https://sputniknews.com.tr/20230303/emekli-buyukelci-oymen-1-mart-tezkeresi-tbmmden-gecseydi-abd-askerleri-turkiyede-kalacakti-1067773074.html
Emekli Büyükelçi Öymen: 1 Mart tezkeresi TBMM'den geçseydi ABD askerleri Türkiye'de kalacaktı
Emekli Büyükelçi Öymen: 1 Mart tezkeresi TBMM'den geçseydi ABD askerleri Türkiye'de kalacaktı
Radyo Sputnik’te yayınlanan İsmet Özçelik’le Ankara Farkı programına konuk olan Emekli Büyükelçi Onur Öymen, Amerika’nın Irak’ı işgali öncesinde Türkiye... 03.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-03T16:28+0300
2023-03-03T16:28+0300
2023-03-03T16:28+0300
ankara farki
tezkere
tbmm
chp
onur öymen
abd
irak
radyo
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Emekli Büyükelçi Öymen: 1 Mart tezkeresi TBMM'den geçseydi ABD askerleri Türkiye'de kalacaktı
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programına, emekli büyükelçi Onur Öymen konuk olarak katıldı.
‘Tezkere geçseydi Türkiye’de ne olurdu?’ sorusunu yanıtlayan Öymen, dünyada halihazırda yaşanmış hadiseleri örnek vererek Tezkerenin TBMM Genel Kurulu’ndan geçmesi halinde Amerikan askerlerinin Türkiye’de kalacağını söyledi. Öymen, şunları kaydetti:‘1 Mart Tezkeresi'nin reddi ABD için şok oldu’ABD tarihinde böyle bir olayın gerçekleşmediğini ve bunun ABD için rahatsızlık verici olduğunu söyleyen Öymen, “Amerikalılar Türk Parlamentosundan böyle bir karar çıkacağına o kadar emindi ki bizim limanlarımıza savaş gemileriyle askerlerini getirdiler. Eğer bu tezkere reddedilmemiş olsaydı o askerler hareket edip sınırı geçeceklerdi. Reddedilince geri gitmek zorunda kaldılar. Amerikan tarihinde böyle bir olay yok benim bildiğim. Yani bir ülke ile müzakere ediyorsunuz, o ülkenin hükümetini ikna ediyorsunuz, o ülkenin mecliste yeterli çoğunluğu var, bir taraftan askerlerinizi gönderiyorsunuz fakat o meclis öyle bir karar alıyor ki bütün bu işler geçersiz kılınıyor. Bu Amerika için şaşırtıcı olmuştur. Belki rahatsızlık verici olmuştur” şeklinde konuştu.‘Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nden karar çıkartamadılar’TBMM’nin böyle bir tezkere kararını ancak uluslararası meşruiyet halinde verebileceğini bildiren ve karar öncesi süreci paylaşan Öymen, “O tarihlerde Amerika ve İngiltere Irak’ın kitle tahrip silahlarını ürettiğini ve çok yakın bir tarihte bunları kullanabileceğini ileri sürerek müdahale arzusunu ileri sürüyorlardı. Fakat bu konuda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nden onlara yetki veren bir karar çıkartamadılar. Ayrıca Uluslararası Atom Enerjisi Komisyonu Başkanı Baradey ve Birleşmiş Milletler temsilcisi bölgede yaptıkları incelemelerin sonunda da bunu teyit edecek bir bilgi açıklayamadılar. Ona rağmen Amerika ve İngiltere bu müdahalede bulunma kararı aldılar. Bir taraftan Güney’den müdahale edecekler, bir taraftan da Türkiye üzerinden müdahale edecekler. Türkiye’den böyle bir müdahale yapılabilmesi için Anayasamızın 90. maddesine göre Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden bir karar almak lazım. Ama bu kararı ancak uluslararası meşruiyet halinde meclis verebiliyor. Yani Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nden bir karar alacaksınız. Burada karar alamamışsınız. O bakımdan bu bizim Anayasamıza hiç uygun olmayan bir durum yaratıyordu ve biz parti olarak bunu hem hukuki hem de siyasi açıdan uygun olmayan bir durum olarak gördük“ dedi.‘ABD birçok ülkede seçimlere müdahale etti’'ABD’nin, birçok ülkede seçimlere müdahale ettiğini ve bu konudaki iddiaların söylentinin daha ötesinde olduğunu' kaydeden Öymen, şöyle devam etti:
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İsmet Özçelik
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/0d/1066989326_0:0:192:192_100x100_80_0_0_ee8cef4f79fd9fdf6ceed2669b3bc23c.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
İsmet Özçelik
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/0d/1066989326_0:0:192:192_100x100_80_0_0_ee8cef4f79fd9fdf6ceed2669b3bc23c.jpg
tezkere, tbmm, chp, onur öymen, abd, irak, radyo, аудио
tezkere, tbmm, chp, onur öymen, abd, irak, radyo, аудио
Emekli Büyükelçi Öymen: 1 Mart tezkeresi TBMM'den geçseydi ABD askerleri Türkiye'de kalacaktı
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Radyo Sputnik’te yayınlanan İsmet Özçelik’le Ankara Farkı programına konuk olan Emekli Büyükelçi Onur Öymen, Amerika’nın Irak’ı işgali öncesinde Türkiye topraklarının üs olarak kullanılmasını öngören 1 Mart tezkeresinin TBMM Genel Kurulu’nda nasıl reddedildiğini ve tezkere reddi sonrası süreci Radyo Sputnik dinleyicilerine anlattı.
