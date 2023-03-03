https://sputniknews.com.tr/20230303/eytliler-gozunu-sgk-mudurlukleri-onunde-acti-kuyruk-olustu-yogunlugun-artmasi-bekleniyor-1067746858.html
EYT'liler gözünü SGK müdürlükleri önünde açtı: Kuyruk oluştu, yoğunluğun artması bekleniyor
EYT'liler gözünü SGK müdürlükleri önünde açtı: Kuyruk oluştu, yoğunluğun artması bekleniyor
EYT düzenlemesinin Resmi Gazete’de yayınlanmasının ardından binlerce EYT’li sabahın ilk ışıkları ile SGK önünde kuyruk oluşturdu. 03.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-03T09:10+0300
2023-03-03T09:10+0300
2023-03-03T09:13+0300
türkiye
eyt
sgk
sosyal güvenlik kurumu (sgk)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/14/1065979785_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_6a1ccaa8f46e2b1caa84e0da10dd6a6c.jpg
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Türkiye genelinde 5 milyon çalışanı etkileyen düzenlemeden 2023 yılında 2 milyon 250 bin kişi yararlanabilecek. Emekliliğe hak kazanan vatandaşlar başvurularını e-Devlet ya da SGK üzerinden yapabilecek. EYT düzenlemesinin Resmi Gazete’de yayınlanmasının ardından binlerce EYT’li bulundukları bölgedeki SGK Müdürlüklerine koştu. EYT'liler sabahın ilk ışıkları ile SGK önünde kuyruk oluşturdu. Yoğunluğun gün içerisinde daha da artması bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20230303/eyt-kanunu-yururlukte-1067742427.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/14/1065979785_209:0:857:486_1920x0_80_0_0_9f6276fb3ba825046640522304c56f77.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
eyt, sgk, sosyal güvenlik kurumu (sgk)
eyt, sgk, sosyal güvenlik kurumu (sgk)
EYT'liler gözünü SGK müdürlükleri önünde açtı: Kuyruk oluştu, yoğunluğun artması bekleniyor
09:10 03.03.2023 (güncellendi: 09:13 03.03.2023) Abone ol
EYT düzenlemesinin Resmi Gazete’de yayınlanmasının ardından binlerce EYT’li sabahın ilk ışıkları ile SGK önünde kuyruk oluşturdu.
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Türkiye genelinde 5 milyon çalışanı etkileyen düzenlemeden 2023 yılında 2 milyon 250 bin kişi yararlanabilecek. Emekliliğe hak kazanan vatandaşlar başvurularını e-Devlet ya da SGK üzerinden yapabilecek.
EYT düzenlemesinin Resmi Gazete’de yayınlanmasının ardından binlerce EYT’li bulundukları bölgedeki SGK Müdürlüklerine koştu.
EYT'liler sabahın ilk ışıkları ile SGK önünde kuyruk oluşturdu. Yoğunluğun gün içerisinde daha da artması bekleniyor.