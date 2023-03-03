https://sputniknews.com.tr/20230303/erdogan1-yil-icinde-deprem-bolgesinin-konut-ihtiyacini-cozecek-sayida-konut-insasini-tamamlayacagiz-1067775540.html
Erdoğan: Bir yılda deprem bölgesinin konut ihtiyacını çözecek sayıda yapının inşasını tamamlayacağız
Erdoğan: Bir yılda deprem bölgesinin konut ihtiyacını çözecek sayıda yapının inşasını tamamlayacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah bir yıl içinde deprem bölgesinin tamamındaki konut ihtiyacını çözecek sayıda, kaliteli ve güvenli yapının inşasını... 03.03.2023, Sputnik Türkiye
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recep tayyip erdoğan
Erdoğan: Bir yılda deprem bölgesinin konut ihtiyacını çözecek sayıda yapının inşasını tamamlayacağız
17:23 03.03.2023 (güncellendi: 17:30 03.03.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah bir yıl içinde deprem bölgesinin tamamındaki konut ihtiyacını çözecek sayıda, kaliteli ve güvenli yapının inşasını tamamlayacağız." dedi.