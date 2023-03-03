https://sputniknews.com.tr/20230303/ekrem-imamoglu-ankaraya-gidiyor-1067781601.html

Ekrem İmamoğlu Ankara'ya gidiyor

Ekrem İmamoğlu Ankara'ya gidiyor

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’in cumhurbaşkanlığı adaylığı için çağrı yaptığı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile görüşmek üzere Ankara’ya... 03.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-03T20:48+0300

2023-03-03T20:48+0300

2023-03-03T20:48+0300

politika

ekrem imamoğlu

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığı yerine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a çağrı yapmıştı.Gazete Duvar'da yer alan habere göre, Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu ile görüşmek üzere İstanbul’dan Ankara’ya doğru yola çıktı. Mansur Yavaş’ın da Kılıçdaroğlu ile bir görüşme yapması planlanıyor.Öte yandan Büyükşehir belediye başkanlarının ortak açıklamasının gündeme geldiği fakat bundan vazgeçildiği öğrenilirken bazı büyükşehir belediye başkanlarının da Kılıçdaroğlu’na destek için Ankara’ya geleceği belirtildi.

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ekrem imamoğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)