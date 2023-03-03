https://sputniknews.com.tr/20230303/ekrem-imamoglu-ankaraya-gidiyor-1067781601.html
Ekrem İmamoğlu Ankara'ya gidiyor
Ekrem İmamoğlu Ankara'ya gidiyor
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’in cumhurbaşkanlığı adaylığı için çağrı yaptığı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile görüşmek üzere Ankara’ya... 03.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-03T20:48+0300
2023-03-03T20:48+0300
2023-03-03T20:48+0300
politika
ekrem imamoğlu
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığı yerine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a çağrı yapmıştı.Gazete Duvar'da yer alan habere göre, Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu ile görüşmek üzere İstanbul’dan Ankara’ya doğru yola çıktı. Mansur Yavaş’ın da Kılıçdaroğlu ile bir görüşme yapması planlanıyor.Öte yandan Büyükşehir belediye başkanlarının ortak açıklamasının gündeme geldiği fakat bundan vazgeçildiği öğrenilirken bazı büyükşehir belediye başkanlarının da Kılıçdaroğlu’na destek için Ankara’ya geleceği belirtildi.
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MIA „Rosiya Segodnya“
ekrem imamoğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)
ekrem imamoğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)
Ekrem İmamoğlu Ankara'ya gidiyor
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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’in cumhurbaşkanlığı adaylığı için çağrı yaptığı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile görüşmek üzere Ankara’ya geliyor.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığı yerine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a çağrı yapmıştı.
Gazete Duvar'da yer alan habere göre, Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu ile görüşmek üzere İstanbul’dan Ankara’ya doğru yola çıktı. Mansur Yavaş’ın da Kılıçdaroğlu ile bir görüşme yapması planlanıyor.
Öte yandan Büyükşehir belediye başkanlarının ortak açıklamasının gündeme geldiği fakat bundan vazgeçildiği öğrenilirken bazı büyükşehir belediye başkanlarının da Kılıçdaroğlu’na destek için Ankara’ya geleceği belirtildi.