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Doğu Perinçek: Altılı Masa dağılmıştır, ABD’nin seçim planı çıkmazdadır
Doğu Perinçek: Altılı Masa dağılmıştır, ABD’nin seçim planı çıkmazdadır
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Altılı Masa dağılmıştır. ABD’nin seçim planı çıkmazdadır" dedi. 03.03.2023, Sputnik Türkiye
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politika
doğu perinçek
altılı masa
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Twitter hesabından paylaşımda bulunan Doğu Perinçek, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na yönelik yaptığı çağrı sonrası 'Altılı Masa'nın dağıldığını söyledi."Altılı Masa dağılmıştır. ABD’nin seçim planı çıkmazdadır" diyen Perinçek, "Artık Biden Tayfası Tayyip Erdoğan’la yarışı bırakmıştır, kendi aralarında yarışa başlamışlardır. Bu yarış her türlü ayak oyunu ve ihaneti içermektedir" ifadelerini kullandı.Perinçek'in açıklamalarının devamı şöyle:"Altılı Masanın bütün partileri krize giriyor ve bölünme işaretleri veriyor. Türk milletinin önü açılıyor. 'ABD şimdi ne yapacak?' sorusu tarihi önemdedir. Türkiye ABD’nin bu gelişmeye vereceği yanıtlar üzerine düşünmelidir."
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doğu perinçek, altılı masa, joe biden
doğu perinçek, altılı masa, joe biden

Doğu Perinçek: Altılı Masa dağılmıştır, ABD’nin seçim planı çıkmazdadır

17:01 03.03.2023 (güncellendi: 17:05 03.03.2023)
© İHA / CİHAN ATİKDoğu Perinçek
Doğu Perinçek - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2023
© İHA / CİHAN ATİK
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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Altılı Masa dağılmıştır. ABD’nin seçim planı çıkmazdadır" dedi.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Doğu Perinçek, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na yönelik yaptığı çağrı sonrası 'Altılı Masa'nın dağıldığını söyledi.
"Altılı Masa dağılmıştır. ABD’nin seçim planı çıkmazdadır" diyen Perinçek, "Artık Biden Tayfası Tayyip Erdoğan’la yarışı bırakmıştır, kendi aralarında yarışa başlamışlardır. Bu yarış her türlü ayak oyunu ve ihaneti içermektedir" ifadelerini kullandı.
Perinçek'in açıklamalarının devamı şöyle:
"Altılı Masanın bütün partileri krize giriyor ve bölünme işaretleri veriyor.
Türk milletinin önü açılıyor.
'ABD şimdi ne yapacak?' sorusu tarihi önemdedir.
Türkiye ABD’nin bu gelişmeye vereceği yanıtlar üzerine düşünmelidir."
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