https://sputniknews.com.tr/20230303/erdogan-yatay-mimariden-taviz-vermeyecegiz-1067766724.html
Erdoğan: Yatay mimariden taviz vermeyeceğiz
Erdoğan: Yatay mimariden taviz vermeyeceğiz
Erdoğan, "Yatay mimariden taviz vermeyeceğiz. TOKİ'nin inşa edeceği konutlar, zemin artı 3-4 katlı" dedi. 03.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-03T14:39+0300
2023-03-03T14:39+0300
2023-03-03T15:00+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
deprem
cumhurbaşkanı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/1c/1065143599_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_0c8a1b7c5c2d3a552ec3ce7395eb3650.jpg
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Toplantısı'nda konuştu.Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
https://sputniknews.com.tr/20230302/imamoglundan-bakan-kuruma-15-milyon-konutu-hangi-rezerv-alana-tasiyacak-bileniniz-var-mi-1067723457.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/1c/1065143599_68:0:1133:799_1920x0_80_0_0_0d35e1659343eda37cf8f92de8735a77.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan, deprem, cumhurbaşkanı
recep tayyip erdoğan, deprem, cumhurbaşkanı
Erdoğan: Yatay mimariden taviz vermeyeceğiz
14:39 03.03.2023 (güncellendi: 15:00 03.03.2023) Abone ol
Erdoğan, "Yatay mimariden taviz vermeyeceğiz. TOKİ'nin inşa edeceği konutlar, zemin artı 3-4 katlı" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Toplantısı'nda konuştu.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Acil işleri yaparken, afet hazırlığı da yapıyoruz.
Yatay mimariden
taviz vermeyeceğiz. TOKİ'nin inşa edeceği konutlar, zemin artı 3 veya 4 katlı, 3 oda 1 salon olarak hak sahiplerine verilecektir.
Yeni yerleşimleri planlarken şehirlerimizin
yönünü mümkün olduğu kadar ovalardan dağlara, zemini sağlam yerlere döndürüyoruz.
Kahramanmaraş merkezli
depremlerden etkilenen illerde şu an için yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı 214 bin binada 608 bin bağımsız bölüm belirledik.