması bekleniyor.

https://sputniknews.com.tr/20230303/eyt-kanunu-yururlukte-1067742427.html

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eyt, sgk, sosyal güvenlik kurumu (sgk)