‘Tezkere geçseydi Türkiye’de ne olurdu?’ sorusunu yanıtlayan Öymen, dünyada halihazırda yaşanmış hadiseleri örnek vererek Tezkerenin TBMM Genel Kurulu’ndan geçmesi halinde Amerikan askerlerinin Türkiye’de kalacağını söyledi. Öymen, şunları kaydetti:
“Türkiye’nin çok büyük bir sıkıntıdan kurtulduğu muhakkak. CHP hiç fire vermedi; hayır oyu veren veya çekimser kalan hiç üyemiz olmadı. Ama 4 çekimser oy verseydik tezkere geçecekti ve bugün, bu bölgede bambaşka bir durum ortaya çıkacaktı. Tezkere geçseydi, Amerikan askerlerinin önemli bölümü Türkiye’de kalacaktı. Önemli bölümü muhtemelen Gündeydoğu’da kalacaktı. Bunun dünyada da örneği var; Amerika’nın Japonya’ya gönderdiği askerlerin önemli bir bölümü orada kaldı. Bugün Japonya’da 50 bin Amerikan askeri var. Kore’de bugün 26 bin Amerikan askeri var. Almanya’da 30 binden daha fazla Amerikan askeri var. Bu tabii sadece asker sayısı ile ilgili değil, bu askeri mevcudiyetin doğurduğu siyasi boyutlar var, etkileme var.”
‘1 Mart Tezkeresi'nin reddi ABD için şok oldu’
ABD tarihinde böyle bir olayın gerçekleşmediğini ve bunun ABD için rahatsızlık verici olduğunu söyleyen Öymen, “Amerikalılar Türk Parlamentosundan böyle bir karar çıkacağına o kadar emindi ki bizim limanlarımıza savaş gemileriyle askerlerini getirdiler. Eğer bu tezkere reddedilmemiş olsaydı o askerler hareket edip sınırı geçeceklerdi. Reddedilince geri gitmek zorunda kaldılar. Amerikan tarihinde böyle bir olay yok benim bildiğim. Yani bir ülke ile müzakere ediyorsunuz, o ülkenin hükümetini ikna ediyorsunuz, o ülkenin mecliste yeterli çoğunluğu var, bir taraftan askerlerinizi gönderiyorsunuz fakat o meclis öyle bir karar alıyor ki bütün bu işler geçersiz kılınıyor. Bu Amerika için şaşırtıcı olmuştur. Belki rahatsızlık verici olmuştur” şeklinde konuştu.
‘Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nden karar çıkartamadılar’
TBMM’nin böyle bir tezkere kararını ancak uluslararası meşruiyet halinde verebileceğini bildiren ve karar öncesi süreci paylaşan Öymen, “O tarihlerde Amerika ve İngiltere Irak’ın kitle tahrip silahlarını ürettiğini ve çok yakın bir tarihte bunları kullanabileceğini ileri sürerek müdahale arzusunu ileri sürüyorlardı. Fakat bu konuda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nden onlara yetki veren bir karar çıkartamadılar. Ayrıca Uluslararası Atom Enerjisi Komisyonu Başkanı Baradey ve Birleşmiş Milletler temsilcisi bölgede yaptıkları incelemelerin sonunda da bunu teyit edecek bir bilgi açıklayamadılar. Ona rağmen Amerika ve İngiltere bu müdahalede bulunma kararı aldılar. Bir taraftan Güney’den müdahale edecekler, bir taraftan da Türkiye üzerinden müdahale edecekler. Türkiye’den böyle bir müdahale yapılabilmesi için Anayasamızın 90. maddesine göre Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden bir karar almak lazım. Ama bu kararı ancak uluslararası meşruiyet halinde meclis verebiliyor. Yani Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nden bir karar alacaksınız. Burada karar alamamışsınız. O bakımdan bu bizim Anayasamıza hiç uygun olmayan bir durum yaratıyordu ve biz parti olarak bunu hem hukuki hem de siyasi açıdan uygun olmayan bir durum olarak gördük“ dedi.
‘ABD birçok ülkede seçimlere müdahale etti’
'ABD’nin, birçok ülkede seçimlere müdahale ettiğini ve bu konudaki iddiaların söylentinin daha ötesinde olduğunu' kaydeden Öymen, şöyle devam etti:
“Amerikalıların kendilerinin bu konuda beyanları var, yaptıkları açıklamalar var. Mesela en son olarak Amerikalı başkomutan Wesley Clark’ın yaptığı bir açıklama var; ‘Ben Pentagon’daki arkadaşlarla görüştüm. Bize söyledikleri; ‘Talimat aldık, bölgede 5 yıl içinde 7 ülkenin hükümetini değiştirecekmişiz’ Askerler de tasvip etmemiş ama böyle bir talimat aldığını söylüyor. Bunu da Wesley Clark açıkladı. Buna benzer başka şeyler de olabilir. Ama şurası muhakkak ki; Amerikalı gazeteci Kinzer’in Overthrow kitabında Amerika’nın hangi ülkede neler yaptığı uzun uzun anlatılıyor. O bakımdan bu konulardaki iddialar bir söylentinin daha ötesine geçiyor kendi ifadeleriyle.”