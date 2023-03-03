https://sputniknews.com.tr/20230303/e-devlette-eyt-icin-yeni-duzenleme-dogrudan-basvuru-ekranina-ulasilabilecek-1067747904.html
e-Devlet'te EYT için yeni düzenleme: Doğrudan başvuru ekranına ulaşılabilecek
e-Devlet'te EYT için yeni düzenleme: Doğrudan başvuru ekranına ulaşılabilecek
EYT başvuruları için e-Devlet'te yeni düzenlemeye gidildi. e-Devlet arama çubuğuna EYT yazıldığında doğrudan başvuru ekranına ulaşılabilecek. 03.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-03T09:25+0300
2023-03-03T09:25+0300
2023-03-03T09:25+0300
türkiye
sosyal güvenlik kurumu (sgk)
eyt
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Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi.e-Devlet'te EYT başvuruları için düzenleme yapıldı. Buna göre, e-Devlet arama çubuğuna EYT yazıldığında doğrudan başvuru ekranına yönlendirecek. EYT yazdıktan sonra "Gelir, Aylık, Ödenek Talep Belgesinin Verilmesi" kısmından başvurunuzu yapabilirsiniz.EYT emeklilik başvuruları il ve ilçelerdeki SGK merkezlerine yapılabilecek.Postayla iadeli taahhütlü belge göndererek de başvuru yapılabilecek. Ancak SGK, tüm işlemlerin e-Devlet'ten yapılabileceğini belirterek vatandaşları internetten işlem konusunda uyardı.EYT başvurularında emeklilik başvuru işlemi için işten ayrılma belgesi sunma şartı da aranmayacak.EYT düzenlemesiyle 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olup kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresini tamamlayanlar emekli olabilecek.Emekli olabilmek için işe başlama tarihine göre 5 bin ile 5 bin 975 gün arasında değişen prim günü şartını da tamamlamak gerekiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230303/eytliler-gozunu-sgk-mudurlukleri-onunde-acti-kuyruk-olustu-yogunlugun-artmasi-bekleniyor-1067746858.html
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sosyal güvenlik kurumu (sgk), eyt
sosyal güvenlik kurumu (sgk), eyt
e-Devlet'te EYT için yeni düzenleme: Doğrudan başvuru ekranına ulaşılabilecek
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EYT başvuruları için e-Devlet'te yeni düzenlemeye gidildi. e-Devlet arama çubuğuna EYT yazıldığında doğrudan başvuru ekranına ulaşılabilecek.
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi.
e-Devlet'te EYT başvuruları için düzenleme yapıldı. Buna göre, e-Devlet arama çubuğuna EYT yazıldığında doğrudan başvuru ekranına yönlendirecek. EYT yazdıktan sonra "Gelir, Aylık, Ödenek Talep Belgesinin Verilmesi" kısmından başvurunuzu yapabilirsiniz.
EYT emeklilik başvuruları il ve ilçelerdeki SGK merkezlerine yapılabilecek.
Postayla iadeli taahhütlü belge göndererek de başvuru yapılabilecek. Ancak SGK, tüm işlemlerin e-Devlet'ten yapılabileceğini belirterek vatandaşları internetten işlem konusunda uyardı.
EYT başvurularında emeklilik başvuru işlemi için işten ayrılma belgesi sunma şartı da aranmayacak.
EYT düzenlemesiyle 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olup kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresini tamamlayanlar emekli olabilecek.
Emekli olabilmek için işe başlama tarihine göre 5 bin ile 5 bin 975 gün arasında değişen prim günü şartını da tamamlamak gerekiyor.