https://sputniknews.com.tr/20230303/dogu-perincek-altili-masa-dagilmistir-abdnin-secim-plani-cikmazdadir-1067774882.html
Doğu Perinçek: Altılı Masa dağılmıştır, ABD’nin seçim planı çıkmazdadır
Doğu Perinçek: Altılı Masa dağılmıştır, ABD’nin seçim planı çıkmazdadır
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Altılı Masa dağılmıştır. ABD’nin seçim planı çıkmazdadır" dedi. 03.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-03T17:01+0300
2023-03-03T17:01+0300
2023-03-03T17:05+0300
politika
doğu perinçek
altılı masa
joe biden
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/05/10/1056397161_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_dd31caabf97a7ecb9b19e42a758d3fa0.jpg
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Doğu Perinçek, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na yönelik yaptığı çağrı sonrası 'Altılı Masa'nın dağıldığını söyledi."Altılı Masa dağılmıştır. ABD’nin seçim planı çıkmazdadır" diyen Perinçek, "Artık Biden Tayfası Tayyip Erdoğan’la yarışı bırakmıştır, kendi aralarında yarışa başlamışlardır. Bu yarış her türlü ayak oyunu ve ihaneti içermektedir" ifadelerini kullandı.Perinçek'in açıklamalarının devamı şöyle:"Altılı Masanın bütün partileri krize giriyor ve bölünme işaretleri veriyor. Türk milletinin önü açılıyor. 'ABD şimdi ne yapacak?' sorusu tarihi önemdedir. Türkiye ABD’nin bu gelişmeye vereceği yanıtlar üzerine düşünmelidir."
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/05/10/1056397161_90:0:1511:1066_1920x0_80_0_0_4337a9458d744494ebf0c406100e8987.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
doğu perinçek, altılı masa, joe biden
doğu perinçek, altılı masa, joe biden
Doğu Perinçek: Altılı Masa dağılmıştır, ABD’nin seçim planı çıkmazdadır
17:01 03.03.2023 (güncellendi: 17:05 03.03.2023) Abone ol
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Altılı Masa dağılmıştır. ABD’nin seçim planı çıkmazdadır" dedi.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Doğu Perinçek, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na yönelik yaptığı çağrı sonrası 'Altılı Masa'nın dağıldığını söyledi.
"Altılı Masa dağılmıştır. ABD’nin seçim planı çıkmazdadır" diyen Perinçek, "Artık Biden Tayfası Tayyip Erdoğan’la yarışı bırakmıştır, kendi aralarında yarışa başlamışlardır. Bu yarış her türlü ayak oyunu ve ihaneti içermektedir" ifadelerini kullandı.
Perinçek'in açıklamalarının devamı şöyle:
"Altılı Masanın bütün partileri krize giriyor ve bölünme işaretleri veriyor.
Türk milletinin önü açılıyor.
'ABD şimdi ne yapacak?' sorusu tarihi önemdedir.
Türkiye ABD’nin bu gelişmeye vereceği yanıtlar üzerine düşünmelidir."