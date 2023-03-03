Erdoğan: Yatay mimariden taviz vermeyeceğiz

taviz vermeyeceğiz. TOKİ'nin inşa edeceği konutlar, zemin artı 3 veya 4 katlı, 3 oda 1 salon olarak hak sahiplerine verilecektir.

Yeni yerleşimleri planlarkenyönünü mümkün olduğu kadar ovalardan dağlara, zemini sağlam yerlere döndürüyoruz.

depremlerden etkilenen illerde şu an için yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı 214 bin binada 608 bin bağımsız bölüm belirledik.