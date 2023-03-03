Depremzedeler nasıl oy kullanacak?

“Seçmen listeleri güncellenecek, oluşturulacak, askıya çıkacak. Geçen yıl yapılan düzenleme çerçevesinde hiç kimse adresi olmadığı için seçmen listesi dışında kalmayacak. Mutlaka seçmen listesinde yer alacak. Valilikler, kaymakamlıklar, nüfus il müdürlükleri depremzedelerin nerede oturduklarını, nereye gittiklerini tespit ve tescil edecek. Seçmen kütüklerini herkes ve tüm siyasi partiler görecek. Diyelim ki bir seçmen Ankara’ya taşındı, seçmen kaydı Hatay’da. Oyunu da Hatay’da kullanmak istiyor, kullanabilecek. Deprem yardımlarından yararlananların geçici kimlik belgesi var. Olmayanlara da bu geçici kimlik belgeleri verilecek. Geçici kimlik kartı ile oy kullanılabilecek. Depremzedelerin yerleri tespit edildi, nüfusa işlendi, geçici kimlik kartları tamamlandı; YSK bu bilgileri sistemine geçecek. Kesinleşen seçmen listelerinden oy verme yerleri tespit edilecek. Milli Eğitim Bakanlığı ile YSK çalışma yapıyor. Oy kullanılabilecek okullar belirlenecek. Çadır kent ve konteynerler de oy verme yeri olabilir. Kaç seçmen için bir sandık kurulacağını da YSK belirleyecek. Çadır kent ve konteyner kente yerleşenler için numaralama yapılacak. Örnek, 1 No’lu çadır kentin 14 nolu çadırı gibi.”