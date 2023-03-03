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https://sputniknews.com.tr/20230303/eytliler-gozunu-sgk-mudurlukleri-onunde-acti-kuyruk-olustu-yogunlugun-artmasi-bekleniyor-1067746858.html
EYT'liler gözünü SGK müdürlükleri önünde açtı: Kuyruk oluştu, yoğunluğun artması bekleniyor
EYT'liler gözünü SGK müdürlükleri önünde açtı: Kuyruk oluştu, yoğunluğun artması bekleniyor
EYT düzenlemesinin Resmi Gazete’de yayınlanmasının ardından binlerce EYT’li sabahın ilk ışıkları ile SGK önünde kuyruk oluşturdu. 03.03.2023, Sputnik Türkiye
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eyt
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sosyal güvenlik kurumu (sgk)
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Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Türkiye genelinde 5 milyon çalışanı etkileyen düzenlemeden 2023 yılında 2 milyon 250 bin kişi yararlanabilecek. Emekliliğe hak kazanan vatandaşlar başvurularını e-Devlet ya da SGK üzerinden yapabilecek. EYT düzenlemesinin Resmi Gazete’de yayınlanmasının ardından binlerce EYT’li bulundukları bölgedeki SGK Müdürlüklerine koştu. EYT'liler sabahın ilk ışıkları ile SGK önünde kuyruk oluşturdu. Yoğunluğun gün içerisinde daha da artması bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20230303/eyt-kanunu-yururlukte-1067742427.html
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eyt, sgk, sosyal güvenlik kurumu (sgk)
eyt, sgk, sosyal güvenlik kurumu (sgk)

EYT'liler gözünü SGK müdürlükleri önünde açtı: Kuyruk oluştu, yoğunluğun artması bekleniyor

09:10 03.03.2023 (güncellendi: 09:13 03.03.2023)
© AASosyal Güvenlik Kurumu
Sosyal Güvenlik Kurumu - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2023
© AA
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EYT düzenlemesinin Resmi Gazete’de yayınlanmasının ardından binlerce EYT’li sabahın ilk ışıkları ile SGK önünde kuyruk oluşturdu.
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Türkiye genelinde 5 milyon çalışanı etkileyen düzenlemeden 2023 yılında 2 milyon 250 bin kişi yararlanabilecek. Emekliliğe hak kazanan vatandaşlar başvurularını e-Devlet ya da SGK üzerinden yapabilecek.
EYT düzenlemesinin Resmi Gazete’de yayınlanmasının ardından binlerce EYT’li bulundukları bölgedeki SGK Müdürlüklerine koştu.
EYT'liler sabahın ilk ışıkları ile SGK önünde kuyruk oluşturdu. Yoğunluğun gün içerisinde daha da artması bekleniyor.
Resmi Gazete, Cumhurbaşkanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2023
TÜRKİYE
Emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi
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