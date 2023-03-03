https://sputniknews.com.tr/20230303/erdogan-depremden-etkilenen-illerdeki-hakaret-sorusturmalarinda-sikayetinden-vazgecti-1067750135.html
Erdoğan, depremden etkilenen illerdeki hakaret soruşturmalarında şikayetinden vazgeçti
Erdoğan, depremden etkilenen illerdeki hakaret soruşturmalarında şikayetinden vazgeçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremden etkilenen illerdeki hakaret soruşturmalarında şikayetinden vazgeçti 03.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-03T10:28+0300
2023-03-03T10:28+0300
2023-03-03T10:28+0300
politika
türkiye
recep tayyip erdoğan
hakaret
deprem
cumhurbaşkanı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, Erdoğan'ın depremden etkilenen iller ve bağlı yerleşim yerlerinde kendisine yönelik hakaretler nedeniyle açılan soruşturma ve kovuşturmalarda şikayetinden vazgeçtiğini bildirdi.Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız, depremden etkilenen 11 il ve bağlı yerleşim yerlerinde, şahsına yönelik hakaretler nedeniyle açılan soruşturma ve kovuşturmalarda şikayetten vazgeçmiştir." ifadesine yer verdi.
https://sputniknews.com.tr/20230208/cumhurbaskani-erdogan-hatayda-aciklama-yapiyor-depremin-yasandigi-andan-itibaren-harekete-gectik-1066762233.html
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türkiye, recep tayyip erdoğan, hakaret, deprem, cumhurbaşkanı
türkiye, recep tayyip erdoğan, hakaret, deprem, cumhurbaşkanı
Erdoğan, depremden etkilenen illerdeki hakaret soruşturmalarında şikayetinden vazgeçti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremden etkilenen illerdeki hakaret soruşturmalarında şikayetinden vazgeçti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, Erdoğan'ın depremden etkilenen iller ve bağlı yerleşim yerlerinde kendisine yönelik hakaretler nedeniyle açılan soruşturma ve kovuşturmalarda şikayetinden vazgeçtiğini bildirdi.
Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız, depremden etkilenen 11 il ve bağlı yerleşim yerlerinde, şahsına yönelik hakaretler nedeniyle açılan soruşturma ve kovuşturmalarda şikayetten vazgeçmiştir." ifadesine yer verdi.