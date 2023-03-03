https://sputniknews.com.tr/20230303/deva-ve-gelecekten-iyi-parti-lideri-aksenerin-sozlerinin-ardindan-ilk-aciklama-1067777754.html

DEVA ve Gelecek’ten İYİ Parti lideri Akşener’in sözlerinin ardından ilk açıklama

DEVA ve Gelecek’ten İYİ Parti lideri Akşener’in sözlerinin ardından ilk açıklama

DEVA Partili Mehmet Ekmen, İYİ Parti lideri Akşener'in altılı masadan kalktığını belirtmesine ilişkin, "Nezaket, letafet, saygı, özsaygı en önemlisi hakikate... 03.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-03T18:26+0300

2023-03-03T18:26+0300

2023-03-03T18:27+0300

politika

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DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığına karşı çıkarak masadan kalktığını açıklamasının ardından tepki gösterdi.Twitter hesabından yaptığı açıklamada Ekmen, “Nezaket, letafet, saygı, özsaygı en önemlisi hakikate sadakat yoksa gerisini konuşmaya gerek var mı?” dedi.Gelecek Partisi Başkanlık Kurulu, yarın saat 11.00’de altılı masayla ilgili son gelişmeleri değerlendirmek üzere toplanacak. Partiden yapılan açıklamada, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in bugün öğle saatlerinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığını desteklemeyeceğini açıkladığı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na da çağrıda bulunduğu hatırlatıldı. Açıklamada, Gelecek Partisi Başkanlık Kurulu’nun yarın saat 11.00’de parti genel merkezinde toplanarak son gelişmeler doğrultusunda Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı konusunu masaya yatıracağı bildirildi.Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan, Akşener’in sözlerine ilişkin “Dün akşam iki televizyon yayınına bağlanarak, ‘altı parti genel başkanının imza attığı açıklama’ ne söylüyorsa onu anlattım” dedi. “İmza attığımız evrakta ne söylemişsek aynı yerdeyiz” diyen Özcan, “Olanda hayır vardır” ifadelerini kullandı.

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