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Erdoğan: Yatay mimariden taviz vermeyeceğiz
Erdoğan: Yatay mimariden taviz vermeyeceğiz
Erdoğan, "Yatay mimariden taviz vermeyeceğiz. TOKİ'nin inşa edeceği konutlar, zemin artı 3-4 katlı" dedi. 03.03.2023, Sputnik Türkiye
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türkiye
recep tayyip erdoğan
deprem
cumhurbaşkanı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Toplantısı'nda konuştu.Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
https://sputniknews.com.tr/20230302/imamoglundan-bakan-kuruma-15-milyon-konutu-hangi-rezerv-alana-tasiyacak-bileniniz-var-mi-1067723457.html
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recep tayyip erdoğan, deprem, cumhurbaşkanı
recep tayyip erdoğan, deprem, cumhurbaşkanı

Erdoğan: Yatay mimariden taviz vermeyeceğiz

14:39 03.03.2023 (güncellendi: 15:00 03.03.2023)
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlediği basın toplantısında, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi konusunda yapılan çalışmanın detaylarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlediği basın toplantısında, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi konusunda yapılan çalışmanın detaylarına ilişkin açıklamalarda bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2023
© AA
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Erdoğan, "Yatay mimariden taviz vermeyeceğiz. TOKİ'nin inşa edeceği konutlar, zemin artı 3-4 katlı" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Toplantısı'nda konuştu.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Acil işleri yaparken, afet hazırlığı da yapıyoruz.
Yatay mimariden taviz vermeyeceğiz. TOKİ'nin inşa edeceği konutlar, zemin artı 3 veya 4 katlı, 3 oda 1 salon olarak hak sahiplerine verilecektir.
Yeni yerleşimleri planlarken şehirlerimizin yönünü mümkün olduğu kadar ovalardan dağlara, zemini sağlam yerlere döndürüyoruz.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde şu an için yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı 214 bin binada 608 bin bağımsız bölüm belirledik.
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