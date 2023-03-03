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Erdoğan: 6 Şubat depremleri milat olacak
Erdoğan: 6 Şubat depremleri milat olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Şubat depremlerinin bir 'milat olacağını' söyledi ve 'Afet Yönetimi Kurulu' kurulduğunu açıkladı. 03.03.2023, Sputnik Türkiye
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politika
recep tayyip erdoğan
deprem
açıklama
kemal kılıçdaroğlu
meral akşener
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Ulusal Risk Kalkanı toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "6 Şubat depremleri milat olacak, Türkiye en etkili - hızlı tepki veren ülke olacak, çok çile çektik" açıklamasında bulundu. Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:
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recep tayyip erdoğan, deprem, açıklama, kemal kılıçdaroğlu, meral akşener
recep tayyip erdoğan, deprem, açıklama, kemal kılıçdaroğlu, meral akşener

Erdoğan: 6 Şubat depremleri milat olacak

21:35 03.03.2023 (güncellendi: 21:41 03.03.2023)
© AA / Mehmet Ali ÖzcanCumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2023
© AA / Mehmet Ali Özcan
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Şubat depremlerinin bir 'milat olacağını' söyledi ve 'Afet Yönetimi Kurulu' kurulduğunu açıkladı.
Ulusal Risk Kalkanı toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "6 Şubat depremleri milat olacak, Türkiye en etkili - hızlı tepki veren ülke olacak, çok çile çektik" açıklamasında bulundu.
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:
Tarihimizin en ağır can kayıplarından ve yıkımlarından biri olan 6 Şubat depremlerini afetler konusunda yeni bir miladın başlangıcı haline getireceğiz
Cumhurbaşkanlığı bünyesinde olan 9 kurula ek olarak Afet Yönetimi Politikalar Kurulu'nu oluşturacağız.
Türkiye'yi, dünyanın afetlere karşı en hazırlıklı ve afetler sonrasında en hızlı ve etkili tepki verebilen ülkesi haline getirmekte kararlıyız.
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