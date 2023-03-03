Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://sputniknews.com.tr/20230303/erdogan1-yil-icinde-deprem-bolgesinin-konut-ihtiyacini-cozecek-sayida-konut-insasini-tamamlayacagiz-1067775540.html
Erdoğan: Bir yılda deprem bölgesinin konut ihtiyacını çözecek sayıda yapının inşasını tamamlayacağız
Erdoğan: Bir yılda deprem bölgesinin konut ihtiyacını çözecek sayıda yapının inşasını tamamlayacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah bir yıl içinde deprem bölgesinin tamamındaki konut ihtiyacını çözecek sayıda, kaliteli ve güvenli yapının inşasını... 03.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-03T17:23+0300
2023-03-03T17:30+0300
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/01/1067655479_0:0:3105:1747_1920x0_80_0_0_ce9acbeab580e3361be0e977fff26d35.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/01/1067655479_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_126799b45a6e026aa67ca2063f3c0fac.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan
recep tayyip erdoğan

Erdoğan: Bir yılda deprem bölgesinin konut ihtiyacını çözecek sayıda yapının inşasını tamamlayacağız

17:23 03.03.2023 (güncellendi: 17:30 03.03.2023)
© AA / Mehmet Ali ÖzcanCumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2023
© AA / Mehmet Ali Özcan
Abone olTelegram
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah bir yıl içinde deprem bölgesinin tamamındaki konut ihtiyacını çözecek sayıda, kaliteli ve güvenli yapının inşasını tamamlayacağız." dedi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала