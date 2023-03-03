https://sputniknews.com.tr/20230303/chpli-unsaldan-kizilay-2-tir-dolusu-giysi-satti-iddiasi-ulke-lime-lime-dokuluyor-1067755722.html

CHP'li Ünsal'dan 'Kızılay 2 tır dolusu giysi sattı' iddiası: Ülke lime lime dökülüyor

CHP'li Ünsal'dan 'Kızılay 2 tır dolusu giysi sattı' iddiası: Ülke lime lime dökülüyor

CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, Türk Kızılayın 18 Şubat'ta 2 tır dolusu 80 ton giysiyi kilosu 0.41 dolardan sattığını iddia etti. 03.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-03T12:04+0300

2023-03-03T12:04+0300

2023-03-03T12:04+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

türkiye

chp

servet ünsal

deprem

kızılay

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Ünsal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde '100 bine yakın kişinin hayatını kaybettiğini' söyledi.17 Ağustos 1999 depreminde askerin sahada olduğunu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilk üç gününde ise askerin sahada olmadığını ileri süren Ünsal, 17 Ağustos 1999 depreminde "Sesimi duyan var mı?" diye sorulurken bu durumun son depremle birlikte değiştiğini dile getirdi.Ünsal, "Kahramanmaraş'ta yöntem değişti. Enkaz altındaki vatandaşların 'sesimi duyan yok mu?' diyen feryatlarını duyduk. Sesini duyan yoktu. Hükümet yoktu, asker yoktu." dedi.Yunanistan'da meydana gelen tren kazasının hemen ardından Ulaştırma Bakanı Kostas Karamanlis'in görevinden istifa ettiğini anımsatan Ünsal, "100 bine yakın insan öldü, bir kişi istifa etmedi. Hatta 40'a yakın kişinin hayatını kaybettiği Çorlu tren kazasında dönemin Devlet Demir Yolları Genel Müdürü milletvekili yapıldı." diye konuştu.Kızılayın çadır ve battaniye sattığını belirten Ünsal, Kızılayın holding haline geldiğini öne sürerek, "Kızılay 18 Şubat'ta iki tır dolusu giysi satmış. 18 Şubat'ta iki tır dolusu giysi sattığının polis tutanağı belgeleri var. 80 ton giysiyi kilosu 0,41 dolardan satmış. Ülke lime lime dökülüyor. " ifadelerini kullandı.

kızılay

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türkiye, chp, servet ünsal, deprem, kızılay