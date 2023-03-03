https://sputniknews.com.tr/20230303/erdogan-6-subat-depremleri-milat-olacak-1067782525.html
Erdoğan: 6 Şubat depremleri milat olacak
Erdoğan: 6 Şubat depremleri milat olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Şubat depremlerinin bir 'milat olacağını' söyledi ve 'Afet Yönetimi Kurulu' kurulduğunu açıkladı. 03.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-03T21:35+0300
2023-03-03T21:35+0300
2023-03-03T21:41+0300
politika
recep tayyip erdoğan
deprem
açıklama
kemal kılıçdaroğlu
meral akşener
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Ulusal Risk Kalkanı toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "6 Şubat depremleri milat olacak, Türkiye en etkili - hızlı tepki veren ülke olacak, çok çile çektik" açıklamasında bulundu. Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:
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recep tayyip erdoğan, deprem, açıklama, kemal kılıçdaroğlu, meral akşener
recep tayyip erdoğan, deprem, açıklama, kemal kılıçdaroğlu, meral akşener
Erdoğan: 6 Şubat depremleri milat olacak
21:35 03.03.2023 (güncellendi: 21:41 03.03.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Şubat depremlerinin bir 'milat olacağını' söyledi ve 'Afet Yönetimi Kurulu' kurulduğunu açıkladı.
Ulusal Risk Kalkanı toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "6 Şubat depremleri milat olacak, Türkiye en etkili - hızlı tepki veren ülke olacak, çok çile çektik" açıklamasında bulundu.
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:
Tarihimizin en ağır can kayıplarından ve yıkımlarından biri olan 6 Şubat depremlerini afetler konusunda yeni bir miladın başlangıcı haline getireceğiz
Cumhurbaşkanlığı bünyesinde olan 9 kurula ek olarak Afet Yönetimi Politikalar Kurulu'nu oluşturacağız.
Türkiye'yi, dünyanın afetlere karşı en hazırlıklı ve afetler sonrasında en hızlı ve etkili tepki verebilen ülkesi haline getirmekte kararlıyız.