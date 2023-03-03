https://sputniknews.com.tr/20230303/deprem-bolgesinde-kredi-garanti-fonu-basvurularinda-vergi-ve-sgk-borcu-yoktur-yazisi-aranmayacak-1067750383.html
Deprem bölgesinde Kredi Garanti Fonu başvurularında 'Vergi ve SGK borcu yoktur' yazısı aranmayacak
Deprem bölgesinde Kredi Garanti Fonu başvurularında 'Vergi ve SGK borcu yoktur' yazısı aranmayacak
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgede, Kredi Garanti Fonu (KGF) başvurularında 'Vergi ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borcu yoktur' yazısı 1... 03.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-03T10:33+0300
2023-03-03T10:33+0300
2023-03-03T10:33+0300
türkiye
deprem
kredi
başvuru
borç
sgk
sosyal güvenlik kurumu (sgk)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/03/03/1043943917_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_b6777bfca9e03e3f963c6160cebf7683.jpg
Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Buna göre, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen 11 il ve Sivas'ın Gürün ilçesindeki yararlanıcıların, Sosyal Güvenlik Kurumuna vadesi geçmiş borcunun olmaması veya borcu olması durumunda ise bu borcun Kurum tarafından Hazine desteği ile kefalet sağlanan krediden, borcun kredinin yüzde 20'sini aşmaması şartıyla öncelikli olarak ödenmesi veya söz konusu borcun yeniden yapılandırılmış olması ve yapılandırmanın bozulmamış olması şartı 1 Nisan 2024'e kadar aranmayacak.Ayrıca yararlanıcıların 6 Şubat'tan önce kefalet verilmiş kredilerinin 1 Nisan 2024'e kadar yeniden vadelendirilmesi veya yapılandırılması işlemlerinde ödemesiz süreler 6 ay uzatıldı.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/03/03/1043943917_128:0:896:576_1920x0_80_0_0_a71247365319427c1eddcffc6587db4b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
deprem, kredi, başvuru, borç, sgk, sosyal güvenlik kurumu (sgk)
deprem, kredi, başvuru, borç, sgk, sosyal güvenlik kurumu (sgk)
Deprem bölgesinde Kredi Garanti Fonu başvurularında 'Vergi ve SGK borcu yoktur' yazısı aranmayacak
Abone ol
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgede, Kredi Garanti Fonu (KGF) başvurularında 'Vergi ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borcu yoktur' yazısı 1 Nisan 2024'e kadar aranmayacak.
Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen 11 il ve Sivas'ın Gürün ilçesindeki yararlanıcıların, Sosyal Güvenlik Kurumuna vadesi geçmiş borcunun olmaması veya borcu olması durumunda ise bu borcun Kurum tarafından Hazine desteği ile kefalet sağlanan krediden, borcun kredinin yüzde 20'sini aşmaması şartıyla öncelikli olarak ödenmesi veya söz konusu borcun yeniden yapılandırılmış olması ve yapılandırmanın bozulmamış olması şartı 1 Nisan 2024'e kadar aranmayacak.
Ayrıca yararlanıcıların 6 Şubat'tan önce kefalet verilmiş kredilerinin 1 Nisan 2024'e kadar yeniden vadelendirilmesi veya yapılandırılması işlemlerinde ödemesiz süreler 6 ay uzatıldı.