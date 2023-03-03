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Depremzedeler nasıl oy kullanacak?
Depremzedeler nasıl oy kullanacak?
AK Parti'nin YSK'daki temsilcisi Recep Özel ile Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından depremzedelerin nasıl oy oy kullanacağını anlattı. 03.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-03T09:51+0300
2023-03-03T09:51+0300
politika
ysk
depremzede
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Hürriyet yazarı Hande Fırat'a konuşan Recep Özel, depremzedelerin nasıl oy kullanacağına dair bir yol haritası oluşturulduğunu belirtti ve “Kimsenin oy kullanma hakkı elinden alınamaz” dediÖzel, sürecin nasıl işleyeceğini şu sözlerle anlattı:
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ysk, depremzede, deprem
ysk, depremzede, deprem

Depremzedeler nasıl oy kullanacak?

09:51 03.03.2023
© AAgenel seçim
genel seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2023
© AA
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AK Parti'nin YSK'daki temsilcisi Recep Özel ile Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından depremzedelerin nasıl oy oy kullanacağını anlattı.
Hürriyet yazarı Hande Fırat'a konuşan Recep Özel, depremzedelerin nasıl oy kullanacağına dair bir yol haritası oluşturulduğunu belirtti ve “Kimsenin oy kullanma hakkı elinden alınamaz” dedi
Özel, sürecin nasıl işleyeceğini şu sözlerle anlattı:
“Seçmen listeleri güncellenecek, oluşturulacak, askıya çıkacak. Geçen yıl yapılan düzenleme çerçevesinde hiç kimse adresi olmadığı için seçmen listesi dışında kalmayacak. Mutlaka seçmen listesinde yer alacak. Valilikler, kaymakamlıklar, nüfus il müdürlükleri depremzedelerin nerede oturduklarını, nereye gittiklerini tespit ve tescil edecek. Seçmen kütüklerini herkes ve tüm siyasi partiler görecek. Diyelim ki bir seçmen Ankara’ya taşındı, seçmen kaydı Hatay’da. Oyunu da Hatay’da kullanmak istiyor, kullanabilecek. Deprem yardımlarından yararlananların geçici kimlik belgesi var. Olmayanlara da bu geçici kimlik belgeleri verilecek. Geçici kimlik kartı ile oy kullanılabilecek. Depremzedelerin yerleri tespit edildi, nüfusa işlendi, geçici kimlik kartları tamamlandı; YSK bu bilgileri sistemine geçecek. Kesinleşen seçmen listelerinden oy verme yerleri tespit edilecek. Milli Eğitim Bakanlığı ile YSK çalışma yapıyor. Oy kullanılabilecek okullar belirlenecek. Çadır kent ve konteynerler de oy verme yeri olabilir. Kaç seçmen için bir sandık kurulacağını da YSK belirleyecek. Çadır kent ve konteyner kente yerleşenler için numaralama yapılacak. Örnek, 1 No’lu çadır kentin 14 nolu çadırı gibi.”
seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2023
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