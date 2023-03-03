https://sputniknews.com.tr/20230303/dogu-perincek-altili-masa-dagilmistir-abdnin-secim-plani-cikmazdadir-1067774882.html

Doğu Perinçek: Altılı Masa dağılmıştır, ABD’nin seçim planı çıkmazdadır

Doğu Perinçek: Altılı Masa dağılmıştır, ABD’nin seçim planı çıkmazdadır

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Altılı Masa dağılmıştır. ABD’nin seçim planı çıkmazdadır" dedi. 03.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-03T17:01+0300

2023-03-03T17:01+0300

2023-03-03T17:05+0300

politika

doğu perinçek

altılı masa

joe biden

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Twitter hesabından paylaşımda bulunan Doğu Perinçek, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na yönelik yaptığı çağrı sonrası 'Altılı Masa'nın dağıldığını söyledi."Altılı Masa dağılmıştır. ABD’nin seçim planı çıkmazdadır" diyen Perinçek, "Artık Biden Tayfası Tayyip Erdoğan’la yarışı bırakmıştır, kendi aralarında yarışa başlamışlardır. Bu yarış her türlü ayak oyunu ve ihaneti içermektedir" ifadelerini kullandı.Perinçek'in açıklamalarının devamı şöyle:"Altılı Masanın bütün partileri krize giriyor ve bölünme işaretleri veriyor. Türk milletinin önü açılıyor. 'ABD şimdi ne yapacak?' sorusu tarihi önemdedir. Türkiye ABD’nin bu gelişmeye vereceği yanıtlar üzerine düşünmelidir."

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doğu perinçek, altılı masa, joe biden