https://sputniknews.com.tr/20230303/davutoglu-bugune-kadar-attigimiz-tum-imzalarin-arkasinda-durarak-yolumuza-devam-ediyoruz-1067786416.html
Davutoğlu: Bugüne kadar attığımız tüm imzaların arkasında durarak yolumuza devam ediyoruz
Davutoğlu: Bugüne kadar attığımız tüm imzaların arkasında durarak yolumuza devam ediyoruz
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Meral Akşener'in Altılı Masa'dan ayrılmasının ardından yaptığı açıklamada, "Attığımız tüm imzaların... 03.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-03T22:50+0300
2023-03-03T22:50+0300
2023-03-03T22:55+0300
ahmet davutoğlu
politika
iyi parti
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamalarına yanıt verdi.Davutoğlu yaptığı yazılı açıklamada, "Gelecek Partisi olarak bizim için Millet İttifakı bir kişinin cumhurbaşkanlığı, bir partinin iktidarı ya da partiler grubunun koalisyonu değil, gücünü derin millet vicdanından, iki yüzyıllık siyasi taarih birikiminden ve tecrübesinden alan bir toplumsal projedir" dedi.Davutoğlu, şöyle devam etti: "İktidarın kutuplaştırma stratejisine meydan okuyan, milletimize büyük umut kaynağı olan bu toplumsal barış projesinin aynı kararlılıkla ve başarısı her türlü siyasi hesabın üstündedir."Ahmet Davutoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Bu kararlılıkla Gelecek Partisi'nin bugüne kadar attığı imzaların arkasında durarak yoluna devam edeceğini vurgular, bu zorlu süreçte omuz omuza emek vermiş herkesi aklıselim içinde davranmaya davet ederim. Milletimiz büyük bir felaketin acısını yaşarken tarihi sorumluluğumuzun bir gereği olarak giçbir siyasi ikbal düşüncesi içinde olmaksızın yolumuza devam edeceğiz."
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ahmet davutoğlu, iyi parti
ahmet davutoğlu, iyi parti
Davutoğlu: Bugüne kadar attığımız tüm imzaların arkasında durarak yolumuza devam ediyoruz
22:50 03.03.2023 (güncellendi: 22:55 03.03.2023) Abone ol
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Meral Akşener'in Altılı Masa'dan ayrılmasının ardından yaptığı açıklamada, "Attığımız tüm imzaların arkasındayız; tarihi sorumluluğumuzun bir gereği olarak hiçbir siyasi ikbal düşüncesi içinde olmaksızın yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamalarına yanıt verdi.
Davutoğlu yaptığı yazılı açıklamada, "Gelecek Partisi olarak bizim için Millet İttifakı bir kişinin cumhurbaşkanlığı, bir partinin iktidarı ya da partiler grubunun koalisyonu değil, gücünü derin millet vicdanından, iki yüzyıllık siyasi taarih birikiminden ve tecrübesinden alan bir toplumsal projedir" dedi.
Davutoğlu, şöyle devam etti: "İktidarın kutuplaştırma stratejisine meydan okuyan, milletimize büyük umut kaynağı olan bu toplumsal barış projesinin aynı kararlılıkla ve başarısı her türlü siyasi hesabın üstündedir."
Ahmet Davutoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Bu kararlılıkla Gelecek Partisi'nin bugüne kadar attığı imzaların arkasında durarak yoluna devam edeceğini vurgular, bu zorlu süreçte omuz omuza emek vermiş herkesi aklıselim içinde davranmaya davet ederim. Milletimiz büyük bir felaketin acısını yaşarken tarihi sorumluluğumuzun bir gereği olarak giçbir siyasi ikbal düşüncesi içinde olmaksızın yolumuza devam edeceğiz."