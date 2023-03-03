https://sputniknews.com.tr/20230303/dolar-ve-euro-ne-kadar-oldu-1067746953.html
Dolar ve euro ne kadar oldu?
Dolar ve euro ne kadar oldu?
İstanbul serbest piyasada dolar 18.8940 liradan, euro 20.0440 liradan güne başladı. 03.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-03T09:11+0300
2023-03-03T09:11+0300
2023-03-03T09:11+0300
ekonomi
dolar
dolar/tl
euro
euro/tl
altın
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Serbest piyasada 18,8920 liradan alınan dolar 18,8940 liradan satılıyor. 20,0420 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 20,0440 lira olarak belirlendi.Dün, doların satış fiyatı 18,8910 lira, euronun satış fiyatı ise 20,0210 lira olmuştu.Çeyrek altın ne kadar?Gram altın bin 118 TL'den işlem görürken çeyrek altın bin 806 lira Cumhuriyet altını ise 7 bin 212 liradan satılıyor.Altının ons fiyatı ise 1840 dolar seviyelerinde.Brent petrolün varil fiyatı 84.9 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 84.9 dolardan işlem görüyor.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 5.261 puandan başladı.
https://sputniknews.com.tr/20230302/dolar-ve-euro-ne-kadar-oldu-1067694699.html
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dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın
dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın
Dolar ve euro ne kadar oldu?
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İstanbul serbest piyasada dolar 18.8940 liradan, euro 20.0440 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 18,8920 liradan alınan dolar 18,8940 liradan satılıyor. 20,0420 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 20,0440 lira olarak belirlendi.
Dün, doların satış fiyatı 18,8910 lira, euronun satış fiyatı ise 20,0210 lira olmuştu.
Çeyrek altın ne kadar?
Gram altın bin 118 TL'den işlem görürken çeyrek altın bin 806 lira Cumhuriyet altını ise 7 bin 212 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise 1840 dolar seviyelerinde.
Brent petrolün varil fiyatı 84.9 dolar
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 84.9 dolardan işlem görüyor.
Borsada günün ilk rakamları
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 5.261 puandan başladı.