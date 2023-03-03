https://sputniknews.com.tr/20230303/emekli-buyukelci-oymen-1-mart-tezkeresi-tbmmden-gecseydi-abd-askerleri-turkiyede-kalacakti-1067773074.html

Emekli Büyükelçi Öymen: 1 Mart tezkeresi TBMM'den geçseydi ABD askerleri Türkiye'de kalacaktı

Emekli Büyükelçi Öymen: 1 Mart tezkeresi TBMM'den geçseydi ABD askerleri Türkiye'de kalacaktı

Radyo Sputnik’te yayınlanan İsmet Özçelik’le Ankara Farkı programına konuk olan Emekli Büyükelçi Onur Öymen, Amerika’nın Irak’ı işgali öncesinde Türkiye... 03.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-03T16:28+0300

2023-03-03T16:28+0300

2023-03-03T16:28+0300

ankara farki

tezkere

tbmm

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Emekli Büyükelçi Öymen: 1 Mart tezkeresi TBMM'den geçseydi ABD askerleri Türkiye'de kalacaktı İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programına, emekli büyükelçi Onur Öymen konuk olarak katıldı.

‘Tezkere geçseydi Türkiye’de ne olurdu?’ sorusunu yanıtlayan Öymen, dünyada halihazırda yaşanmış hadiseleri örnek vererek Tezkerenin TBMM Genel Kurulu’ndan geçmesi halinde Amerikan askerlerinin Türkiye’de kalacağını söyledi. Öymen, şunları kaydetti:‘1 Mart Tezkeresi'nin reddi ABD için şok oldu’ABD tarihinde böyle bir olayın gerçekleşmediğini ve bunun ABD için rahatsızlık verici olduğunu söyleyen Öymen, “Amerikalılar Türk Parlamentosundan böyle bir karar çıkacağına o kadar emindi ki bizim limanlarımıza savaş gemileriyle askerlerini getirdiler. Eğer bu tezkere reddedilmemiş olsaydı o askerler hareket edip sınırı geçeceklerdi. Reddedilince geri gitmek zorunda kaldılar. Amerikan tarihinde böyle bir olay yok benim bildiğim. Yani bir ülke ile müzakere ediyorsunuz, o ülkenin hükümetini ikna ediyorsunuz, o ülkenin mecliste yeterli çoğunluğu var, bir taraftan askerlerinizi gönderiyorsunuz fakat o meclis öyle bir karar alıyor ki bütün bu işler geçersiz kılınıyor. Bu Amerika için şaşırtıcı olmuştur. Belki rahatsızlık verici olmuştur” şeklinde konuştu.‘Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nden karar çıkartamadılar’TBMM’nin böyle bir tezkere kararını ancak uluslararası meşruiyet halinde verebileceğini bildiren ve karar öncesi süreci paylaşan Öymen, “O tarihlerde Amerika ve İngiltere Irak’ın kitle tahrip silahlarını ürettiğini ve çok yakın bir tarihte bunları kullanabileceğini ileri sürerek müdahale arzusunu ileri sürüyorlardı. Fakat bu konuda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nden onlara yetki veren bir karar çıkartamadılar. Ayrıca Uluslararası Atom Enerjisi Komisyonu Başkanı Baradey ve Birleşmiş Milletler temsilcisi bölgede yaptıkları incelemelerin sonunda da bunu teyit edecek bir bilgi açıklayamadılar. Ona rağmen Amerika ve İngiltere bu müdahalede bulunma kararı aldılar. Bir taraftan Güney’den müdahale edecekler, bir taraftan da Türkiye üzerinden müdahale edecekler. Türkiye’den böyle bir müdahale yapılabilmesi için Anayasamızın 90. maddesine göre Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden bir karar almak lazım. Ama bu kararı ancak uluslararası meşruiyet halinde meclis verebiliyor. Yani Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nden bir karar alacaksınız. Burada karar alamamışsınız. O bakımdan bu bizim Anayasamıza hiç uygun olmayan bir durum yaratıyordu ve biz parti olarak bunu hem hukuki hem de siyasi açıdan uygun olmayan bir durum olarak gördük“ dedi.‘ABD birçok ülkede seçimlere müdahale etti’'ABD’nin, birçok ülkede seçimlere müdahale ettiğini ve bu konudaki iddiaların söylentinin daha ötesinde olduğunu' kaydeden Öymen, şöyle devam etti:

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2023

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tezkere, tbmm, chp, onur öymen, abd, irak, radyo, аудио